Lưu Đức Hoa sợ vợ

Theo HK01, trong cuộc phỏng vấn A Day Trip to Luyu: A Big Coffee with a Date, Lưu Đức Hoa cho biết anh không uống rượu trong thời gian dài. Anh tò mò về cảm giác uống cho thật say vì không biết bản thân trông ra sao khi say.

Chia sẻ của Lưu Đức Hoa khiến MC chương trình bất ngờ. Không ai tin ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như nam diễn viên lại không thể uống rượu. Đáp lại, diễn viên Thần bài nói: "Tôi không dám uống. Tôi sợ vợ mắng".

Lưu Đức Hoa cũng cho biết anh là người tửu lượng kém. Những năm 20 tuổi, nam diễn viên từng thử uống rượu nhưng lập tức bị say dù mới uống một ít. "Thành thật mà nói, với tửu lượng như vậy, tốt hơn là không uống", Lưu Đức Hoa chia sẻ.

Khoảnh khắc nắm tay hiếm hoi của Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên ở nơi công cộng.

HK01 đưa tin Lưu Đức Hoa hiếm khi công khai bàn luận về vợ. Hai người hẹn hò năm 1997, nhanh chóng xem đối phương là người mình muốn bên cạnh cả đời. Sau 20 năm hẹn hò, Lưu Đức Hoa bí mật kết hôn với thiên kim tiểu thư Chu Lệ Thiên.

Lưu Đức Hoa đón con gái đầu lòng năm 2012. Anh kín tiếng về gia đình, ít khi chia sẻ về vợ. Theo nguồn tin, Chu Lệ Thiên không muốn công khai chuyện tình cảm vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của Lưu Đức Hoa. Đó là lý do cô để chồng duy trì hình ảnh "độc thân" trước công chúng. Cô chọn cách âm thầm ủng hộ và đồng hành cùng chồng ở hậu trường.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Lưu Đức Hoa nói Chu Lệ Thiên yêu chồng hơn cả chính mình. "Ngay cả khi chịu áp lực lớn nhất trong cuộc sống, tôi chưa bao giờ nghe Lệ Thiên phàn nàn hay đòi chia tay. Điều này khiến tôi rất biết ơn và thương vợ", Lưu Đức Hoa nói.

Lưu Đức Hoa cho biết những lúc xảy ra bất đồng, vợ chồng anh không bao giờ lớn tiếng với nhau, chọn cách để đối phương bình tĩnh. Họ trao đổi những khúc mắc để bạn đời hiểu và giải quyết những rắc rối.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là diễn viên, ca sĩ kiêm nhà sản xuất điện ảnh người Trung Quốc. Anh được mệnh danh một trong Tứ đại thiên vương của nhạc pop Hong Kong, Trung Quốc bên cạnh Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lê Minh.

Theo Sina, Lưu Đức Hoa là một trong những diễn viên thành công nhất về mặt thương mại của Hong Kong, Trung Quốc kể từ giữa thập niên 1980 đến nay.

