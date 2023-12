10 cách dầu dừa tăng cường sức khỏe của chàng một cách đáng kinh ngạc

Lợi ích của dầu dừa

Lợi ích sức khỏe của dầu dừa chủ yếu là do chất béo trung tính chuỗi trung bình cũng như một số chất dinh dưỡng thực vật độc đáo và đặc tính chống oxy hóa của dừa.

Dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn

Dầu dừa có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn và các vi khuẩn có lợi trong ruột và miệng của bạn bằng cách ưu tiên tiêu diệt vi khuẩn và nấm gây bệnh có hại trong khi bảo tồn các loài mong muốn. Ví dụ, axit lauric trong dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn và kháng khuẩn và đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại Staphylococcus vàng, Streptococcus mutans, Escherichia coli và Helicobacter pylori, cùng nhiều loại khác.

Dầu dừa có thể tăng cường đốt cháy chất béo

Dầu dừa là một nguồn giàu chất béo trung tính chuỗi trung bình, được chứng minh là giúp tăng tốc độ trao đổi chất và giúp huy động axit béo để sản xuất năng lượng. Các nghiên cứu điều tra tác động của việc bổ sung chất béo trung tính chuỗi trung bình đã chứng minh rằng những chất béo bão hòa này có thể giúp tăng cường giảm cân.

Dầu dừa có thể hỗ trợ hoạt động thể thao

Khoảng 65% chất béo trong dầu dừa bao gồm chất béo trung tính chuỗi trung bình. Không giống như các chất béo khác, các axit béo này được tiêu hóa và hấp thụ nhanh chóng, giúp tăng cường năng lượng nhanh chóng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất béo trung tính chuỗi trung bình có hiệu quả trong việc cung cấp năng lượng nhanh chóng cho cơ bắp đang hoạt động và hỗ trợ sản xuất năng lượng như carbohydrate, thường được coi là nhiên liệu ưa thích của cơ bắp đang hoạt động.

Dầu dừa có thể hạn chế sự thèm ăn

Một trong những lợi ích được báo cáo của chế độ ăn kiêng Paleo và chế độ ăn keto là những người theo dõi cho biết họ cảm thấy ít đói hơn. Tác dụng điều chỉnh sự thèm ăn này của chế độ ăn nhiều chất béo, ít carb là do xeton được tạo ra khi chất béo được chuyển hóa trong điều kiện không có carbohydrate. Xeton dường như ức chế một số hormone liên quan đến việc điều chỉnh tín hiệu đói, do đó bạn có thể cảm thấy bớt đói hơn. Hơn nữa, chất béo khiến bạn no vì chúng chứa 9 calo mỗi gam và mất nhiều thời gian để phân hủy hơn so với carbohydrate. Do đó, bạn có thể ăn ít hơn nếu bắt đầu kết hợp dầu dừa vào chế độ ăn uống của mình, tùy thuộc vào nhu cầu năng lượng và thành phần dinh dưỡng tổng thể của bạn.

Dầu dừa có thể dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da của bạn

Chất béo, dầu và vitamin E trong dầu dừa giúp hydrat hóa tế bào da , ngăn ngừa khô da và nuôi dưỡng màng tế bào trong tế bào da để tối ưu hóa kết cấu và vẻ ngoài của da, đồng thời ngăn ngừa tình trạng xỉn màu và chảy xệ. Hơn nữa, nghiên cứu đã chứng minh tính hiệu quả của dầu dừa trong việc chống lại các tình trạng viêm da như viêm da dị ứng bằng cách hỗ trợ chức năng hàng rào bảo vệ da bằng cách ngăn ngừa mất nước quá mức và giảm thiểu tác dụng kích thích của các chất gây dị ứng và tác nhân lây nhiễm.

Dầu dừa có thể giúp tóc chắc khỏe hơn

Nếu bạn đang chán nản với tình trạng tóc chẻ ngọn hoặc tóc mỏng thì đây là một lý do khác để bạn cân nhắc sử dụng dầu dừa: Giống như chất béo và vitamin E trong dầu dừa có thể nuôi dưỡng các tế bào da của bạn, những chất dinh dưỡng này cũng hỗ trợ sức khỏe của nang tóc và thậm chí cả tóc của bạn. Một nghiên cứu đã chứng minh rằng dầu dừa có khả năng thấm sâu vào sợi tóc - vào tận lõi - và làm cho tóc mềm dẻo hơn, có khả năng chịu lực căng mà không bị gãy.

Dầu dừa có thể chống hôi miệng, tích tụ mảng bám và viêm nướu

Nếu bạn đã nghe nói đến việc súc dầu, có lẽ bạn đã quen với tác dụng vệ sinh răng miệng của dầu dừa. Theo cách tương tự như nước súc miệng sát trùng thông thường giúp làm sạch miệng để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh và mảng bám, súc miệng bằng dầu dừa (một quá trình gọi là kéo dầu), đã được chứng minh là có tác dụng giảm hôi miệng, tiêu diệt các loài gây bệnh và hỗ trợ sức khỏe và vệ sinh răng miệng hiệu quả như nước súc miệng sát trùng. Ngoài ra, axit lauric trong dầu dừa có thể bảo vệ chống lại sự tích tụ mảng bám, viêm nướu và sâu răng.

Dầu dừa có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ

Chất béo trung tính chuỗi trung bình trong dầu dừa có liên quan đến việc giảm các triệu chứng của bệnh Alzheimer, chứng mất trí nhớ và các sự suy giảm khác liên quan đến tuổi tác trong hoạt động nhận thức bằng cách cung cấp cho não nguồn nhiên liệu thay thế cho glucose dưới dạng xeton. Dầu dừa thậm chí còn được chứng minh là làm giảm tỷ lệ co giật ở những người bị động kinh.

Dầu dừa có thể làm giảm tổn thương tế bào và nguy cơ mắc bệnh

Dừa có nhiều chất chống oxy hóa như tocopherols, tocotrienols, flavonoid và polyphenol. Chất chống oxy hóa là các hợp chất tự nhiên có nguồn gốc thực vật mang lại lợi ích sức khỏe cho cơ thể bằng cách trung hòa các gốc tự do có hại. Các gốc tự do gây ra tổn thương oxy hóa trong cơ thể, có khả năng làm thay đổi DNA và bật hoặc tắt gen, đồng thời có thể gây chết tế bào sớm, lão hóa tế bào, viêm nhiễm và ung thư. Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể bảo vệ chống lại tổn thương tế bào bất lợi này và nguy cơ mắc một số bệnh viêm nhiễm và ung thư.

Dầu dừa có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ dầu dừa hàng ngày có thể làm tăng đáng kể cholesterol HDL trong cơ thể con người. Điều này là do chất béo bão hòa trong dầu dừa làm tăng mức cholesterol HDL của cơ thể. Cholesterol HDL là những chất có tác dụng tốt hơn cho cơ thể chúng ta chứ không phải chống lại nó. Không chỉ vậy, dầu dừa còn có thể hỗ trợ chuyển hóa cholesterol xấu thành cholesterol tốt.

Hơn nữa, các nghiên cứu bổ sung đã chỉ ra rằng những người tiêu thụ dầu dừa có mức cholesterol HDL cao hơn đáng kể so với những người tiêu thụ dầu thực vật phi nhiệt đới. Khi tăng mức cholesterol HDL, cơ thể sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh tim hơn.

