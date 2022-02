Xuất hiện vật thể chưa từng biết dẫn đường đến "hành tinh thứ 9"

(NLĐO)- Các nhà thiên văn học ở Vatican đã phát hiện ra một vật thể bí ẩn mới nằm ở vùng không gian tăm tối bên ngoài quỹ đạo Sao Hải Vương, có vẻ đang bị lôi kéo bởi một hành tinh nằm còn xa hơn nó - "hành tinh thứ 9" huyền thoại.

Theo Daily Mail, vật thể được xác định bởi Kính viễn vọng Công nghệ tiên tiến của Vatican, được đặt tên là 2021 XD7, mất tới 286 năm để đi hết một vòng quanh Mặt Trời.

Kích thước vật thể chưa được xác định, nhưng chắc chắn nhỏ hơn Sao Diêm Vương. Nó được xếp vào nhóm "vật thể xuyên Sao Hải Vương" (TNO), gồm hơn 800 vật thể đã được phát hiện.

Hành tinh thứ 9 đang dần được hé lộ qua các vật thể xuyên Sao Hải Vương? - Ảnh: EARTH & SKY

Điều gây chú ý là 2021 XD7 có quỹ đạo kỳ lạ, nghiêng hơn đáng kể so với chuyển động của Trái Đất, Sao Hỏa và các hành tinh khác. Các nhà thiên văn tin rằng quỹ đạo kỳ lạ này là do vật thể đã bị tác động bởi một lực kéo bí ẩn, từ một vật thể đủ to lớn và mạnh mẽ, còn ẩn trong bóng tối bên ngoài Sao Hải Vương.

Để phù hợp với các dữ liệu, thứ tác động đến 2021 XD7 phải có kích thước gần gấp 4 lần và khối lượng gấp 10 lần so với Trái Đất. Đó phải là một hành tinh - hành tinh thứ 9 mà giới thiên văn vẫn tranh cãi là thực tế hay chỉ là huyền thoại.

Quỹ đạo của hành tinh thứ 9 giả thuyết này rất rộng, nó phải mất từ 10.000 đến 20.000 năm để thực hiện hết một vòng quay quanh Mặt Trời.

Đây không phải lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy một vật thể xuyên Sao Hải Vương có hành vi kỳ lạ, bị tác động bởi một lực hấp dẫn vô hình. Hiện có 2 giả thuyết lớn về vật thể trong bóng tối: một hành tinh thứ 9 khổng lồ hoặc một lỗ đen cỡ nhỏ.

