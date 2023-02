Đây chính là loại vải kẻ sọc thượng lưu mà quý ông nào cũng nên có

Lợi thế của seersucker

Seersucker là một loại vải mùa hè phổ biến vì nó mát mẻ. Chất liệu đa dạng giúp vải cách xa cơ thể một chút để không bám và giữ nhiệt bên trong, đồng thời cho phép không khí lưu thông nhiều hơn. Nó cũng là một loại vải dệt khá lỏng nên rất thoáng khí. Cuối cùng, seersucker là một trong những loại vải tốt nhất để đi du lịch. Bởi vì nó đã được tích hợp sẵn tính năng chống nếp nhăn nên khi bạn mở hành lý ra, nó sẽ không bị nhàu. Bạn sẽ không bị nhăn nheo khi đi lại ngay cả khi ngồi trong thời tiết nóng bức như khi mặc đồ cotton hoặc vải lanh trơn.

Seersucker rất linh hoạt và bền đến mức nó được sử dụng cho mọi thứ, từ cà vạt và com-lê cho đến áo khoác, áo sơ mi, quần dài, quần short và thậm chí cả mũ. Một phiên bản nặng hơn được sử dụng cho overall và mũ của kỹ sư đường sắt ở phương Tây cũ và những công nhân cổ xanh khác, tức là nhân viên trạm xăng Standard Oil. Seersucker có trọng lượng tiêu chuẩn đã được sử dụng làm đồng phục cho các nữ sĩ quan Thủy quân lục chiến trong Thế chiến thứ hai và các đồng phục công sở khác vì nó rất bền và rẻ. Các tình nguyện viên của bệnh viện được đặt tên là "candy-striper" vì bộ đồng phục kẻ sọc đỏ và trắng mà họ mặc. Nó cũng được các trường Ivy Leaguers của trường đại học áp dụng như một phong cách phù hợp với mùa hè. Giống như kẻ sọc madras, seersucker là loại vải được cả tầng lớp lao động nghèo cũng như giới thượng lưu đón nhận.

Chính xác thì seersucker là gì?

Seersucker được tạo ra thông qua một quá trình dệt được gọi là slack tension. Ngay cả khi bạn không biết tên của seersucker, bạn sẽ nhận ra hình dáng và cảm nhận của nó. Đó là loại vải có sọc hẹp, thường có màu phấn nhạt như xanh lam, hồng hoặc vàng và trắng với họa tiết nhăn nheo. Sọc màu sẽ nằm phẳng trong khi sọc trắng sẽ bị nhăn. Điều này xảy ra do các sợi dọc hoặc sợi dọc được giữ ở các độ căng khác nhau cho các màu khác nhau trong suốt quá trình dệt.

Bạn có thể thắc mắc (hoặc không) ai đã tạo ra thuật ngữ seersucker và nó liên quan gì đến loại vải này. Cái tên này phát triển từ từ tiếng Hindi "sirsakar" phát triển từ từ ghép tiếng Ba Tư "Shir o shakar" có nghĩa là kem hoặc sữa và đường. Có hai biến thể về lý do tại sao vải được đặt tên như vậy. Phổ biến nhất là hai kết cấu giống như đường (răn hoặc thô) và kem (mịn). Phiên bản khác cho rằng vải ban đầu được làm từ bông và lụa, có màu be và trắng. Khi vải được giặt, bông co lại với tốc độ khác so với lụa với màu trắng trở nên nhàu nát. Giữa màu sắc và hai kết cấu, cái tên có vẻ phù hợp. Ngày nay, hầu hết seersucker được làm từ tất cả bông, hoặc ít nhất, chủ yếu là bông pha trộn với polyester hoặc nylon.

Theo truyền thống, một trong những người sử dụng seersucker chiếm ưu thế là công ty quần áo Haspel ở New Orleans. Có nhiều câu chuyện khác nhau về việc Haspel đã tạo ra bộ đồ kẻ sọc ban đầu vào năm 1909, nhưng cũng có bằng chứng cho thấy điều này thực sự được thực hiện vào một ngày sau đó hoặc Brooks Brothers đã cung cấp bộ đồ kẻ sọc đầu tiên. Bất chấp điều đó, Haspel đã đồng nghĩa với những bộ quần áo trọng lượng mùa hè trong hơn một trăm năm.

Seersucker cổ điển cho mọi dịp

Nếu bạn không tin rằng seersucker ngày nay vẫn phù hợp và sành điệu như những năm 1930 khi Atticus Finch mặc phiên bản 3 mảnh trong “Giết con chim nhại” ….

…hay phiên bản năm 1960 của Dustin Hoffman trong “The Graduate”…

…thì bạn chỉ cần xem qua tất cả những người nổi tiếng mặc đồ kẻ sọc của họ tại mọi trận Derby Kentucky.

Điều tuyệt vời về seersucker là bạn có thể nhìn và cảm thấy thoải mái trong thời tiết nóng nhất. Bạn luôn mát mẻ nhờ khả năng thoáng khí của vải. Trông bạn sẽ không bao giờ thực sự nhàu nhĩ mặc dù bản thân vải đã nhăn nheo. Khá tuyệt vời!

Trên thực tế, seersucker là một loại vải thời tiết nóng yêu thích đến nỗi Thượng viện Hoa Kỳ đã có ngày Seersucker vào thứ Năm trong tháng Sáu. Truyền thống được khởi xướng vào năm 1996 bởi cựu Lãnh đạo Đa số Thượng viện Trent Loft. Ông ấy tuyên bố rằng "Thượng viện không chỉ là một đám người nghiêm nghị mặc vest tối màu". Ngày nay, truyền thống này vẫn tiếp tục vào ngày thứ Năm thứ hai hoặc thứ ba của tháng 6 (Có một khoảng thời gian ngắn từ năm 2012-2014.)

Nếu bạn vẫn nghĩ rằng seersucker đã lỗi thời và không dành cho bạn, thì Miles Davis đã chọn mặc nó trên bìa album “At Newport 1958” của mình.

Mặc seersucker thường xuyên

Bạn có thể nghĩ rằng mình không mặc vest hay thậm chí là áo khoác thể thao. Bạn cũng có thể nghĩ rằng bạn không muốn mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu nhạt, sọc ghim truyền thống. Chà, bạn thật may mắn vì bạn có thể có được sự thoải mái và dễ dàng của seersucker trong các mẫu hiện đại hơn, hoặc thậm chí là màu trơn. Những chiếc áo sơ mi này mang đến khả năng thoáng khí của áo sơ mi nhẹ với cảm giác hiện đại và giản dị hơn. Bạn vẫn nhận được những lợi ích của những chiếc áo sơ mi được thiết kế theo tỷ lệ được biết đến. Khi chưa sơ vin, những chiếc áo sơ mi này sẽ đánh trúng bạn vào đúng chỗ, nhưng vẫn có thể sơ vin để trông tinh tế hơn. Tay áo không dài đến khuỷu tay, thậm chí cổ áo cũng được thiết kế cân đối với cơ thể. Áo sơ mi của chúng tôi sẽ có đường cắt mỏng hơn so với áo sơ mi không được thiết kế cho người thấp hơn, điều này đặc biệt quan trọng với các loại vải có vẻ hơi cồng kềnh hơn so với vải không có họa tiết.

Suy nghĩ cuối cùng…

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại vải nhẹ hoàn hảo cho mùa hè, lựa chọn tốt nhất của bạn là vải lanh hoặc vải thô. Nếu bạn ghét bị nhàu và muốn một loại vải có thể giặt và mặc, thì lựa chọn của bạn nên là seersucker! Loại vải này là một cổ điển cho một lý do. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải trông lỗi thời hoặc lỗi thời. Seersucker rất linh hoạt theo các kiểu dáng và hoa văn thời trang, là sự bổ sung tuyệt vời cho mọi tủ quần áo.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/day-chinh-la-loai-vai-ke-soc-thuong-luu-ma-quy-ong-nao-cung-nen-co-...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/day-chinh-la-loai-vai-ke-soc-thuong-luu-ma-quy-ong-nao-cung-nen-co-c47a23488.html