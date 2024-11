2 cặp cha con MC nổi tiếng nhất VTV: Làm sếp lớn nhưng cách xưng hô không ai ngờ

2 bố con là MC nổi tiếng Lại Văn Sâm – Lại Bắc Hải Đăng: Cuộc sống sau ống kính ít ai ngờ

Lại Văn Sâm là nhà báo, MC của nhiều chương trình nổi tiếng như SV96, Ai Là Triệu Phú, Chiếc Nón Kỳ Diệu, Ký Ức Vui Vẻ… Năm 2017, ông nghỉ hưu tại đài truyền hình Việt Nam nhưng vẫn tham gia hợp tác trong một số show truyền hình. Con trai duy nhất của ông chính là đạo diễn, MC Lại Bắc Hải Đăng.

Lại Văn Sâm và Lại Bắc Hải Đăng là 2 cha con cùng làm MC nổi tiếng trên truyền hình.

Theo nghề của bố, Lại Bắc Hải Đăng được biết đến đầu tiên với vai trò người dẫn chương trình của Đồ Rê Mí, Rung Chuông Vàng. Sau này, anh vừa làm đạo diễn vừa làm MC. Anh từng theo học Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sau đó du học thạc sĩ ngành Truyền hình tại Đại học Monash, Melbourne, Australia. Anh giữ chức Phó Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí VTV3.

Lại Bắc Hải Đăng theo nghề truyền hình giống bố.

Khi 2 cha con cùng làm việc tại đài truyền hình, cả 2 thống nhất cách xưng hô khi Lại Bắc Hải Đăng gọi bố là “anh Sâm”. Xuất phát từ quan điểm tại cơ quan không giữ mối quan hệ cha con mà là đồng nghiệp nên việc xưng hô “anh” theo độ tuổi là hợp lý. Lý giải về điều này, Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ: "Ở cơ quan, tôi và bố tôi thống nhất gọi như thế. Ở nhà là cha con nhưng nơi làm việc là đồng nghiệp". Tuy nhiên, Hải Đăng cho biết, vì quen miệng nên đôi khi ở nhà, anh vẫn gọi nhầm bố là "anh". Những lúc đó, anh phải sửa lại ngay. Ở phía ngược lại, MC Lại Văn Sâm quen gọi con trai là Ca – biệt danh ông đặt cho con từ ngày bé.

Hình ảnh hiếm hoi khi MC Lại Văn Sâm ngày trẻ, bế con trai mới sinh.

Không chỉ tại cơ quan, Lại Bắc Hải Đăng còn hóm hỉnh gọi bố là “anh giai” khi đăng status. Dù bận rộn công việc nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian để thực hiện lời hứa với bố. Tình cảm của 2 cha con và phong cách sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Lại Bắc Hải Đăng hài hước gọi bố là “anh giai” khi đăng status.

Đặc biệt hơn nữa, trong 1 lần kể chuyện về bà xã, MC Lại Văn Sâm tiết lộ về cách xưng hô đặc biệt của vợ chồng ông. Ông kể vợ từng động viên: “Thôi Sâm ạ, Sâm đừng buồn bực vì những chuyện đấy nữa. Một cậu vừa đi tù vì giết người còn có cảm tình với Sâm thì Sâm nên tự hào”.

Cách xưng hô của bố - con và vợ - chồng trong gia đình MC Lại Văn Sâm khiến nhiều người bất ngờ.

Sau khi nghỉ hưu, nhà báo Lại Văn Sâm thoải mái chia sẻ hình ảnh đời thường lên mạng xã hội. MC Ai Là Triệu Phú kể về 1 ngày rảnh rỗi: “Một ngày của tôi bắt đầu từ 6h30, tập thể dục đến 8h sau đó cùng vợ đi ăn sáng, uống cà phê. Từ 9-10h, tôi đọc báo hoặc xem TV. 10h-11h30, tôi viết lách gì đó rồi chuẩn bị ăn trưa. Từ trước đến nay, tôi chỉ ăn cơm vợ nấu ở nhà, còn người khác nấu tôi rất khó ăn. Cuối tuần nếu có điều kiện, chúng tôi đi chơi với cháu”.

Hai bố con nam MC thân thiết, gần gũi trong công việc, đời sống.

Vợ chồng Lại Văn Sâm không sống chung với gia đình con trai. “Quan điểm của tôi hơi rõ ràng, đời cua, cua máy, đời cáy, cáy đào. Trước tôi ở chung, con tôi lấy vợ về rồi đẻ con. Chúng nó thích ở chung với tôi vì có bố mẹ ở đó, nhưng tôi không thích. Tôi nghiện thuốc. Chúng nó có con nhỏ, tôi lại hút thuốc, nhiều khi cũng bất tiện. Rồi bạn bè đến chơi, nhiều khi gây khó chịu. Thế là tôi xin phép con trai cho tôi ở riêng”, nam MC chia sẻ.

Bố của BTV Quang Minh: Thuộc “thế hệ vàng” của bản tin Thời sự

BTV Trần Quang Minh là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình qua nhiều chương trình hot. Đáng nói bố ruột của anh chính là 1 trong những người dẫn chương trình thuộc “thế hệ vàng” của bản tin Thời sự trước kia – nhà báo Trần An Duyệt. Ông được khán giả yêu mến khi dẫn sóng bản tin vào 20h tối hàng ngày.

BTV Trần Quang Minh và con trai.

BTV Quang Minh từng chia sẻ: “Trong chương trình VTV Awards có điểm lại một số hình ảnh của những thế hệ trước đây, những gương mặt thời sự, chính trị để lại nhiều dấu ấn tốt với khán giả cả nước. Thật hạnh phúc khi được thấy lại hình ảnh của bố.

Dòng chữ trực tiếp đã làm mình xúc động rơi nước mắt như bố đang dẫn dở bản tin thời sự chính trị. 8h tối xong chương trình, bố sẽ đạp xe về nhà. Ăn cơm và trò chuyện với mình. Sinh nhật VTV, nhiều người nhắc chuyện của bố, chắc bố cũng nhớ công việc và các đồng nghiệp của mình lắm".

Hình ảnh nhà báo, BTV Trần An Duyệt được khán giả yêu mến qua bản tin Thời sự trước đây.

Trong dịp sinh nhật 50 năm của đài truyền hình Việt Nam, hình ảnh người dẫn chương trình, nhà báo An Duyệt được đăng tải lại khiến nhiều khán giả xúc động. Không ít người xem truyền hình bình luận: “Chú Trần An Duyệt là thần tượng khi tôi còn là sinh viên”, “Thần tượng của tôi lúc bé”, “Bố mẹ tôi một thời thần tượng BTV An Duyệt”… Lúc sinh thời, ông được khen có giọng đọc trầm ấm, diện mạo xuất sắc. Trong mắt của những thế hệ sau như BTV Ngọc Trinh và nhiều BTV khác của nhà đài, nhà báo An Duyệt là người điềm đạm, sẵn sàng chỉ bảo hậu bối.

Xuất hiện trong chương trình Quán Thanh Xuân, mẹ của BTV Quang Minh – bà Vũ Đặng Thủy – chia sẻ lại mối duyên với nhà báo An Duyệt. Bà kể 2 người yêu nhau khoảng 5 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Lúc đám cưới, bà mới 18 tuổi, kém chồng 3 tuổi.

Bà Vũ Đặng Thủy (phải) - mẹ của BTV Quang Minh - trong chương trình Quán Thanh Xuân.

Nhà báo An Duyệt sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn. Nhà có tới 9 anh chị em. Sau khi học xong lớp 12, ông xin đi làm công nhân tại xí nghiệp. Bà Đặng Thủy lúc về thực tập ở cùng xí nghiệp thì 2 người quen nhau, sau 5 năm mới tính chuyện xây dựng gia đình.

Ban đầu gia đình 2 bên dự định tổ chức lễ cưới vào ngày 23/12/1972. Tuy nhiên vì chiến tranh nên đành hoãn lại tới ngày 30/12. Được vài ngày thì máy bay B52 của Mỹ ném bom xuống Hà Nội nên mọi người phải đi sơ tán, đám cưới lại tạm hoãn. Tới ngày có lệnh ngừng bắn sau khi Hiệp định Paris được kí kết, đám cưới mới được tính tiếp vào ngày 14/1/1973.

Ảnh cưới của nhà báo, BTV Trần An Duyệt.

Kể về người cha quá cố, BTV Quang Minh bùi ngùi: “Hồi bố còn sống, ông thường hay tổ chức ăn uống trong nhà, kể cho cả nhà nghe về những kinh nghiệm làm báo của ông. Ông yêu VTV hơn bất cứ gì trên đời. Tôi cảm nhận được ở ông một lòng nhiệt huyết như thế. Và cũng thật sự may mắn khi mình được truyền lửa nhiệt huyết đó từ ông”.

Bên cạnh BTV Quang Minh, nhà báo An Duyệt còn có người con gái là BTV Hà Trang hiện là Trưởng phòng Công nghệ của VTV2.

BTV Quang Minh bên bà xã.

BTV Quang Minh từng là Trưởng phòng Tương tác nội dung của Ban Thanh thiếu niên của VTV6. Anh cũng là MC của nhiều chương trình nổi tiếng như Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, Bữa Trưa Vui Vẻ, Của Ngon Vật Lạ… Anh từng giành nhiều giải thưởng Báo chí Quốc gia, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất các chương trình truyền hình. Gần đây, anh chuyển hướng sang làm blogger về du lịch.

Quang Minh chuyển hướng sang làm blogger về du lịch.

Những video về các chuyến đi của nam MC kỳ cựu nhà đài không chỉ được anh đăng tải trên kênh YouTube, TikTok cá nhân, mà còn được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, đồng thời một số video được phát sóng trên VTV8 trong chương trình Đi Để Biết. Anh nhận định về bản thân: “Làm travel blogger cũng có thể xem là một nghề nhưng đối với tôi cảm nhận thì tôi vẫn chưa đủ chuyên nghiệp để phát triển nó thành một nghề tiềm năng”.

Quang Minh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Bích Ngọc và 4 người con tên ở nhà là Heo, Sóc, Gấu và Voi. Tên thật của 4 quý tử nhà Quang Minh đều có chung tên đệm là Đức: Đức Duy, Đức Anh, Đức Quân và Đức An.

Gia đình hạnh phúc của ông bố MC "đông con nhất nhà đài".

Anh là một ông bố chiều con đúng mực nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc. Là ông bố của 4 cậu con trai, Quang Minh vừa trở thành người bạn lớn để chơi đùa cùng các con, vừa uốn nắn cho con nên người. “Tôi luôn theo sát các con nên luôn hiểu và xây dựng lộ trình cho con ở mức vừa sức, hợp với đam mê của con. Ví dụ các con thích bóng rổ, bóng đá, tôi sẵn sàng đưa con đi tập, ngồi xem hết trận đấu của con. Trừ khi không có ở Hà Nội, chứ nếu có ở nhà, tôi chắc chắn sẽ đưa con đi để con vui, từ đó con cũng có động lực hơn. Tôi nghĩ đó là việc mình phải làm”, nam MC tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]