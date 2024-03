Nam thần Hàn Quốc hoàn mỹ một thời nay phát tướng không thể nhận ra

Go Kyung Pyo (33 tuổi) là nam diễn viên nổi tiếng ở Hàn Quốc, tham gia nhiều bộ phim gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả như "Reply 1988", "Hợp đồng tình yêu", "Mỹ nam nhà bên", "Bỗng dưng trúng số"...

Theo truyền thông Hàn Quốc, dù chủ yếu chỉ đóng vai phụ nhưng Go Kyung Pyo vẫn ghi dấu ấn, được mọi người yêu thích nhờ lối diễn tự nhiên, biến hóa đa dạng, phủ sóng cả ở điện ảnh, truyền hình lẫn các nền tảng trực tuyến.

Nam tài tử từng cho biết: "Mục tiêu của tôi là trở thành diễn viên chứ không phải là giành được vai chính. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tôi được khám phá bản thân, thử nghiệm với nhiều dạng nhân vật khác nhau".

Go Kyung Pyo nổi tiếng là nam thần đẹp không tỳ vết.

Nhờ mang tư tưởng ấy mà Go Kyung Pyo đã ghi nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều dự án phim khác nhau. Ngoài đời, Go Kyung Pyo là nam diễn viên theo đuổi lối sống giản dị, khá kín tiếng. Do đó, kể từ khi trở thành người của công chúng, anh chưa gây ra bất kỳ scandal ồn ào nào. Đây cũng chính là điểm giúp anh nhận được nhiều sự yêu mến.

Go Kyung Pyo được đánh giá là một trong những nam tài tử điển trai, lịch thiệp và đầy nam tính. Anh có phong cách cuốn hút với thân hình cân đối, rắn chắc. Tuy nhiên, hình ảnh gần đây của Go Kyung Pyo đã gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, khi Go Kyung Pyo tham dự một sự kiện mới đây, anh đã gây bất ngờ với thân hình phát tướng, gương mặt có phần mũm mĩm hơn, không còn góc cạnh như trước đây. Nhiều người nhận xét rằng anh đã không còn nét đẹp nam thần như trước kia.

Hình ảnh phát tướng mới đây của nam tài tử làm nhiều người bất ngờ.

Những bức hình được truyền thông Hàn Quốc đăng tải có thể thấy, Go Kyung Pyo mặc vest xanh hải quân, kết hợp với quần ống rộng và để kiểu tóc cổ điển khi dự một sự kiện thời trang của nhà thiết kế Ji Chun Hee tại Cung điện Unhyeongung, Seoul. Anh nở nụ cười thân thiện, vẫy tay và bắn tim trước ống kính máy quay.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã khá bất ngờ về việc thay đổi ngoại hình của nam tài tử này. Mặc dù vậy, những người hâm mộ nam nghệ sĩ xứ Hàn thì cho rằng, diện mạo mới của anh vẫn làm cho Go Kyung Pyo nổi bật, trông rất đáng yêu và dễ thương.

Gương mặt có phần tròn trịa hơn của nam diễn viên này.

Kyung Pyo nổi tiếng là một diễn viên thân thiện, hòa đồng. Anh thoải mái giao lưu, chụp ảnh với người hâm mộ khi được yêu cầu thay vì tỏ ra xa cách hay khó chịu. "Trong quá khứ, tôi sợ bị từ chối khi xin chụp ảnh với người nổi tiếng. Tôi nghĩ không nên tạo cảm giác đó cho những người luôn yêu mến, ủng hộ mình", anh chia sẻ trên truyền thông.

Hiện tại, nam tài tử này vẫn độc thân, anh chưa công khai có bạn gái nào trên truyền thông. Dù chưa phải là ngôi sao hạng A, Go Kyung Pyo vẫn là một mỹ nam có tiếng và dàn "hậu cung màn ảnh" của anh vô cùng chất lượng. Họ đều là những mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh xứ Hàn như Park Min Young, Seohyun (em út của nhóm nhạc SNSD), Chae Soo Bin...

