Nam thần một thời giờ vật vã chạy show, còng lưng trả khoản nợ 7.000 tỷ thay vợ

Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu và Lê Minh từng được mệnh danh là "Tứ đại thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) vào thập niên 1990. Họ là những nam thần điển trai, tài năng được nhiều người yêu mến.

Trong khi đó, Trương Học Hữu là Ca thần (Thiên vương hát hay nhất) với loạt bản "hit" kinh điển như: "Loving You A Little More Each Day", "Đợi em đến hoa cũng tàn", "Nụ hôn ly biệt"...

"Tứ đại Thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) - Từ trái qua: Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu và Lê Minh.

Năm 1995, Trương Học Hữu lập kỷ lục khi trở thành ca sĩ nhạc trẻ châu Á có album bán chạy nhất toàn cầu, xếp thứ hai thế giới chỉ sau "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson.

Dù sở hữu sự nghiệp huy hoàng, đến nay, Trương Học Hữu vẫn chưa thể lui về nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống. Ở tuổi 63, nam nghệ sĩ phải chạy show không ngừng, còng lưng gánh khoản nợ khổng lồ lên tới hàng nghìn tỷ đồng thay cho vợ mình, La Mỹ Vy.

Trương Học Hữu phải lòng La Mỹ Vy trong thời gian đóng phim "Yêu em say đắm". La Mỹ Vy cũng trúng "tiếng sét ái tình" ngay lần đầu gặp gỡ chàng Thiên vương. Nữ diễn viên chia sẻ rằng ngay lần gặp đầu tiên, cả người cô như có dòng điện chạy qua.

Vì tình yêu với "Thiên vương", La Mỹ Vy quyết định từ bỏ sự nghiệp đang lên, rời xa ánh đèn sân khấu, để về làm vợ hiền, sinh con cho anh.

Sau đám cưới, Trương Học Hữu cưng chiều vợ như bà hoàng. Anh giao hết tiền bạc cho vợ quản lý. Anh cũng thuê hàng chục người giúp việc để giúp vợ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.

Sống trong nhung lụa, được chồng yêu chiều, La Mỹ Vy dần "sinh tật". Cô nghe theo lời bạn bè, lao vào đầu tư chứng khoán dẫn đến liên tục thua lỗ. Từ hình mẫu "người vợ quốc dân", mỹ nhân này đã khiến người chồng tài tử lao đao vì món nợ 7.000 tỷ.

Món nợ khổng lồ khiến La Mỹ Vy rơi vào cảnh khốn đốn vì cô chỉ làm nội trợ, phụ thuộc tài chính vào chồng. Thương vợ, Trương Học Hữu đứng ra gánh nợ. "Thiên vương" Hồng Kông phải bán đi cơ ngơi trị giá hơn 430 triệu NDT (gần 1.500 tỷ đồng) để trả nợ cho vợ nhưng cũng không đủ.

Để tiếp tục trả nợ, Trương Học Hữu quay lại đóng phim, chạy show không nghỉ. Được biết, chỉ trong năm 2024, anh đã tổ chức hơn 100 buổi hòa nhạc. Trung bình 3 ngày, "Thiên vương" Hồng Kông sẽ hát tại một concert.

Tần suất hoạt động của sao nam hạng A khiến dân tình choáng váng. Khán giả bày tỏ thương cảm khi anh phải vật lộn với nợ nần dù tuổi không còn trẻ.

Việc chạy show liên tục khiến Trương Học Hữu kiệt sức. Tháng 7 vừa qua, anh phải hủy 3 đêm diễn vì bị viêm thanh quản. Trước đó, anh cũng phải hủy show diễn hồi tháng 3 vì sức khỏe không đảm bảo.

Trong khi đó, La Mỹ Vy hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Cô sống ẩn dật vì nợ nần, lại bị công chúng chỉ trích vì "mang nợ" về cho chồng.