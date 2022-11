5 nhà thiết kế trẻ người Pháp đang thay đổi thời trang nam thế giới

Anthony Alvarez

Vào sinh nhật lần thứ 30 của mình, chỉ ba năm sau khi ra mắt thương hiệu Bluemarble, Anthony Alvarez đã mang về giải thưởng Pierre Bergé tại Lễ trao giải thời trang ANDAM 2022. Lớn lên ở Hoa Kỳ, nhà thiết kế người Pháp gốc Philippines đã rời bỏ công việc tài chính của mình ở tuổi 26 và sử dụng tiền tiết kiệm của mình để đi du lịch khắp thế giới và thành lập nhãn hiệu thời trang nam, hiện có trụ sở tại Paris.

Bluemarble, được đặt tên theo bức ảnh hoàn chỉnh đầu tiên về Trái đất do phi hành đoàn Apollo 17 chụp vào năm 1972, được lấy cảm hứng từ văn hóa thanh niên và những chuyến phiêu lưu toàn cầu của nhà thiết kế, tạo nên những bộ sưu tập sôi động được đánh dấu bằng những ghi chú của đồ thể thao Mỹ và trang sức của Philippines với nét tinh tế của châu Âu. Khi thiết kế, Alvarez nhìn vào những kỷ niệm của chính mình, mỗi bộ quần áo là một bức thư gửi lại kinh nghiệm trong quá khứ.

Florentin Glémarec và Kevin Nompeix

Florentin Glémarec và Kevin Nompeix, đồng thiết kế của Egonlab, được thúc đẩy bởi mong muốn toàn diện. Cộng đồng mở rộng của họ được mệnh danh là “Gia đình Egonlab.” Khi Glémarec, 27 tuổi và Nompeix, 29 tuổi gặp nhau vào năm 2018, cả hai đã mong muốn tạo ra một thương hiệu thống nhất, không phân biệt giới tính và không có quy ước.

Với bí quyết kỹ thuật đặc biệt mang phong cách “đô thị-punk được điều chỉnh phù hợp” có tính biểu tượng, bộ đôi này không ngại làm người mua phải chen lấn bằng những điều bất ngờ, tạo thêm lợi thế cho các tác phẩm kiểu dáng cổ điển thông qua đồ họa lấy cảm hứng từ punk và kinh dị cũng như cách thiết kế sáng tạo. Thương hiệu cũng sử dụng các vật liệu bền vững và các hoạt động có ý thức với môi trường, trong đó có các loại vải hấp thụ carbon dioxide từ không khí.

Steven Passaro

Nhà thiết kế 30 tuổi Steven Passaro có tầm nhìn xa trông rộng, kỹ thuật và trí óc, mô tả động lực của anh là "về tình yêu phức tạp". Tốt nghiệp trường École Duperré, Passaro đã hoàn thành bằng Thạc sĩ về Thời trang nam giới tại Đại học Thời trang London trước khi ra mắt thương hiệu cùng tên của mình vào tháng 10 năm 2019.

Khi đợt cách ly dịch bệnh đầu tiên được công bố tại Pháp vào tháng 3 năm 2020, nhà thiết kế đã vội vã đến khu phố Sentier của Paris để mua vải, và sau đó nhốt mình trong nhà trong hai tháng rưỡi để làm bộ sưu tập đầu tiên của mình (cũng như đi sâu vào phần mềm thiết kế thời trang 3-D). Quần áo được tạo ra từ các loại vải deadstock của Châu Âu và được sản xuất tại Paris, và đối với Passaro, việc xây dựng trang phục là điều cần thiết - tạo nên những bộ sưu tập tinh tế với cảm hứng may đo tinh tế kiểu Anh.

Naomi Gunther

Chỉ sáu tháng sau khi Naomi Gunther tốt nghiệp Trường Thiết kế Parsons, nhãn hiệu non trẻ đã bị rapper Offset, người mặc một trong những thiết kế đầu tiên của cô trong Tuần lễ thời trang Paris năm 2019, bóc mẽ, nên tưởng chừng như thương hiệu bị "bóp nát". Ba năm sau, thương hiệu của cô gái 27 tuổi - tên đơn giản là Gunther - vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Bị ảnh hưởng bởi tinh thần thời trang đường phố của Mỹ, Gunther cung cấp quần áo nam với họa tiết kiểu dáng quá khổ và savoir-faire của Paris, được sản xuất chủ yếu thông qua đặt hàng trước, tìm nguồn cung cấp vải deadstock từ khắp lục địa và quay chúng thành hàng may mặc tại các xưởng may ở Paris.

Louis-Gabriel Nouchi

Louis-Gabriel Nouchi có con mắt hướng đến sự hoàn hảo và tin tưởng vào việc đưa tác phẩm vào - và anh ấy có kinh nghiệm để hỗ trợ nó, bắt đầu sự nghiệp của mình tại Vogue Paris trước khi chuyển sang làm thiết kế tại Raf Simons. Những tác phẩm thiết kế của Nouchi đã mang về cho anh đề cử tại Lễ hội Hyères 2014, nơi anh mang về giải thưởng Camper và Palais de Tokyo. Người đàn ông 34 tuổi người Paris đã ra mắt nhãn hiệu quần áo nam của mình, LGN, vào năm 2017 và kể từ đó đã tạo ra các bộ sưu tập capsule với các nhà bán lẻ Galeries Lafayette và La Redoute có trụ sở tại Paris. Nouchi sử dụng các loại vải cổ điển và các hoạt động bền vững trong việc tạo ra các bộ sưu tập nằm ngoài giới tính.

