Gái đẹp, trẻ trung vẫn thích đàn ông "bụng bia", ú nu, cứ nhìn Leonardo DiCaprio là biết!

Leonardo DiCaprio được mệnh danh là "tài tử đào hoa nhất Hollywood" với danh sách người yêu toàn là những người mẫu nóng bỏng như Gisele Bundchen, Blake Lively, Bar Refaeli, Camila Morrone... và cách đây ít lâu, anh tiếp tục công khai tình cảm với cô bạn gái mới - Vittoria Ceretti, người mẫu nước Ý 25 tuổi và là con gái của NTK Francesca Lazzari.

Hình ảnh Vittoria Ceretti và Leonardo DiCaprio dạo bước trên phố.

"Lời nguyền 25 tuổi" tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán và nhiều người đặt câu hỏi: Không biết Vittoria Ceretti sẽ "giữ chân" được chàng tài tử đào hoa này được bao lâu vì Leonardo chưa từng yêu người nào quá 25 tuổi. Cô bạn gái lâu nhất của anh là Camila Morrone cũng không phải là ngoại lệ, dù cả hai đã hẹn hò được 4 năm và Camila Morrone từng được Leonardo DiCaprio đưa về ra mắt bố mẹ.

Về Vittoria Ceretti, người mẫu 25 tuổi đã có một mùa "bội thu" khi được mời tham gia trình diễn hàng chục show của các nhà mốt danh tiếng như Valentino, Tom Ford, Versace, Fendi,... tại 3 kinh đô thời trang lớn - Paris Fashion Week, New Fashion Week và Milan Fashion Week. Không chỉ thế, cô còn diễn ở những vị trí quan trọng như first face cho Michael Kors, Dolce & Gabbana, Sacai và vedette cho Roberto Cavalli, Ferragamo, The Attico.

Vittoria Ceretti sải bước ở 3 kinh đô thời trang lớn nhất thế giới.

Vittoria Ceretti sở hữu chiều cao 1m78, cùng thần thái sắc lạnh cũng như những bước catwalk uyển chuyển, dứt khoát. Hiện tại, cô đang là nữ người mẫu có độ phủ sóng cao ở Ý. Trước đó, cô cũng là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất vào năm 2018 khi có những hoạt động tích cực trong lĩnh vực thời trang. Kể từ khi công khai tình cảm với nam tài tử Leonardo DiCaprio, Vittoria càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ giới mộ điệu.

Không riêng gì Vittoria, Leonardo cũng từng hẹn hò với rất nhiều chân dài nóng bỏng khác. Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, Leonardo không hề được đánh giá cao về ngoại hình. Nhiều lần, anh bị cánh paparazzi bắt gặp hình ảnh đi chơi cùng bạn gái, để lộ thân hình phát tướng, bụng phệ. Nhưng dường như, Leonardo vẫn không có ý định giảm cân. Không ít khán giả thắc mắc, điều gì ở Leonardo khiến các chân dài như Camila Morrone hay Vittoria Ceretti... bị thu hút?

Leonardo thoải mái khoe bụng phệ, thân hình ú nu bên người yêu nóng bỏng.

Theo một cuộc khảo sát của nền tảng hẹn hò trực tuyến - Dating chỉ ra rằng, 15% phái đẹp yêu thích những anh chàng 6 múi, cơ thể vạm vỡ nhưng có đến 75% chị em tín nhiệm những người đàn ông "tròn trịa". Họ giải thích rằng, trong tình yêu, họ quan tâm tính cách của đối phương nhiều hơn là ngoại hình. Ngoài ra, đàn ông "bụng bia" chứng tỏ là người có cơ thể tương đối khỏe mạnh và có hứng thú trong chuyện ăn uống.

Hơn nữa, những người đàn ông này cũng cho phụ nữ có một cảm giác rằng, họ cần phải quan tâm nhiều thứ hơn chẳng hạn như tập trung vào công việc hay gia đình thay vì giữ dáng. Đây được cho là một thuộc tính tốt, dễ hấp dẫn sự chú ý của các chị em. Còn một số ít các cô gái thì lý giải, họ thích những người đàn ông có bờ vai rộng rãi, vững chắc hơn là cơ bụng 6 múi, hình thể rắn rỏi.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]