10 lợi ích của khoai lang giúp phái mạnh trẻ lâu, sung mãn

1. Khoai lang chứa nhiều vitamin quan trọng

Khoai lang có lẽ được biết đến nhiều nhất nhờ hàm lượng vitamin A (thực tế hiện diện dưới dạng beta-carotene, một sắc tố thực vật giúp khoai lang có màu cam và cơ thể chúng ta chuyển đổi thành vitamin A khi chúng ta ăn chúng). Tuy nhiên, chúng cũng là nguồn cung cấp vitamin C và vitamin B6 tốt. Trên thực tế, chỉ một củ khoai lang nướng cỡ vừa cũng cung cấp cho bạn hơn 100% giá trị vitamin A hàng ngày, 25% giá trị vitamin C hàng ngày và 19% giá trị vitamin B6 hàng ngày.

2. Khoai lang cung cấp khoáng chất thiết yếu

Khoáng chất cũng cần thiết như vitamin. Cùng một củ khoai lang cỡ trung bình đó cung cấp 25% giá trị mangan hàng ngày, 20% giá trị đồng hàng ngày và 12% giá trị kali hàng ngày. Nhận đủ mangan rất quan trọng để tăng cường sức khỏe của xương, sản xuất hormone giới tính và điều chỉnh lượng đường trong máu; đồng giúp cơ thể chúng ta thực hiện nhiều chức năng khác nhau, chẳng hạn như tạo ra hồng cầu và kali rất cần thiết để điều chỉnh cân bằng chất lỏng, co cơ và duy trì chức năng thần kinh khỏe mạnh.

3. Khoai lang có carbs phức tạp

Bất chấp sự phổ biến của chế độ ăn kiêng cực ít carb, cơ thể chúng ta vẫn cần đủ lượng carbohydrate để tồn tại vì chúng là nguồn năng lượng số một của chúng ta. Tuy nhiên, mặc dù cuối cùng chúng đều được phân hủy thành glucose, nhưng không phải tất cả các loại carbs đều được tạo ra như nhau khi xét đến tác dụng của chúng đối với lượng đường trong máu.

Khoai lang có một thứ gọi là carbohydrate phức hợp, có nghĩa là cơ thể bạn mất nhiều thời gian hơn để phân hủy, dẫn đến lượng đường trong máu ít tăng đột biến và năng lượng được duy trì lâu hơn. Điều đó được so sánh với carbohydrate đơn giản, giống như đường được sử dụng để làm những thứ như kẹo, bánh ngọt và đồ uống có đường, được tiêu hóa rất nhanh và cung cấp năng lượng nhanh chóng nhưng tồn tại trong thời gian ngắn.

4. Khoai lang tốt cho sức khỏe đường ruột

Khoai lang cũng là một nguồn chất xơ tốt, có liên quan đến nhiều lợi ích khác nhau, từ việc tăng cường sức khỏe tim mạch đến giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và một số loại ung thư. Bất chấp những lợi ích ấn tượng đó, đáng kinh ngạc là 9 trên 10 người trong chúng ta vẫn không nhận đủ.

Tuy nhiên, chúng ta hãy nói cụ thể về chất xơ trong khoai lang đối với sức khỏe đường ruột. Một củ khoai lang không chỉ cung cấp cho bạn 4 gam chất xơ (14% lượng bạn cần trong một ngày dựa trên giá trị hàng ngày) mà còn cung cấp cho bạn cả hai loại chất xơ, không hòa tan và hòa tan.

Chất xơ không hòa tan thúc đẩy quá trình đi tiêu đều đặn (nói cách khác, nó có thể giúp bạn không bị táo bón). Ngược lại, chất xơ hòa tan trở thành nhiên liệu cho vi khuẩn tốt trong ruột, còn được gọi là hệ vi sinh vật đường ruột. Nghiên cứu cho thấy hệ vi sinh vật khỏe mạnh có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, ít viêm nhiễm hơn và nhiều lợi ích khác và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu cải thiện hệ vi sinh vật đó. Một nghiên cứu gần đây cho thấy chỉ cần hai tuần áp dụng chế độ ăn nhiều chất xơ hơn là đủ để thấy sự thay đổi.

5. Khoai lang có thể giúp bảo vệ thị lực của bạn

Khoai lang màu cam là một trong những nguồn thực phẩm cung cấp beta-carotene tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy. Beta-carotene, sắc tố thực vật mà cơ thể chúng ta chuyển đổi thành vitamin A, giúp ngăn ngừa khô mắt và giúp bạn nhìn rõ trong bóng tối. Cùng với các carotenoid khác, nó cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa để bảo vệ tế bào mắt khỏi tổn thương và viêm nhiễm gốc tự do. Beta-carotene hòa tan trong chất béo, vì vậy nó được hấp thụ tốt nhất khi ăn cùng với chất béo, như bơ, dầu ô liu hoặc bơ - một tin tuyệt vời vì tất cả đều tốt với khoai lang.

6. Khoai lang có thể cải thiện chức năng não

Chất chống oxy hóa được cho là giúp ngăn ngừa sự suy giảm chức năng não liên quan đến tuổi tác và nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ, và khoai lang có nhiều loại khác nhau, bao gồm carotenoids và anthocyanin. Carotenoid như chất có trong khoai lang màu cam đã được chứng minh là làm chậm quá trình suy giảm nhận thức (vì vậy chúng có thể giúp bạn sắc bén hơn, lâu hơn), trong khi anthocyanin trong khoai lang tím đã được tìm thấy (trong nghiên cứu trên động vật) để cải thiện trí nhớ và khả năng học tập.

7. Khoai lang có thể giúp cơ thể bạn chống lại các gốc tự do

Chất chống oxy hóa như chất có trong khoai lang cũng giúp bạn chống lại các gốc tự do - những phân tử không ổn định mà cơ thể chúng ta tạo ra để phản ứng với những thứ như khói thuốc lá, ô nhiễm không khí, tia UV và thậm chí tập thể dục có thể làm hỏng DNA và màng tế bào của chúng ta. Vì các gốc tự do là không thể tránh khỏi, điều quan trọng là phải bổ sung chất chống oxy hóa từ chế độ ăn uống của bạn, vì chất chống oxy hóa, về bản chất, sẽ chống lại hoặc vô hiệu hóa các gốc tự do để ngăn chúng gây ra tổn hại này. Điều đó nói lên rằng, sử dụng quá liều chất chống oxy hóa thực sự có thể gây hại, vì vậy tốt nhất bạn nên bổ sung chúng từ một chế độ ăn uống đa dạng hơn là bổ sung chất chống oxy hóa.

8. Khoai lang có thể giúp da và tóc khỏe mạnh

Bạn có nhớ khoai lang cung cấp nhiều vitamin C như thế nào không? Vitamin C rất cần thiết cho cơ thể chúng ta để tạo ra collagen, một loại protein có trong da và tóc (cũng như trong cơ, gân, dây chằng và xương) giúp chúng trông và cảm thấy khỏe mạnh. Mặc dù khả năng sản xuất collagen của cơ thể giảm một cách tự nhiên khi chúng ta già đi, nhưng việc bổ sung đủ vitamin C là điều quan trọng để duy trì lượng collagen sản xuất nhiều nhất có thể. Vitamin A mà chúng ta nhận được từ khoai lang cũng có thể có lợi cho da và tóc, như giữ cho cả hai không bị khô.

9. Khoai lang có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn

Vitamin C cũng rất quan trọng để giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động ở trạng thái tốt nhất vì nó kích thích sản xuất tế bào bạch cầu (chiến binh chống nhiễm trùng của cơ thể chúng ta). Nếu bạn còn nhớ, một củ khoai lang có thể cung cấp cho bạn 25% giá trị khuyến nghị hàng ngày. Mặc dù nó có thể không giúp bạn không bị cảm lạnh, nhưng nghiên cứu cho thấy nó có thể rút ngắn thời gian một chút (và khi chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta sẽ tận dụng mọi sự trợ giúp có thể). Vitamin C bổ sung không được lưu trữ tốt trong cơ thể, vì vậy chúng ta cần lấy nó từ chế độ ăn uống (hoặc thực phẩm bổ sung) hàng ngày.

10. Khoai lang có thể giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh

Mặc dù có thể bạn được khuyên tránh xa các loại rau có tinh bột, nhưng nếu bạn đang muốn giảm cân, khoai lang (và các loại rau có tinh bột khác như đậu Hà Lan, bí và ngô) hoàn toàn có thể là một phần của chế độ ăn uống bổ dưỡng, tốt- chế độ ăn uống tròn để giảm cân hoặc duy trì. Khoai lang giúp bạn no lâu nhờ chứa carbohydrate và chất xơ phức tạp, mang lại cho bạn năng lượng bền vững và cảm giác hài lòng lâu dài.

Chúng cũng giàu chất dinh dưỡng, có nghĩa là tỷ lệ chất dinh dưỡng trên calo của chúng là tốt - nhiều chất dinh dưỡng với lượng calo tương đối ít (khoảng 100 calo cho mỗi củ khoai lang nướng cỡ vừa). Điều đó được so sánh với những thực phẩm không giàu chất dinh dưỡng, chẳng hạn như một miếng bánh (ít chất dinh dưỡng nhưng lại có nhiều calo hơn - mặc dù hương vị rất ngon).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]