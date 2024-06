Những người đàn ông mặc đẹp trên phố Paris

Tuần lễ thời trang Paris khép lại mùa trang phục nam Xuân/Hè 2025 đầy sôi động. Các nhà mốt chủ lực của PFW như Louis Vuitton, Dior, Loewe, Issey Miyake và Rick Owens đã mang đến nguồn năng lượng, liên tục thu hút đám đông từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự một trong những sự kiện thời trang lớn nhất trong năm.

Những thương hiệu mang tính biểu tượng này cũng là chủ đề được người hâm mộ yêu thích khi nói đến phong cách đường phố. Từ những chiếc áo khoác bomber Louis Vuitton thời Pharrell đến quần jean denim đảo chữ của Loewe và áo phông “I TOLD YA” mới nổi nhờ bộ phim Challengers và họa tiết xiên của Dior hòa quyện với phong cách may đo đặc trưng của Kim Jones xuất hiện trong khi khán giả đến xem ủng hộ KidSuper với bản in đầy màu sắc. Mùa hè ở Paris luôn là thời điểm đáng mong đợi. Mặc dù mùa hè năm nay mát mẻ hơn nhiều so với dự kiến, nhưng thời tiết lại cho phép bạn diện nhiều lớp áo vest, áo len, áo khoác denim và kết hợp nhiều hơn với quần short oversized và quần ống rộng.

Trong khi các mùa trước chú trọng đến cà vạt thì mùa này, cà vạt được thay thế bằng khăn quàng cổ bandana, phù hợp với phong cách Western. Trang phục thể thao đã lấn sân sang thời trang streetwear, với áo thi đấu bóng chày và bóng đá là lựa chọn phổ biến của những người tham dự chương trình. Hãy cùng điểm qua một số phong cách đường phố đẹp nhất được thấy trong tuần.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]