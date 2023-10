Người đàn ông được nhắc nhiều nhất ngày hôm nay với hoàn cảnh trái ngang

Will Smith là nam diễn viên kiêm rapper, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Mỹ. Vào năm 2007, Newsweek từng gọi anh là "nam diễn viên quyền lực nhất Hollywood". Mặc dù vậy, hiện tại, nam tài tử 55 tuổi lại trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông vì cuộc hôn nhân gây nhiều tranh cãi của mình với nữ diễn viên kiêm doanh nhân Jada Pinkett Smith.

Theo đó, trong một đoạn clip giới thiệu về cuộc phỏng vấn mới sẽ được phát sóng trên NBC News, Jada đã tiết lộ thông tin gây sốc rằng, cô và chồng đã sống ly thân trong vòng 7 năm qua. Họ giữ thông tin này trong suốt một thời gian dài vì chưa sẵn sàng để nói lên sự thật và cũng chưa có ý định ly hôn.

Jada Pinkett Smith đã gây choáng khi tiết lộ vợ chồng cô ly thân được 7 năm.

"Vào thời điểm năm 2016, cuộc hôn nhân đã rạn nứt vì cả hai chúng tôi đều kiệt sức. Tôi nghĩ rằng cả hai vẫn còn mắc kẹt trong ảo tưởng về những gì chúng tôi muốn đối phương cần phải làm", vợ của nam nghệ sĩ chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Jada cho biết thêm: "Chúng tôi vẫn đang tìm cách giải quyết. Tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ có lý do gì để ly hôn. Tôi không thể phá bỏ lời hứa ấy".

Will Smith gặp vợ mình vào năm 1994 khi ấy, nam nghệ sĩ đã có gia đình. Vào năm 1995, Will ly hôn vợ và không lâu sau đó, anh kết hôn với Jada vào đêm Giao thừa năm 1997. Cặp đôi có với nhau hai người con Jaden Smith và Willow Smith. Việc cặp đôi nổi tiếng trục trặc với nhau đã râm ran trong dư luận từ nhiều năm qua, chỉ là “chính chủ” chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận. Họ vẫn song hành bên nhau trong các sự kiện chung.

Jada từng thừa nhận ngoại tình với trai trẻ.

Vào năm 2020, nam ca sĩ trẻ August Alsina gây sốc khi tiết lộ anh đã có mối tình kéo dài nhiều năm với nữ diễn viên Jada Pinkett Smith. Vợ của tài tử Will Smith đã ngoại tình với đàn em thua cô tới 21 tuổi đã trở thành thông tin gây chấn động lúc bấy giờ. Được biết, vào thời điểm đó, cặp vợ chồng nổi tiếng đã có những rạn nứt.

Jada sau đó cũng thừa nhận cô có mối quan hệ tình cảm với nam ca sĩ trẻ tuổi. Tài tử Will Smith về sau vẫn lựa chọn tha thứ và cùng vợ hàn gắn lại mối quan hệ. Vào năm 2022, Will Smith từng gây chấn động khi đã “tặng” cú đánh như "trời giáng" cho Chris Rock vì người đàn ông này bông đùa về việc vợ nam tài tử cạo trọc đầu, do cô mắc bệnh rụng tóc.

Vào thời điểm đó, một bộ phận ca ngợi Will Smith là người chồng đáng nể phục vì anh công khai bảo vệ vợ mình trước lời châm chọc khiếm nhã. Nhưng giờ đây, khi thông tin vợ chồng Will Smith ly thân được 7 năm được đưa ra, đã khiến nhiều người tỏ ra hoài nghi về hành động này.

Nam tài tử từng công khai đánh người khác trên sân khấu để bảo vệ vợ.

Một số ý kiến cho rằng Will Smith chỉ đang “diễn kịch” trước công chúng để cho thấy anh là một người chồng tốt, gia đình anh vẫn yên ấm hòa thuận. Mặc dù vậy, một số khác thì lại lên tiếng bênh vực cho Will Smith. Họ nghĩ rằng nam tài tử quá bao dung với người vợ đã từng mắc lầm lỗi. Anh vẫn không ly hôn dù cả hai đã có nhiều rạn nứt trước đó.

Hiện cuộc hôn nhân của vợ chồng nam tài tử này vẫn đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên truyền thông, thu hút nhiều sự chú ý.

