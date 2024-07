Chiếc đồng hồ phức tạp nhất của Vacheron Constantin

Không ngừng tạo ra những chiếc đồng hồ phức tạp là điều Vacheron Constantin luôn theo đuổi từ khi thành lập năm 1755. Hơn hai thế kỷ rưỡi tồn tại đã giúp tôi luyện phẩm chất của nhà chế tác này. Động lực của thương hiệu là "không ngừng đẩy tính khả thi tới giới hạn".

Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication là ví dụ tiếp theo cho tư duy này. Chiếc đồng hồ với 63 chức năng đại diện cho tay nghề kỹ thuật, thẩm mỹ thanh lịch, sự tiết chế và hoàn thiện của hãng đồng hồ Thụy Sĩ.

Cần tới ba thợ đồng hồ nghiên cứu trong 11 năm cùng hàng loạt sáng kiến để biến "kỳ quan cơ khí" The Berkley Grand Complication thành hiện thực. Chỉ công đoạn lắp ráp bộ chuyển động và chạy thử đã kéo dài 12 tháng. Đây cũng là tiêu chuẩn khắt khe Vacheron Constantin áp lên đồng hồ của hãng, bao gồm BST "Les Cabinotiers".

The Berkley Grand Complication sở hữu bộ âm lịch vạn niên thực thụ đầu tiên trên thế giới, có thể đo đạc chu kỳ phức tạp và bất thường của lịch âm. Đồng hồ được lập trình cơ học để chạy chuẩn xác đến năm 2200, sử dụng bộ máy in-house Calibre 3752 kỳ công.

Thiết kế sản phẩm tương tự "Chén Thánh" Reference 57260 ra mắt năm 2015, được đặt tên theo tâm nguyện của người đặt hàng.

"Trái tim" của cỗ máy là bộ chuyển động Calibre 3752 hai mặt, hợp thành từ 2.877 bộ phận, 245 chân kính, 31 kim và 9 đĩa quay. Các chức năng bao quát toàn bộ gồm: bấm giờ tách giây; chu kỳ trăng không cần điều chỉnh trong hơn một thiên niên kỷ (1.027 năm); công lịch vạn niên tuân thủ tiêu chuẩn ISO 8601.

Giây nhỏ kiểu kim hồi có bù thời gian cần thiết để hồi về số "mo". Đồng hồ còn kèm theo cơ chế tourbillon ba trục; biểu đồ sao quay theo ngày sao (23 giờ, 56 phút, 4,09 giây); khắc chỉ báo ngày, đêm cho múi giờ thứ hai với phép chiếu phương vị cực.

Bộ lịch âm của đồng hồ còn tích hợp cơ chế xem lịch "can chi" với 10 thiên can và 12 địa chi, cho ra 60 mẫu số chung. Chu kỳ “lục thập hoa giáp” này thường được dùng đếm năm, tháng, ngày hay giờ. Các can được gán cho ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) và thái cực (âm, mang tính nữ; hoặc dương, mang tính nam). Các chi cũng đại diện cho 12 con giáp. Trên ảnh, cửa sổ phụ ở góc 12h đang hiện biểu tượng của năm "Rồng".

Ngoài kỳ tích lập trình đồng hồ tự hành chuẩn xác đến năm 2200, những người thợ Vacheron Constantin còn đẩy giới hạn kỹ thuật xa hơn khi hiển thị dạng đĩa ngày Tết Nguyên đán chính xác. Mặt trước đồng hồ hiển thị các chỉ báo khác nhau của lịch âm.

Để đọc, trước hết cần xác định năm nay là năm thường hay nhuận (cửa sổ ở 11h), tháng âm dài hay ngắn (cửa sổ ở 12h trên đĩa năm mới cố định). Lịch vạn niên hiển thị chỉ báo chữ Hán gồm cửa sổ ngày dạng kim ở mặt phụ 6h, cùng chỉ báo thứ trong tuần dạng cửa sổ trổ ở 8h và tháng ở 4h.

Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication được xác nhận có thể chỉ ra những bất thường trong bộ công lịch (lịch Gregory). Bộ lịch này được thiết kế trên cơ sở vạn niên đến năm 2100. Đây là năm đầu thế kỷ không nhuận theo cải cách lịch Julius, do Hội đồng Trent kêu gọi năm 1582.

Được thi hành bởi Giáo hoàng Gregory XIII, cải cách này có nhắc việc xóa đi 10 ngày để tái lập sự tương trùng với các mùa. Nhằm tránh phát sinh thêm sai trượt trong lịch, người xưa quyết định loại bỏ ba năm nhuận trong bốn thế kỷ. Chỉ các năm đầu thế kỷ có số năm chia hết cho 400 mới tiếp tục là năm nhuận. Sản phẩm tuy là tạo vật hiện đại song vẫn tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống thiêng liêng về thời gian.

Chiếc đồng hồ này còn được giới học thuật đánh giá cao khi sở hữu hệ thống điểm chuông. Đây vốn đã là tính năng đặc biệt xa xỉ trong giới chế tác. Chúng không phổ biến vì đòi hỏi cao trong thiết kế.

Cơ chế Grande Sonnerie với bộ Carillon Westminster giúp đánh tiếng chuông giống tháp Big Ben. Bốn nhịp của bốn nốt đánh theo tần số khác nhau, nhấn bởi nốt thứ năm dành cho các giờ. Tổng cộng có năm búa gõ và năm cồng, kích hoạt bằng lẫy bộ lặp phút nằm giữa thân vỏ ở góc 6h.

Ở chế độ "Điểm chuông" (chỉ báo bởi công tắc dạng trỏ ở vị trí 10h mặt trước), đồng hồ tự động kích hoạt sau mỗi phần tư giờ mới trôi qua, như đồng hồ để bàn. Ở chế độ "Ban đêm", báo thức bị tắt giữa 22h và 8h sáng hôm sau, theo tùy chọn của khách hàng. Việc này giúp tiết kiệm năng lượng, đảm bảo sự yên tĩnh vào ban đêm. Chế độ cuối cùng là "Im lặng", ngừng hoàn toàn việc điểm chuông.

Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication đồng hồ có đóng dấu Hallmark of Geneva, phá kỷ lục do chính mẫu Reference 57260 của Vacheron Constantin nắm giữ. Cả hai đều minh chứng cho tay nghề của ba thợ đồng hồ tại Les Cabinotiers của thương hiệu xa xỉ này.

Người đặt hàng chiếc đồng hồ này được ví như các huyền thoại Henry Graves Jr. hay James W. Packard. Họ là những nhân vật từng sở hữu đồng hồ Vacheron Constantin "làm riêng". Cả hai mang đến cho thương hiệu cơ hội để tiến bộ và phát triển cấp tiến hơn.

Tại Việt Nam, thương hiệu Vacheron Constantin được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]