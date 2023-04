Bí quyết để trở thành một người đàn ông Alpha thế hệ mới vạn người mê

Alpha Men - Anh ấy chắc chắn thích cạnh tranh và so sánh. Bạn không thể có một căn phòng đầy những người đàn ông alpha bởi không phải ai cũng được xem là kiểu đàn ông này. Tuy nhiên, kinh nghiệm sẽ cho hầu hết chúng ta biết, có một ranh giới rất mong manh giữa việc trở thành một “kẻ hay vung vẩy” – như Michael Lewis đã mô tả về những người giao dịch trái phiếu thành đạt, tự cao tự đại ở Phố Wall.

Điều này không có nghĩa là một người vẫn không nên cố gắng cải thiện bản thân, vì lợi ích của cả bản thân và người khác. Và điều đó chắc chắn nghe có vẻ giống như một định nghĩa tổng thể hơn về chủ nghĩa alpha của thế kỷ 21, một định nghĩa có khả năng sẽ đúng với các thế hệ trẻ nói riêng. Đó là về việc trở thành người lãnh đạo trong cuộc sống của chính bạn, hơn là tìm cách lãnh đạo người khác.

Hãy tôn trọng chính mình và người xung quanh

Tôn trọng chính mình là đúng, giúp nâng sự tự trọng bản thân, tất nhiên. Nhưng cũng hãy tôn trọng người khác bất kể nguồn gốc, chủng tộc, giới tính, tuổi tác hay địa vị của họ trong cuộc sống. Chúng ta hòa hợp với nhau khi tất cả chúng ta đều nhận ra mình không phải là người duy nhất quan trọng.

Biết ơn

Nếu bạn đang hòa thuận, có sức khỏe tốt, ít muốn có bất kỳ điều gì thực sự quan trọng, bạn bè và gia đình của bạn cũng vậy. Các nghiên cứu đã tiết lộ CEO không hoàn toàn nhận công lao cho thành công của họ. Thực tế là hầu hết đều biết ơn về sự may mắn thuần túy – sự may mắn về dòng dõi, cơ hội và sự chọn lựa may rủi hoàn toàn mù quáng của họ.

Ăn mặc phù hợp

Điều này không có nghĩa là phải ăn mặc theo tuổi của bạn. Nó chỉ đơn giản để nói rằng quần áo của bạn, khi được yêu cầu, nên phản ánh sự kiện bạn tham gia. Đừng đi dép xỏ ngón đến đám cưới. Đừng mặc quần jean đến một sự kiện cà vạt đen.

Ngừng rên rỉ, than thở

Cuộc sống là vậy, phần lớn cách nó diễn ra hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nhưng đối với mọi thứ bạn có thể hành động, hãy chịu trách nhiệm. Nếu bạn muốn thay đổi điều gì đó mà bạn không thích về bản thân, về thế giới, hãy thực hiện các bước để thực hiện thay đổi đó. Nó có thể không thành công. Nhưng đừng chỉ ngồi đó than vãn.

Biết và thừa nhận điểm yếu của bạn

Người đàn ông alpha truyền thống không bao giờ thừa nhận có sai sót hoặc hạn chế. Anh ấy là anh hùng trong truyện tranh của chính mình. Nhưng có một điểm mà sự tự tin đáng ngưỡng mộ trở thành sự tự huyễn hoặc chứng ái kỷ. Bạn không thể làm mọi thứ. Bạn không thể là tất cả. Bạn không phải lúc nào cũng đúng

Đánh giá cao cơ thể của bạn

Hầu hết chúng ta đều muốn sống lâu và năng động. Do đó, điều đáng chú ý là hành vi của chúng ta tự hủy hoại bản thân nhiều như thế nào. Cơ thể của bạn là thứ cần được bảo dưỡng tốt. Điều này không có nghĩa là bạn cần bắp tay to bằng quả dưa hấu, thực tế là bạn không cần. Nhưng bạn cần chăm sóc bản thân. Uống đồ có cồn nếu thích nhưng chỉ nên uống ít thôi!. Đừng hút thuốc. Nên ngủ nhiều. Ăn vừa phải và chọn thực phẩm lành mạnh. Tập thể dục thường xuyên, nhưng không quá sức.

Táo bạo

Trái ngược với câu nói, người hiền lành sẽ không thừa hưởng trái đất. Người táo bạo mới là người hoàn thành công việc, hoặc ít nhất là dám làm, đó mới là điều quan trọng. Bị từ chối không bao giờ là dễ chịu. Thất bại là đáng thất vọng, thậm chí có thể tan nát. Tuy nhiên, cả hai đều tốt hơn là chưa từng có động thái gì dù là trong công việc, các mối quan hệ hay cuộc sống nói chung.

Lên chương trình nghị sự của riêng bạn

Bạn cần lập kế hoạch cho cuộc chơi của riêng mình, tìm ra nguyên nhân của riêng mình: bất cứ điều gì mang lại lợi ích cho bạn, bất cứ điều gì mang lại cho bạn niềm vui và/hoặc mục đích cốt lõi của bạn (và lý tưởng nhất là giúp ích cho cả người khác), đó là điều bạn cần theo đuổi.

Đánh giá cao năng lực trí tuệ của bạn

Bị ám ảnh bởi cơ thể là kiểu alpha cũ. Các alpha mới đang rèn luyện trí óc của họ. Tập luyện nó giống như bạn tập cơ bắp hoặc khớp: tìm hiểu thông tin, đọc sách (rất nhiều sách, mọi lúc), tìm cách thách thức trí tuệ nhận được của chính bạn, học các kỹ năng mới, chế tạo đồ đạc, trò chuyện trực tiếp sâu sắc, xem ít TV hơn và từ bỏ các phương tiện truyền thông xã hội.

Hãy biết đấu tranh

Nhưng có những lúc bạn phải đứng lên chống lại những kẻ bắt nạt, những chuyện bất công trong xã hội hoặc bất cứ điều gì mà bạn biết rõ ràng là sai. Đừng là người ngoài cuộc.

Tự lực cánh sinh

Hãy chấp nhận rằng sẽ có lúc bạn cần phải nỗ lực hết mình, hướng đến nhu cầu của chính bạn (và của bất kỳ người phụ thuộc nào), để thanh toán các hóa đơn của chính bạn, hóa đơn thực tế và loại tượng hình hơn. Không ai nợ bạn bất cứ điều gì. Tuy nhiên, cũng đừng đánh giá thấp khả năng phục hồi của bạn.

