Chàng thơ tuyệt đỉnh lãng mạn Timothée Chalamet của Chanel

Giới mộ điệu thời trang có nhiều đồn đoán khi những bức ảnh paparazzi chụp Timothée Chalamet và Martin Scorsese đang quay một quảng cáo được cho là của Chanel ở thành phố New York bị rò rỉ. Sự khao khát tiếp tục xảy ra khi Chanel chính thức công bố Chalamet là đại sứ mới nhất cho nước hoa Bleu de Chanel, điều này khiến người hâm mộ cố gắng tìm kiếm thêm thông tin chi tiết về dự án mà Chalamet và Scorsese đang thực hiện.

Bây giờ, sự chờ đợi đã kết thúc và thông tin chi tiết đã được tiết lộ.

Chanel vừa tung ra cảnh hậu trường của chiến dịch quảng cáo mới của Bleu de Chanel với sự tham gia của Chalamet và đạo diễn Scorsese. Đoạn phim ngắn đưa mùi hương đặc trưng của nhà mốt bước vào một kỷ nguyên mới, tập trung vào sự hiện đại xung quanh mùi hương được thể hiện trong chiến dịch.

Scorsese (người cũng chỉ đạo chiến dịch Bleu de Chanel đầu tiên vào năm 2010) cho biết: “Chúng tôi lấy ý tưởng ban đầu về buổi giới thiệu Chanel Bleu vào thời điểm đó và mang đến một cảm giác cập nhật hơn cho đến bây giờ”.

Bộ phim khám phá nhiều khía cạnh của một người đàn ông đang cố gắng tạo ra con đường riêng của mình trong khi lèo lái thực tế của sự nổi tiếng. Chalamet đóng vai chính trong một vai được viết chính là dành cho anh ấy, vì vai trò của anh ấy là miêu tả việc vượt qua ranh giới giữa sự phơi bày quá mức đi kèm với sự nổi tiếng trong khi cố gắng trở nên chân thực trong nghề diễn. Trong đoạn quảng cáo, sự lãng mạn của "chàng thơ này" được đẩy lên mạnh mẽ.

Martin Scorsese nói: "Thế giới đã thay đổi. Có một khía cạnh khác đối với người nổi tiếng. Điều này thậm chí còn cực đoan hơn so với 10 hoặc 15 năm trước".

Ý tưởng giải quyết mối quan hệ phức tạp của văn hóa người nổi tiếng được truyền tải thông qua các quyết định nghệ thuật điện ảnh như sử dụng màu sắc vui tươi, có những cảnh đầy tương phản chuyển từ đen trắng (đại diện cho tính cách nổi tiếng của nhân vật) sang ánh sáng xanh lam (tượng trưng cho hy vọng, sự lạc quan và sự thật bên trong của anh ấy). Điều này dẫn đến thông điệp cuối cùng của chiến dịch: "Tìm màu xanh của bạn, tìm lại chính mình".

Chalamet nói về việc hợp tác với Scorsese trong chiến dịch này và gọi đó là một "vinh dự cao cả. Được làm việc với Martin Scorsese ở New York là một trong những vinh dự cao nhất, nếu không muốn nói là vinh dự cao nhất trong sự nghiệp của tôi”, anh nói trong đoạn phim hậu trường. “Tôi là một chàng trai New York, tôi là một diễn viên người New York, tôi đang làm một việc quan trọng trong cuộc sống của mình".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]