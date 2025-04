Khách sạn của Ronaldo cháy lớn

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khách sạn Pestana CR7, gây náo loạn khu vực xung quanh. Rất may, nhờ sự phản ứng kịp thời của nhân viên khách sạn và lực lượng cứu hỏa, đám cháy đã nhanh chóng được khống chế. Đại diện khách sạn cũng xác nhận rằng các biện pháp an ninh cần thiết đã được thực hiện ngay lập tức để đảm bảo an toàn.

Khách sạn của Cristiano Ronaldo bốc cháy dữ dội

Sự cố này xảy ra không lâu sau khi chuyên gia bói bài Tarot Zila đưa ra lời cảnh báo đáng lo ngại về sức khỏe của Ronaldo. Trong một chương trình truyền hình tại Tây Ban Nha, Zila nhấn mạnh: “Ronaldo phải cẩn thận với đôi chân và trái tim của mình”.

Khi được hỏi lý do, bà giải thích: “Bởi vì đó là điểm yếu của anh ấy. Trái tim sẽ là vấn đề sức khỏe của Ronaldo vào một ngày nào đó”.

Khách sạn Pestana CR7 từng đóng vai trò quan trọng trong một sự kiện nhân đạo vào tháng 9-2023. Khi Ma Rốc hứng chịu trận động đất kinh hoàng 6,8 độ richter, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, khách sạn của Ronaldo đã mở cửa miễn phí đón các nạn nhân bị ảnh hưởng.