Làm thế nào để trang phục giúp nam giới đẹp nhất, bất kể dịp nào?

Sự thật về phong cách của nam giới là hầu hết các chàng trai đều tự bó buộc mình vào một diện mạo cụ thể và không cho phép bản thân phát triển hoặc đa dạng hóa. Nếu điều đó nghe giống bạn, bạn có thể thấy mình sẵn sàng cho mọi tình huống. Một khi bạn đã thử nghiệm với phần còn lại của các nguyên mẫu phong cách, Người đàn ông Debonair là phong cách ở cấp độ cao nhất, là hình ảnh mà tất cả chúng ta nên phấn đấu hướng tới.

Tủ quần áo

Đôi khi bạn sẽ ở trong một tình huống buộc bạn phải ăn mặc và trông đẹp nhất. Cho dù bạn mặc vest đến văn phòng hàng ngày hay chỉ mặc khi dự đám cưới, đám tang hoặc tiệc tùng, bạn đều cần có những bộ vest đẹp.

Tất nhiên, có hàng chục lựa chọn về bộ đồ, nhưng Debonair Man bắt đầu với chiếc ghế đẩu bốn chân và tiếp tục từ đó. Bốn món đồ này là tất cả những gì bạn cần khi bạn đã sẵn sàng để trở thành đỉnh cao của phong cách và hai mẹo này sẽ đảm bảo những món đồ cơ bản của bạn phát huy được những gì tốt nhất ở bạn.

Đầu tư vào chất lượng

Xây dựng tủ quần áo phù hợp có thể quá sức và cực kỳ tốn kém nếu bạn không biết mình đang làm gì. Điều đầu tiên cần nhớ là tránh vội vàng hoàn thành bộ sưu tập của bạn bằng cách mua các sản phẩm kém chất lượng. Mua từng món một và khi mua, hãy đảm bảo rằng mỗi món đều có chất lượng cao nhất mà ngân sách của bạn cho phép. Bạn sẽ cảm ơn chúng ta sau này khi nó vừa vặn hơn bất kỳ sản phẩm may mặc nào trên thị trường và bền bỉ trong nhiều năm.

Cá nhân hóa các món đồ của bạn

Không, điều đó không có nghĩa là bạn phải in chữ lồng trên áo sơ mi của mình. Chắc chắn, điều đó có thể tạo thêm nét độc đáo cho chúng, nhưng bạn nên tìm một thợ may và làm quen với họ. Có được một bộ quần áo đắt tiền là vô nghĩa nếu bạn không có thợ may thay đổi nó để phù hợp với mọi số đo của bạn. Mặc dù chúng có thể làm cho bộ vest của bạn vừa vặn như một chiếc găng tay, nhưng chúng cũng có thể hoạt động trên mọi loại trang phục nam giới, bao gồm áo sơ mi, quần dài và thậm chí cả quần jean.

Tủ quần áo casual

Tủ quần áo casual của bạn là thứ mà hầu hết mọi người sẽ nhìn thấy bạn; bạn sẽ mặc những bộ quần áo này khi bạn thực hiện hầu hết các hoạt động xã hội của mình. Trừ khi bạn là một doanh nhân mặc vest khi đi cùng hầu hết bạn bè và đồng nghiệp, còn không thì những bộ trang phục casual hơn sẽ là thứ bạn sẽ mặc khi ở gần những người hiểu rõ bạn nhất.

Có rất nhiều phong cách khác nhau để bạn lựa chọn, từ người đàn ông thích phiêu lưu trong trang phục da và quần jean đi xe máy đến người đàn ông thoải mái trong trang phục sang trọng mặc áo len và quần chinos. Những nguyên tắc tương tự áp dụng.

Giữ cho nó linh hoạt

Tính linh hoạt là chìa khóa. Hãy nghĩ về James Bond. Anh ấy là một trong những người đàn ông ăn mặc đẹp nhất trong tất cả các nền văn hóa đại chúng, nhưng anh ấy không bao giờ mặc những bộ đồ lòe loẹt. Thay vào đó, anh ấy tập trung vào các sản phẩm may mặc chất lượng cao, cơ bản hơn là xa lạ. Lý do là mọi thứ anh ấy mặc đều có thể được sử dụng theo nhiều cách với nhiều trang phục khác nhau. Nếu bạn muốn có một tủ quần áo casual đi một chặng đường dài, hãy làm theo sự hướng dẫn của anh ấy và tập trung vào tính linh hoạt.

Chức năng

Tủ quần áo casual của bạn không phải là để đi lang thang quanh nhà. Nó được sử dụng cho mọi thứ, từ chạy việc vặt đến khám phá các thành phố và cảnh quan mới. Do đó, bạn cần những món đồ tốt cho chức năng và sự thoải mái.

Khi bạn mua sắm, hãy chú ý đến sự vừa vặn, nhưng cũng tập trung vào các loại vải chất lượng giúp thư giãn và di chuyển với cơ thể bạn. Chiếc quần chinos yêu thích của bạn cũng sẽ phù hợp khi đi xem phim hoặc chụp ảnh trước tháp Eiffel.

Tủ quần áo xã hội

Sau đó, có khoảng thời gian ở giữa, khi bạn cần thứ gì đó sang trọng hơn quần chinos nhưng không quá trang trọng như vest và cà vạt. Đây là cái mà chúng ta gọi là tủ quần áo xã hội, những món đồ bạn mặc khi đến quán bar ở sân sau hoặc bữa tiệc Giáng sinh. Trong những khoảnh khắc này, bạn cần một cái gì đó mạnh mẽ hơn và thú vị hơn.

Biết các xu hướng

Sau khi bạn có tủ quần áo cơ bản gồm quần áo phù hợp, trang trọng và giản dị, bạn có thể bắt đầu phân nhánh và mua nhiều món đồ thú vị hơn. Những chiếc áo sơ mi, quần dài và áo khoác có hoa văn gọn gàng đó phù hợp hoàn hảo với các tình huống giao tiếp xã hội của bạn. Họ sẽ khiến bạn trở thành tâm điểm của bữa tiệc và là trung tâm của sự chú ý.

Điều cần thiết là bạn phải biết và hiểu các xu hướng. Luôn cập nhật những gì đang có và lưu ý khi nó lỗi thời. Quy tắc số một với tủ quần áo xã hội của bạn là luôn là người đàn ông phong cách nhất bằng cách trở thành người nắm bắt nhiều nhất các xu hướng ngày nay.

Sử dụng màu sắc của bạn

Điều đầu tiên trước tiên: bạn nên phân tích màu sắc để bạn biết và hiểu màu nào hợp với bạn và màu nào không phù hợp với nước da của bạn. Ví dụ, nếu bạn có làn da nhợt nhạt, những màu sáng hơn và phấn màu có thể khiến bạn trông nhợt nhạt hơn.

Khi bạn biết màu nào phù hợp với mình nhất, hãy sử dụng thông tin đó và bắt đầu chú ý đến màu sắc của các mùa. Ba tháng một lần, những màu sắc thịnh hành sẽ thay đổi, với những tông màu ngọc ấm áp sẽ trở thành mốt cho mùa thu và những màu sắc lạnh hơn sẽ xuất hiện đúng lúc vào mùa xuân.

Debonair Man kết hợp tất cả các nguyên mẫu khác trong sơ đồ Venn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể nghiên cứu sâu hoặc dựa nhiều hơn vào người khác. Bạn có thể thích ăn mặc như James Bond thường xuyên nhất có thể; bạn cũng có thể muốn trở thành The Dapper hoặc The Socialite thường xuyên nhất có thể.

Vấn đề không phải là tất cả đàn ông chúng ta đều là Debonair Man giống nhau; vấn đề là tất cả chúng ta phải biết và hiểu cách ăn mặc cho mọi tình huống có thể xảy ra và có tủ quần áo để hỗ trợ điều đó.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/lam-the-nao-de-trang-phuc-giup-nam-gioi-dep...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/lam-the-nao-de-trang-phuc-giup-nam-gioi-dep-nhat-bat-ke-dip-nao-166082.html