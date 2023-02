Mặc “chất phát ngất” như một quý ông Celine

Đêm qua, nhà mốt đã tiếp quản câu lạc bộ đêm mang tính biểu tượng của Pháp Le Palace để ra mắt bộ sưu tập Mùa đông 2023 dành cho nam giới, “PARIS SYNDROME,” và nó chỉ đơn giản là Slimane ở dạng hàng đầu.

Tiếp nối sàn diễn L.A. “AGE OF INDIENESS” diễn ra vào tháng 12, CELINE HOMME đã tiếp quản Paris với bộ sưu tập đánh dấu sự trở lại của phong cách indie. Mặc dù được mong đợi từ Slimane - người luôn phục vụ cho ngôi sao nhạc rock trong tất cả chúng ta - bộ sưu tập Mùa đông 2023 đã mở rộng phong cách đặc trưng của nhà thiết kế với phong cách Queer theo chủ nghĩa khoái lạc.

Le Palace là một địa điểm thích hợp, với những bức tường lưu giữ bí mật của những bữa tiệc hoang dã và mang tính biểu tượng được tổ chức vào những năm 1970 và 1980, đã từng tiếp đón những nhân vật như Yves Saint Laurent và Grace Jones, Prince, Karl Lagerfeld, Andy Warhol, Serge Gainsbourg, Mick Jagger , Jerry Hall và vô số huyền thoại khác trong làng âm nhạc, nghệ thuật và thời trang. Đây là một trong những câu lạc bộ đêm dành cho người đồng tính đầu tiên của Paris, và nó đã trở thành ngọn hải đăng của sự tự do và thể hiện bản thân. Thân yêu với trái tim của Slimane, Le Palace là một câu lạc bộ mà nhà thiết kế thường lui tới khi còn trẻ và cho đến ngày nay, ông vẫn tham dự.

Với suy nghĩ này, không gian nhà hát đã chật cứng những người tham dự ngồi và đứng, chủ yếu bao gồm những đứa trẻ câu lạc bộ ở Paris và Thành phố New York mà Slimane thu hút được ảnh hưởng của mình. Muses, nếu bạn thích, bao gồm tất cả mọi người từ ban nhạc The Murder House đến Pete Doherty của The Libertines (và con chó của anh ấy), cũng như các biểu tượng như Lisa của BLACKPINK, Wiz Khalifa và Camille Razat của Emily in Paris.

Đối với chương trình, nó bắt đầu với một chuỗi ánh sáng diễn ra trên sân khấu khi một phiên bản mở rộng của "Girl" của Suicide được phát thành tiếng. Những bản synth the thé và những tiếng rên rỉ khêu gợi đã tạo nên giai điệu cho một trong những bộ sưu tập quyến rũ nhất của CELINE HOMME cho đến nay.

Đi sâu vào sự hồi sinh ngày nay của Y2K electroclash và âm thanh, cảnh và cộng đồng nhạc rock điện tử, Slimane bắt đầu với một con số tinh túy: quần da, bó sát vào da và áo khoác da dành cho người đi xe đạp. Điều này đã phát triển thành một màn ra mắt bùng nổ, chứng kiến những chiếc đinh tán tăng kích thước và lướt qua một bộ quần áo da khác với kính râm đen, bốt cao gót Cuba và nước hoa “Nightclubbing” của House gắn kết vẻ ngoài lại với nhau.

Trong khi có rất nhiều phong cách đặc trưng được trưng bày — áo khoác da tua rua kiểu phương Tây, áo cánh đính đá, họa tiết da báo, giày thể thao dành cho vận động viên trượt băng và các loại vải sheer giúp người ta biết đến sự hiện diện của chúng — chính việc giới thiệu các đặc điểm nhận dạng độc lập đích thực đã tôn vinh buổi biểu diễn.

Áo khoác vải tuýt rộng trên vai và thu hẹp về phía đầu gối, chất liệu da rắn đính sequin tạo nên những chiếc áo blazer, denim được cắt thành những chiếc áo khoác cắt cúp ở eo và rộng trên vai một lần nữa, và áo khoác giả lông thú được nâng cao với độ phồng và sự sang trọng. Kiểu dáng được lấy thẳng từ tủ quần áo của các rocker indie những năm 2000; Áo phông có đường xẻ ở giữa, trong khi những bộ vest cổ điển của CELINE HOMME hơi cao lên để vừa vặn và ôm sát cơ thể trong khi quần tây được cắt xén và ống loe.

Chúng ta tìm thấy những chiếc cà vạt mỏng quấn quanh cổ áo sơ mi có cổ sắc nhọn, hình thêu sequin phức tạp trang trí toàn bộ áo khoác dạ tiệc phù hợp cho một đêm đi chơi trong thị trấn hoặc mặc trong cung điện thực sự, bolos in hình con báo, quần nhung sọc ngựa vằn, và nhiều hơn thế nữa đã tiếp tục định hình tầm nhìn của CELINE HOMME.

Cuối cùng, đây là Slimane một lần nữa chứng minh rằng ông và chỉ ông mới có thể làm những gì ông ấy làm tốt nhất. Hương vị và cách thực hiện của Slimane đơn giản là không thể bắt chước được, mặc dù nó được đúc kết từ quá khứ và kinh nghiệm sống. Cho dù đó là một chiếc áo khoác da cắt cúp với phần ngực kiểu phương Tây ở phía trước và phía sau, giày cao gót Cuba nạm đinh hay áo khoác cắm trại kết hợp nơ vào cấu trúc trang trí lấp lánh, CELINE HOMME Winter 2023 đều không bỏ lỡ một nhịp điệu nào.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mac-chat-phat-ngat-nhu-mot-quy-ong-celine-a594252.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mac-chat-phat-ngat-nhu-mot-quy-ong-celine-a594252.html