Đây là những trái cây giàu vitamin C chàng nên ăn để tăng đề kháng ngày hè

Ngoài quả cam quen thuộc, vô số loại trái cây chứa nhiều vitamin C đang chờ bạn khám phá, mỗi loại cung cấp một lượng lớn chất chống oxy hóa để tiếp thêm sinh lực cho cơ thể và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Lĩnh vực trái cây chứa đầy chất dinh dưỡng quan trọng này rất đa dạng, bao gồm rất nhiều lựa chọn có thể kích thích vị giác của bạn và nâng sức khỏe của bạn lên một tầm cao mới. Một số thậm chí có thể làm bạn ngạc nhiên!

Tại sao vitamin C lại có lợi và bạn nên tiêu thụ bao nhiêu?

Vitamin C, có tên khoa học là axit ascorbic, là một loại vitamin tan trong nước quan trọng. Là một chất chống oxy hóa, nó bảo vệ cơ thể bạn chống lại các gốc tự do, gây ra stress oxy hóa và làm tổn thương tế bào của bạn.

Bạn cần vitamin này để sản xuất collagen, một loại protein nuôi dưỡng da, xương và mô liên kết của bạn. Nó cũng tạo điều kiện cho sự hấp thụ sắt, tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và tăng tốc độ chữa lành vết thương.

Nam giới trưởng thành nên nhắm tới khoảng 90 mg/ngày để đáp ứng lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày.

Điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp nấu ăn có thể có tác động đáng kể đến hàm lượng vitamin C trong thực phẩm. Khi gặp nhiệt độ cao, vitamin C rất dễ bị phân hủy. Khi nấu chín thực phẩm giàu vitamin C, đặc biệt là ở nhiệt độ cao hoặc trong thời gian dài, nhiệt độ có thể khiến vitamin bị phân hủy và mất đi giá trị dinh dưỡng.

Việc tiêu thụ quá nhiều vitamin C thông qua các chất bổ sung đôi khi có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy. Do đó, thông thường nên bổ sung vitamin C từ chế độ ăn uống cân bằng bao gồm nhiều loại trái cây và rau quả, vì chúng không chỉ cung cấp vitamin C mà còn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu khác và chất xơ.

Top trái cây giàu vitamin C

Khám phá nhiều loại trái cây cho phép bạn đa dạng hóa khẩu phần ăn của mình và khám phá hương vị cũng như kết cấu mới. Dưới đây là một số loại trái cây có thể làm bạn ngạc nhiên về hàm lượng vitamin C của chúng.

Ớt chuông

Ngược lại với những gì bạn nghĩ, ớt chuông đỏ thực chất là trái cây chứ không phải rau. Chúng thuộc họ cà tím, cùng với các loại trái cây khác như cà chua và cà tím. Một khẩu phần ớt thông thường là khoảng nửa cốc, tương đương với khoảng một quả ớt cỡ vừa.

Một khẩu phần ớt chuông đỏ cung cấp tới 95 mg vitamin C. Trong khi ớt chuông xanh cung cấp 60 mg. Điều này có nghĩa là chỉ cần kết hợp một khẩu phần ớt chuông đỏ vào bữa ăn, cơ thể bạn sẽ nhận được lượng vitamin tăng cường miễn dịch dồi dào này.

Những quả cam

Mọi người nghĩ ngay đến cam khi nói đến việc đáp ứng nhu cầu vi chất dinh dưỡng của cơ thể. Một khẩu phần điển hình là một quả cỡ vừa, chứa khoảng 70 mg vitamin C. Bằng cách chỉ thưởng thức một khẩu phần trái cây ngon ngọt này, bạn đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vitamin C hàng ngày của mình. Ngoài ra, nước cam là một trong những loại nước ép trái cây phổ biến nhất.

Trái kiwi

Sau khi trở nên phổ biến trên toàn thế giới, loại trái cây này được đổi tên thành quả Kiwi do nó giống với biểu tượng quốc gia của New Zealand, chim kiwi. Khẩu phần ăn thông thường là một quả kiwi cỡ vừa. Một khẩu phần chứa khoảng 65 mg vitamin C.

Dâu tây

Bạn có biết rằng dâu tây là loại trái cây duy nhất có hạt bên ngoài? Mỗi quả dâu tây được trang trí bằng những hạt nhỏ, có thể nhìn thấy trên bề mặt quả.

Khi nói đến khẩu phần ăn, một khẩu phần dâu tây thông thường là khoảng nửa cốc trái cây tươi cắt lát. Lượng này tương đương với khoảng 4-5 quả dâu tây cỡ vừa, tùy thuộc vào kích cỡ của chúng và chứa 49 mg vitamin C.

Bưởi

Bưởi được phát hiện lần đầu tiên ở Barbados vào thế kỷ 18 và được cho là cây lai giữa cam ngọt và bưởi. Một khẩu phần bưởi điển hình là một nửa quả cỡ trung bình. Phần này cung cấp khoảng 39 mg vitamin C.

Dưa lưới

Còn được gọi là dưa lưới, dưa đỏ là một loại trái cây ngon thuộc họ dưa. Khẩu phần ăn thông thường của dưa đỏ là khoảng một cốc hoặc khoảng 1/4 quả dưa cỡ trung bình. Với 29 mg vitamin C mỗi khẩu phần, đây là sự lựa chọn tuyệt vời để tăng lượng vitamin.

Mặc dù cam thường được coi là nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất nhưng có một số loại trái cây khác cũng cung cấp một lượng đáng kể. Việc kết hợp những loại trái cây này vào chế độ ăn uống của bạn sẽ đảm bảo rằng bạn đáp ứng được nhu cầu vitamin C hàng ngày cũng như cung cấp cho bạn nhiều hương vị và lợi ích dinh dưỡng khác nhau.

Vì vậy, để bổ sung chất chống oxy hóa hàng ngày cho bạn, đừng chỉ ăn cam mà hãy khám phá thế giới sôi động của các loại trái cây giàu vitamin C và tận dụng lợi ích tốt cho sức khỏe của chúng.

