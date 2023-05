Bí quyết chọn quần short mùa hè sành điệu cho phái mạnh

Dưới đây là các loại quần bơi khác nhau mà bạn có thể sử dụng và cách mặc chúng đúng cách.

Vấn đề chiều dài bơi ngắn

Nhiều người đàn ông không biết, quần bơi ngày nay có thể có chiều dài ngắn, trung bình và dài. Các tùy chọn cho những điều này thường được quyết định bởi hoạt động bạn đang bắt tay vào. Đối với mục đích bơi lội, bạn sẽ muốn những món đồ có độ dài từ ngắn đến trung bình trong khi nếu bạn đang chơi các môn thể thao năng động hơn như lướt sóng hoặc trượt phản lực, bạn nên chọn quần bơi ống rộng, dài. Đó là một khái niệm đủ đơn giản nhưng nó là một khái niệm sẽ quyết định mức độ thoải mái của bạn khi ở trong và ngoài nước.

Vật liệu bơi ngắn

Trước khi tìm hiểu về các loại quần bơi, bạn cần biết về chất liệu phù hợp. Quần bơi chất lượng hiện đại thường có dạng polyester hoặc một biến thể lạ mắt của nó như polyamide nhanh khô. Những vật liệu chống thấm nước này đảm bảo rằng người mặc không bao giờ bị đè nặng trong nước mà vẫn duy trì được tính linh hoạt.

Quần bơi ngắn

Được cắt theo chiều dài ngắn nhất hiện nay, quần bơi ngắn được thiết kế dành cho những người dũng cảm có nước da rám nắng phù hợp. Những chiếc quần đùi này thường nằm ở giữa đùi của bạn, vì vậy hãy mặc vừa vặn để chúng trông vừa vặn hơn và thường có đường viền xung quanh vùng đũng quần. Bản thân chiếc quần short vừa vặn được thiết kế để khiến người mặc trông dài hơn một cách trực quan. Xẻ hai bên cũng thường thấy trên những chiếc quần đùi này như một cách để phô diễn nhiều động tác chân hơn.

Một lần nữa, nếu bạn tự tin và muốn thu hút sự chú ý, thì đây là những chiếc quần đùi dành cho bạn. Chỉ cần chắc chắn không đi đầy quần nóng. Nếu bạn định kết hợp quần bơi ngắn với áo sơ mi, hãy chọn thứ gì đó như áo thun hoặc áo polo. Áo sơ mi cài khuy cũng được nhưng không nên dùng vì độ ngắn của quần đùi và đường viền dài hơn của áo sơ mi có thể khiến bạn trông giống như lính biệt kích.

Quần bơi trên đầu gối

Đây là độ dài tối ưu cho quần bơi nam ngày nay. Cao trên đầu gối khoảng 5 cm, quần bơi có chiều dài trung bình được vô số nhãn hiệu thiết kế từ Orlebar Brown đến Thom Browne đến Gucci vô địch. Bên cạnh độ dài, bạn cũng nên chú ý đến chi tiết thắt lưng của quần. Một số thương hiệu cung cấp dây rút cổ điển trong khi những thương hiệu khác có bộ điều chỉnh tab bên trực quan như quần dài trang trọng.

Giống như những cái khác trong danh sách này, độ vừa vặn được điều chỉnh phù hợp nhưng không bao giờ chật. Quần short dài vừa phải trông thoải mái mà không trông loè loẹt, vì vậy hãy luôn thử chúng trước. Nếu bạn ngồi xổm trong phòng tập thể dục, những thứ này sẽ trông chặt chẽ hơn với bạn. Quần bơi dài trên đầu gối được kết hợp tốt nhất với bất kỳ thứ gì, từ áo phông đến áo polo cho đến áo sơ mi vải lanh cài khuy. Chiều dài của nó làm cho nó trở nên lý tưởng để kết hợp với bất kỳ chiếc áo mùa hè nào.

Quần bơi dưới đầu gối

Chiều dài bơi ngắn nhất hiện nay không giới hạn về độ dài. Dài đến đầu gối của bạn hoặc thấp hơn một chút, quần bơi dài thường có phần ống chân rộng hơn cho các hoạt động trên bãi biển năng động. Vì có nhiều chất liệu hơn để làm việc nên bạn thường có thể tìm thấy nhiều chi tiết hơn như túi và đường khâu tương phản trên những loại quần bơi này.

Hãy nhớ rằng chiều dài sẽ không làm bạn trông cao hơn, vì vậy hãy mặc quần áo nếu bạn là một chàng trai thấp bé. Một chiếc áo phông, áo polo hoặc áo sơ mi có nút cắt thông thường có thể hoạt động tốt ở đây miễn là chúng vừa vặn thoải mái. Mặc áo vừa vặn, quần bơi dài và rộng hơn không phải là kiểu dáng đẹp nhất.

Quần bơi trơn

Chuyển sang các thiết kế bơi ngắn, chúng ta cần nói về các biến thể màu trơn đã được thử nghiệm và thử nghiệm. Các lựa chọn an toàn nhất cho quần đùi trơn thường là những lựa chọn không quá sáng. Hãy nghĩ đến tông màu đen, xanh nước biển, xám và thậm chí tối hơn của seersucker. Những người muốn thu hút sự chú ý nhiều hơn một chút có thể chọn các biến thể màu vàng, đỏ, xanh lá cây hoặc xanh dương sáng hơn. Do tính chất đơn giản của quần bơi, điều quan trọng là bạn phải phối các họa tiết lên trên để tạo vẻ ngoài cá tính hơn một chút. Hãy nghĩ đến áo phông sọc hoặc áo phông không cùng màu với quần short.

Quần bơi in hình

Quần bơi in hình được coi là vải bạt cho bãi biển ngày nay. Với vô số màu sắc, kiểu dáng và hoa văn, quần bơi in hình là cách chắc chắn để thêm một chút cá tính cho cơ bụng của bạn. Có quá nhiều thứ để đề cập nhưng hãy nghĩ đến bất cứ thứ gì, từ ảnh in đến bóng, họa tiết đến hoa văn hình học – thứ phù hợp là cặp thể hiện cá tính của riêng bạn.

Cũng như các loại quần bơi có độ dài khác, quần bơi in hình có thể được mặc với bất cứ thứ gì, từ áo thun, quần lửng cho đến áo sơ mi có nút thoải mái. Điều bạn cần cẩn thận ở đây là sự xung đột màu sắc giữa phần trên và phần dưới. Nếu quần đùi có hoa văn hoặc màu sắc rực rỡ, hãy giữ phần trên trơn. Những chiếc quần đùi này mặc để hở ngực là tốt nhất nhưng nếu bắt buộc phải mặc áo trên.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bi-quyet-chon-quan-short-mua-he-sanh-dieu-cho-phai-manh-1469934.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/bi-quyet-chon-quan-short-mua-he-sanh-dieu-cho-phai-manh-1469934.ngn