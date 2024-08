Khi các 'hoàng tử' làng bơi Olympic Paris khoe cơ bắp

Kình ngư chủ nhà Pháp Leon Marchand là VĐV bơi thành công nhất tại Olympic 2024 khi giành tới 4 HC vàng cá nhân và một HC đồng tiếp sức. Cả bốn lần đứng trên bục chiến thắng chàng trai 22 tuổi đều phá kỷ lục Olympic ở 100 m và 200 m bướm; 200 m và 400 m hỗn hợp cá nhân nam. Trong số này có hai kỷ lục tồn tại suốt 16 năm của huyền thoại Michael Phelps.

Kình ngư Pan Zhanle của Trung Quốc phá kỷ lục thế giới 100 m tự do tại Olympic Paris. Anh cùng tuyển bơi Trung Quốc còn giành HC vàng 4x100 m hỗn hợp tiếp sức nam và HC bạc 4x100 m hỗn hợp tiếp sức nam nữ.

Kình ngư Cameron McEvoy của Australia giành HC vàng 50 m tự do Olympic Paris, tiếp nối thành công tại giải vô địch thế giới năm ngoái.

Kình ngư người Romania David Popovici là đương kim vô địch châu Âu ở 100 m và 200 m tự do nhưng ở Olympic Paris anh chỉ đăng quang ở 200 m tự do còn lại giành HC đồng 100 m tự do.

Kình ngư Lukas Martens của Đức lần đầu vô địch Olympic ở 400 m tự do. Đây là nội dung VĐV sinh năm 2001 vô địch châu Âu năm 2022.

Kình ngư người Ireland Daniel Wiffen phá kỷ lục Olympic nội dung 800 m tự do không có nhiều bất ngờ khi anh đang là đương kim vô địch thế giới cự ly này. VĐV 23 tuổi còn giành thêm HC đồng 1500 m tự do - nội dung anh cũng đang là đương kim vô địch thế giới

Kình ngư Mỹ Bobby Finke bảo vệ thành công tấm HC vàng 1.500 m tự do giành được tại Olympic Tokyo 2020. Anh có thêm tấm HC bạc 800 m tự do - nội dung mà Finke là quán quân ở Thế vận hội ba năm trước. Mỹ cũng giành nhiều HC vàng bơi nhất với 8 chiếc, tiếp theo là Australia (7 chiếc) và Pháp ( 4 chiếc).

Đội bơi Italy có hai HC vàng thuộc về Thomas Ceccon (trái) 100 m ngửa và Nicolo Martinenghi 100 m ếch (phải). Kình ngư ở giữa Gregorio Paltrinieri giành HC bạc 1500 m tự do và HC đồng 800 m tự do.

Nhà vô địch thế giới 200 m ngửa năm 2023 Hubert Kos giành HC vàng ở nội dung này tại Olympic Paris. VĐV người Hungary đang là đương kim vô địch châu Âu 200 m hỗn hợp.

Kristof Milak giành HC vàng 100 m bướm và HC bạc 200 m bướm tại Paris 2024. Ở kỳ Thế vận hội 2020, kình ngư 24 tuổi người Hungary cũng giành 1 HC vàng và 1 HC bạc ở hai nội dung này nhưng giành vàng ở 200 m còn bạc ở 100 m.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]