5 đặc điểm chứng tỏ đàn ông không "lụy tình", cuộc sống sẽ hạnh phúc không bi kịch

Một người đàn ông lụy tình thường rất dễ rơi vào đau khổ, mất kiểm soát. Khi họ bị phản bội, nhận về nhiều tổn thương thì có thể làm ra những hành động đau lòng. Đàn ông mà mang những đặc điểm này chứng tỏ họ không phải là kẻ bi lụy trong tình yêu:

1. Không quá tập trung vào việc yêu đương

Nhiều người đàn ông lụy tình thường coi bạn gái mình là trung tâm của vũ trụ, quan tâm và để ý sát sao, bỏ lại những mối quan hệ xã hội, công việc và bạn bè khác.

Một người đàn ông sáng suốt và bản lĩnh trong tình yêu khi họ không bị "đắm chìm" vào mối quan hệ yêu đương. Họ biết cân bằng giữa tình yêu với cuộc sống hàng ngày. Họ cũng không "bám dính" lấy đối phương để cả hai cho nhau không gian riêng tự do, không bị ngột ngạt, mệt mỏi.

Người đàn ông tỉnh táo sẽ không vì tình yêu mà quên đi hết tất thảy mọi thứ.

2. Không dễ bị tổn thương

Nhiều người đàn ông quá nhạy cảm, họ bị cảm xúc chi phối gần như toàn bộ suy nghĩ. Do đó, họ thường cảm thấy tổn thương và đau đớn vì những điều nhỏ nhặt. Kiểu đàn ông như vậy luôn sợ mất đi người mình yêu thương, lo lắng việc bị phản bội. Do đó, lúc nào họ cũng cần sự an toàn và thấu hiểu từ đối phương. Các cô gái đều rất sợ kiểu người như vậy.

Trong khi đó, một người đàn ông tỉnh táo họ sẽ không để cảm xúc lấn át lý trí. Họ cầm được, buông được, không để chuyện tình cảm làm tổn thương đến bản thân. Khi cuộc tình không như mong muốn, họ dũng cảm bước ra và tiến về phía trước thay vì chìm trong khổ đau.

3. Không trông mong sự vĩnh cửu

Một người đàn ông thông minh họ sẽ không tin vào một tình yêu vĩnh cửu mà bản thân họ luôn hiểu được rằng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, lòng người cũng có thể thay đổi.

Do đó, họ không suy nghĩ lan man về một tương lai xa vời mà cố gắng vun đắp cho hiện tại. Mọi sự mơ tưởng viển vông, không đúng thực tế có thể khiến đàn ông bị "ngã đau".

Đừng trông mong vào một tình yêu vĩnh cửu mà hãy cố gắng sống cho hiện tại.

4. Không cho đi quá dễ dàng

Nhiều người đàn ông lụy tình có suy nghĩ rằng, cho đi hết tất thảy mọi thứ mình có là chứng minh được tình yêu vĩ đại dành cho người mình thương. Tuy nhiên, không phải mối quan hệ nào cũng đúng đối tượng và có thể đi đến cái kết tốt đẹp.

Một số người đàn ông nhẹ dạ cả tin, trao đi tất cả những gì mình đang có nhưng không hề nghĩ bản thân đang trở thành đối tượng bị lợi dụng. Do đó, một người đàn ông sáng suốt sẽ luôn biết cho đi đúng cách. Nhờ thế mà tình yêu trở nên có giá trị và lâu dài hơn.

5. Không kiểm soát, chiếm hữu

Nhiều người đàn ông có tính chiếm hữu rất cao, họ xây dựng tình yêu bằng sự kiểm soát khắt khe, mang toan tính ích kỷ mà không quan tâm đến việc người yêu của mình cần gì, suy nghĩ như thế nào. Những mối quan hệ như vậy rất dễ tan vỡ.

Một người đàn ông không lụy tình họ sẽ luôn tôn trọng đối phương và luôn suy nghĩ cho cả hai, không hành động một cách ích kỷ, bốc đồng. Một mối quan hệ bình đẳng như vậy mới có thể tồn tại lâu dài.

