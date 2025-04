9 siêu sao bóng đá giàu từ trong trứng: Pirlo, Van Persie và hơn thế nữa

Hai cựu sao của Manchester United Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney là một trong số nhiều câu chuyện từ nghèo khó trở nên giàu có nhờ bóng đá, nhưng một số tên tuổi lớn nhất trong bóng đá lại sinh ra trong sự giàu có “từ trong trứng nước”.

Bóng đá tràn ngập những câu chuyện về những cầu thủ đã vươn lên từ những khởi đầu khiêm tốn để đạt được sự nổi tiếng, hãy nghĩ đến Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney. Ngoài ra còn có những cầu thủ bóng đá khác, chẳng hạn như Thomas Gravesen và Ramon Vega, những người đã tích lũy được khối tài sản lớn sau khi những ngày chơi bóng của họ kết thúc.

Nhưng cũng có rất nhiều cầu thủ từng rất giàu có trước khi họ có thể kiếm được hàng triệu bảng Anh mỗi năm nhờ bóng đá. Trên thực tế, một cầu thủ bóng đá thậm chí đã từng sống trong một lâu đài 60 phòng vào thời thơ ấu của mình. Sau đây là 9 siêu sao bóng đá giàu từ trong trứng mà bạn có thể không biết, những người xuất thân từ gia đình giàu có trước khi trở thành cầu thủ nổi tiếng.

1. Hugo Lloris

Hugo Lloris nâng cao chức vô địch World Cup 2018. ẢNH: GETTY

Chúng ta bắt đầu ở miền Nam nước Pháp, nơi sinh của cựu thủ môn Tottenham và tuyển Pháp là Hugo Lloris. Cha của Hugo Lloris, Luc là một chủ ngân hàng đầu tư và mẹ anh, Marie, là một luật sư thành đạt.

Khi còn nhỏ, Hugo Lloris thích học môn thể thao dành cho người giàu là quần vợt trước khi chuyển sang bóng đá. Hiện tại, nhà vô địch World Cup 2018 này chơi cho đội Los Angeles FC của giải bóng đá nhà nghề Mỹ - MLS.

Điều thú vị là cựu đội trưởng tuyển Pháp và Tottenham Hugo Lloris được đặt theo tên của huyền thoại văn học người Pháp Victor Hugo, tác giả của tác phẩm "Những người khốn khổ" và "Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris".

2. Patrick Bamford

Tiền đạo của Leeds United Patrick Bamford. ẢNH: GETTY

Tiền đạo của Leeds United Patrick Bamford xuất thân từ gia cảnh khá giả. Anh theo học tại trường trung học Nottingham có thu phí và có thể chơi đàn violin vào năm học lớp 7. Patrick Bamford cũng đạt được 10 điểm GCSE, trong đó có năm điểm A+, và thậm chí còn có cơ hội theo học Đại học danh tiếng Harvard ở Mỹ trước khi anh quyết định rằng bóng đá mới là tiếng gọi của mình.

Năm 2021, Patrick Bamford đã cười nhạo những lời đồn đoán rằng anh là con trai của Lord Bamford, người sáng lập JCB. Patrick Bamford nói với That Peter Crouch Podcast: "Tôi nhớ khi chúng tôi được thăng hạng, chúng tôi đã có một chút việc trong khách sạn.

Ngay cả trợ lý dưới quyền Marcelo Bielsa (HLV của Leeds United khi đó) cũng nói rằng, “Thành thật mà nói, tôi rất vui vì cách anh làm việc, đặc biệt là với sự giàu có của bố anh và nơi anh xuất thân”. Tôi đã nghĩ, “Cái gì cơ? Bố tôi đến từ Newark. Anh đang nói về điều gì vậy?””.

3. Mario Gotze

Cựu cầu thủ của Bayern Munich Gotze hiện đang chơi cho Eintracht Frankfurt. ẢNH: GETTY

Tiền đạo của Eintracht Frankfurt Gotze là một cái tên nổi tiếng trong làng bóng đá. Gotze là người ghi bàn duy nhất trận ở hiệp phụ giúp Đức hạ Argentina 1-0 trong trận chung kết để vô địch World Cup 2014. Nhưng bạn có biết cha của Gotze là một chuyên gia công nghệ và kỹ thuật nổi tiếng không?

Giáo sư Jurgen Gotze hiện đang làm việc tại Đại học Công nghệ Dortmund, nhưng trước đây ông từng giữ chức vụ nghiên cứu tại khoa khoa học máy tính của Đại học Yale vào những năm 1990. Người ta cho rằng sự giàu có và tầm ảnh hưởng của ông đã đóng vai trò trong sự thăng tiến của con trai ông tại Borussia Dortmund.

Dù trường hợp có thế nào đi nữa, tài năng của Mario Gotze ở thời kỳ đỉnh cao là không thể phủ nhận. Hãy hỏi các đồng đội ở đội tuyển Đức đã chứng kiến ​​Mario Gotze ghi bàn thắng vàng giúp họ giành chức vô địch World Cup 2014.

4. Andrea Pirlo

9 siêu sao bóng đá giàu từ trong trứng, trong đó có huyền thoại Pirlo. ẢNH: GETTY

Đi bộ quanh các con phố ở Brescia, mọi người đều có thể nghe đến tên gia đình của Andrea Pirlo. Đó là bởi vì cha của Andrea Pirlo, Luigi Pirlo, đã thành lập một công ty thép tại thành phố của Ý này vào năm 1982. Và cựu tiền vệ lừng danh của Juventus, AC Milan và Inter Milan Andrea Pirlo vẫn giữ cổ phần trong công việc kinh doanh của gia đình.

Nhà vô địch World Cup 2006 Andrea Pirlo cũng là một người sành rượu vang, anh sở hữu một vườn nho gần thành phố quê hương mình từ năm 2007, một năm sau khi đưa đội tuyển Ý đến với chức vô địch World Cup lần thứ tư.

5. Gianluca Vialli

Sống trong những lâu đài có 60 phòng là điều mà hầu hết các cầu thủ bóng đá mơ ước trước khi họ thành danh. Đó là những gì cựu danh thủ bóng đá Ý Gianluca Vialli đã trải qua. Cầu thủ quá cố của Sampdoria, Juventus và Chelsea Gianluca Vialli là con trai của một triệu phú tự thân và lớn lên cùng bốn anh chị em trong lâu đài Castello di Belgioioso rộng lớn và xa hoa ở Cremona, miền bắc nước Ý.

9 siêu sao bóng đá giàu từ trong trứng với việc Vialli sống trong biệt thự có 60 phòng. ẢNH: GETTY

Sau khi treo giày, Gianluca Vialli chuyển sang làm quản lý và là một phần của đội ngũ hậu cần của tuyển Ý giành chức vô địch Euro 2020 sau trận chung kết thắng tuyển Anh. Thật đáng buồn là Gianluca Vialli đã qua đời vào tháng 1 năm 2023 sau khi ông thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư.

6. Will Hughes

Điểm chung giữa tiền vệ Crystal Palace Will Hughes với Jeremy Clarkson, Roald Dahl và ông trùm giải đua xe Công thức 1 (F1) Adrian Newey là gì? Tất cả họ đều theo học tại Trường Repton danh giá ở Derbyshire.

Will Hughes đã dành những năm trung học của mình tại trường nội trú tư thục trước khi gia nhập Derby County bằng học bổng. Will Hughes nói với Football London rằng đó là "một quyết định lớn" vì cơ hội chơi bóng đá chuyên nghiệp xung đột với việc học của anh. Người ta biết rất ít về quá trình trưởng thành của Will Hughes nhưng việc anh học ở trường Trường Repton danh giá ở Derbyshire đã nói lên tất cả về gia thế khủng của mình.

7. Robin van Persie

Robin Van Persie trong màu áo Arsenal. ẢNH: GETTY

Là con trai của “hai tâm hồn sáng tạo”, Robin Van Persie được "nuôi dưỡng một cách phóng khoáng" trong một môi trường thấm nhuần nghệ thuật. Cha anh, Bob Van Persie, là một nhà điêu khắc nổi tiếng, và mẹ anh, Jose Ras, thể hiện sự sáng tạo của mình thông qua hội họa và thiết kế đồ trang sức.

Huyền thoại bóng đá người Hà Lan của MU và Arsenal, Robin van Persie hiện 41 tuổi, chủ yếu được nuôi dưỡng bởi cha mình sau khi cha mẹ của anh chia tay. Mặc dù gia đình có truyền thống về nghệ thuật, Van Persie đã chọn thể hiện bản thân trên sân bóng, làm người hâm mộ tại các CLB như Arsenal và Manchester United choáng ngợp với phong cách nghệ sĩ của riêng mình. Bây giờ, sau khi đã chia tay sự nghiệp cầu thủ, Robin van Persie đang có dự án lớn nhất của mình cho đến nay, quản lý CLB Feyenoord.

8. Oliver Bierhoff

Oliver Bierhoff trong trận chung kết Euro 1996 giữa Đức và Czech. ẢNH: GETTY

Oliver Bierhoff, người lớn lên trong hoàn cảnh giàu sang nhờ người cha là ông trùm ngành dịch vụ tiện ích, Tiến sĩ Rolf Bierhoff. Người duy nhất trong lịch sử ghi bàn thắng vàng trong hiệp phụ giúp Đức vô địch Euro 1996, Oliver Bierhoff biết ơn cha mình không chỉ vì sự thoải mái về vật chất mà còn vì đã truyền cho ông một đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ.

Cựu tiền đạo đội tuyển Đức, người ghi bàn thắng vàng giúp Die Mannschaft giành chức vô địch Euro 96 tại Wembley, có thể đã có con đường sự nghiệp được định hình theo "chiến thuật tạo động lực" độc đáo của cha mình.

Người ta kể rằng Tiến sĩ Bierhoff, lo lắng về sự quyết tâm tập luyện của con trai mình, đã từng tưới nước cho bãi cỏ trong vườn và khuyến khích Oliver Bierhoff thực hành cú đánh đầu trên một bãi cỏ đóng băng. Có lẽ nhờ vậy mà Bierhoff có kỹ năng đánh đầu ghi bàn thượng thừa khó ai sánh kịp.

9. Gerard Pique

9 siêu sao bóng đá giàu từ trong trứng không thể thiếu Pique. ẢNH: GETTY

Gerard Pique không chỉ là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới, anh còn có bộ óc kinh doanh đằng sau Kosmos, một tập đoàn đầu tư thể thao và truyền thông. Thành công là điều quen thuộc với Gerard Pique vì anh xuất thân từ một gia đình khá giả ở Catalonia.

Cha của anh, Joan Pique, là một luật sư và doanh nhân nổi tiếng, còn mẹ anh, Montserrat Bernabeu, nắm giữ chức giám đốc một bệnh viện ở Barcelona. Ông nội của Pique, Amador Bernabeu, từng giữ chức vụ giám đốc tại Nou Camp.

Trong sự nghiệp của mình, Gerard Pique giành tất cả mọi danh hiệu cùng Barcelona, cũng như vô địch cả World Cup và Euro cùng tuyển Tây Ban Nha.