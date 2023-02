Hướng dẫn phong cách áo Hoodies cho nam

Kể từ đó, chúng đã có nhiều sự thích nghi: vật dụng hoàn toàn dành cho thể thao hoặc người làm việc ngoài trời, thứ mà những kẻ phá luật trẻ tuổi, đặc biệt là nghệ sĩ graffiti, dùng để che giấu danh tính của mình, và là một phần của văn hóa punk, hip hop và skate. Ngày nay, chúng được chấp nhận cho những bộ trang phục bình thường và thậm chí là sành điệu cho mọi lứa tuổi. Mặc áo hoodie là lựa chọn hoàn hảo để đi dạo ở nhà, đi làm việc vặt thông thường, tập thể dục hoặc hẹn hò buổi tối. Nó thực sự phụ thuộc vào chất liệu, độ vừa vặn của áo hoodie và cách bạn tạo kiểu cho nó.

Điều gì phân biệt áo len với áo hoodie?

Khi bạn nhìn thấy thuật ngữ áo len, rất có thể bạn sẽ hình dung ra một chiếc áo chui đầu, trang phục cổ tròn có đường gân ở cổ tay áo và viền được làm từ vải dệt kim jersey có mặt sau mờ hoặc có vòng. Đây là áo nguyên bản. Khi bạn thêm một chiếc mũ trùm đầu vào quần áo, và thường là một chiếc túi kangaroo, thì bạn sẽ có một chiếc áo hoodie. Cả kiểu kéo khóa và áo chui đầu đều là áo hoodie giống như áo hoodie là một loại áo nỉ.

Bông vùng cao có trọng lượng đủ nặng để mang lại chút ấm áp như một lớp bổ sung, nhưng cũng đủ nhẹ để sử dụng quanh năm và làm lớp lót. Những chiếc áo nỉ này không có phần bên trong mờ, chỉ được dệt kim hai lớp mềm mại thoải mái. Như mọi khi, bạn sẽ có được một bộ đồ vừa vặn được thiết kế dành riêng cho bạn. Tay áo không quá dài, cạp quần không dài quá hông, lỗ khoét nách không dài đến khuỷu tay và bạn sẽ không có cảm giác như đang mặc một chiếc hộp vải quá khổ. Mặc dù thợ may có thể thay đổi áo nỉ và áo hoodie của bạn, nhưng điều này hầu như không thể thực hiện được nếu không can thiệp vào túi và khóa kéo.

Áo hoodie chui đầu có thể được mặc làm lớp ngoài (với áo thun bên trong) hoặc làm lớp trong bên dưới áo vest, áo khoác denim, áo khoác bomber, áo khoác thể thao hoặc áo khoác ngoài. Bởi vì bông có trọng lượng trung bình mịn nên nó có thể được mặc như trang phục công sở thông thường.

Một tính năng thú vị khác của áo hoodie chui đầu là phần mở đầu, cao hơn phần mở của áo len bình thường. Hai bên mui chéo phía trước tăng thêm phần thú vị. Bản thân mui xe được làm từ 3 chứ không phải 2 mảnh. Điều này cho phép mui xe nằm phẳng hơn trên lưng bạn và vừa khít với đầu của bạn hơn khi được kéo lên để nó cố định tại chỗ. Không cần dây kéo và vẻ ngoài hoàn thiện sẽ sạch sẽ và bóng bẩy hơn nhiều. Chiếc túi kéo dài đến phần còng dưới cùng tạo nên một hình dạng độc đáo để tăng thêm sự thú vị. Điều này cũng có nghĩa là bạn có được một chiếc túi có kích thước rộng rãi bắt đầu từ eo thay vì ngực.

Cách tạo kiểu áo hoodie

Hoodies có thể được mặc casual hoặc một chút formal. Bạn có nhiều khả năng mặc một chiếc áo hoodie có khóa kéo cho những tình huống thông thường và mặc một chiếc áo hoodie chui đầu. Đừng quên rằng yếu tố quan trọng nhất để luôn trông đẹp là có một thân hình vừa vặn.

Để mặc áo hoodie, hãy mặc áo chui đầu bên dưới áo khoác không có cấu trúc hoặc nếu bạn muốn trông vừa vặn hơn, hãy mặc bên dưới áo khoác, áo khoác ngoài hoặc áo khoác da được thiết kế riêng. Kết hợp nó với quần jean, quần tây được thiết kế riêng hoặc kaki. Giày thể thao bằng da tối giản hoặc giày bốt Chelsea làm điểm nhấn cho trang phục.

Có thể đạt được vẻ ngoài giản dị với áo hoodie có khóa kéo hoặc chui đầu. Chúng có thể được kết hợp với quần short, quần jean, quần chạy bộ hoặc áo len. Bạn có thể phối chúng trên hầu hết mọi thứ: áo cài khuy, áo polo, Henley's, áo len hoặc áo phông.

Chất liệu vải co giãn 4 chiều spandex khiến áo hoodie trở nên hoàn hảo để mặc khi tập thể thao hoặc tập thể dục mà không bị lem trong vải thừa. Thực tế là những chiếc áo hoodie sẽ vừa vặn với bạn có nghĩa là dù bạn đi làm hay đi chơi, trông bạn đều sẽ gọn gàng.

Hãy nhớ rằng có sự khác biệt giữa cảm giác thoải mái do chất liệu vải co giãn, mềm mại và sự luộm thuộm, xộc xệch hoặc bồng bềnh trong bộ quần áo của bạn. Quần áo quá khổ không chỉ khiến bạn trông thấp hơn mà còn nặng nề hơn. Đây chắc chắn là điều không nên làm nếu bạn định mặc áo hoodie ngoài mục đích thư giãn ở nhà.

Lịch sử của hoodies, sự phản ánh của thời đại

Như đã đề cập trước đó, áo nỉ và loại vải thường được làm từ đó đã được Champion cấp bằng sáng chế vào những năm 1930. Quy trình của họ cho phép họ may những vật liệu nặng hơn cần thiết để giữ ấm. Mũ trùm đầu đã được thêm vào để giúp giữ ấm cho công nhân ở New York và được các vận động viên đại học áp dụng vì lý do tương tự. Chúng thích hợp cho các môn thể thao vì độ co giãn của chúng, đồng thời cũng bảo vệ đầu khỏi mưa và lạnh. Champion cũng cung cấp áo nỉ có mũ trùm đầu của họ cho quân đội Hoa Kỳ và Anh để huấn luyện.

Những chiếc áo nỉ đã tiếp cận được nhiều đối tượng hơn vào những năm 1960 khi các trường đại học bắt đầu in tên và logo của họ lên chúng. Sự nổi tiếng của họ đã đến với khán giả trên toàn thế giới với các sinh viên và cựu sinh viên tự hào công bố các chi nhánh của họ. Hoodies vẫn chưa phải là món đồ chủ đạo mà là một phần không thể thiếu trong tủ đồ của mọi người. Điều đó đã thay đổi vào những năm 1970 theo 2 hướng khác nhau.

Đầu tiên, áo hoodie được chấp nhận bởi văn hóa hip-hop. Đặc biệt, các nghệ sĩ graffiti đã đeo chúng để che mặt khi họ gắn thẻ các tòa nhà hoặc các chuyến tàu điện ngầm ở New York. Khi phong cách hip-hop trở nên phổ biến hơn, áo hoodie cũng trở nên phổ biến hơn, mặc dù có ý nghĩa tiêu cực.

Với việc phát hành Rocky vào năm 1976, áo hoodie đã trở thành vật dụng của mọi người. Chiếc áo len có mũ trùm đầu màu xám của Rocky đã trở thành biểu tượng. Điều này cũng đưa chiếc áo nỉ trở lại nguồn gốc của trang phục thể thao và sự ấm áp cho người đàn ông làm việc ở New York.

Những chiếc áo hoodie của những năm 1980 và 90 mang lại cảm giác nổi loạn, cùng với tính thực tế, cho các nền văn hóa phụ của skate và punk. Chúng không chỉ sành điệu mà còn mang lại sự ấm áp thiết thực và mang lại cảm giác ẩn danh. Đây cũng là lúc các nhà sản xuất bắt đầu thử nghiệm các loại vải và thiết kế mới.

Những năm 1990, áo hoodie từ đường phố và dụng cụ tập thể dục đã được nâng tầm lên thành thời trang khi các nhà thiết kế Ralph Lauren và Tommy Hilfiger đưa các phiên bản của chúng vào bộ sưu tập trang phục thể thao của họ để tạo cảm giác sành điệu, thành thị. Vẫn còn một số tiêu cực, hiệp hội tội phạm và một số doanh nghiệp và trung tâm thương mại đã cấm chúng vì lý do an toàn.

Mặc dù các cuộc biểu tình và phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại, nhưng chúng không dựa trên việc mặc áo hoodie. Ngày nay, chúng là một phần không thể thiếu trong tủ quần áo của mọi người.

Suy nghĩ cuối cùng…

Thiết kế cơ bản của áo hoodie vẫn nhất quán trong hơn 75 năm qua. Đã có những điều chỉnh và khởi sắc, nhưng áo hoodie vẫn tồn tại mãi với thời gian. Đây là một trong những lý do tại sao đáng để đầu tư vào những chiếc áo hoodie chất lượng.

