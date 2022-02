Phát hiện dự báo tương lai: Trái Đất... rơi sang thiên hà khác?

Điều gì sẽ xảy ra khi một số thiên hà được dự báo sẽ va chạm với thiên hà chứa Trái Đất đến gần? Kính viễn vọng Hubble vừa chụp được một hình ảnh mang tính dự báo nằm cách chúng ta 320 triệu năm ánh sáng.

Theo Science Alert, cặp đôi thiên hà được gọi chung là Arp 282, thuộc Bản đồ các thiên hà dị thường Halton Arp. Arp 282 thực ra bao gồm một thiên hà xoắn ốc lớn có tên NGC 169, đường kính tới 140.000 năm ánh sáng và một thiên hà nhỏ IC 1559 đường kính 40.000 năm ánh sáng.

Khoảnh khắc 2 thiên hà cách chúng ta 320 triệu năm anhs áng trao đổi vật chất - Ảnh: Hubble/NASA/ESA

Hai thiên hà này đang tiếp cận nhau ở khoảng cách cực gần và xảy ra một hiện tượng bất thường: trao đổi vật chất qua lại.

Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), sự tương tác giữa các thiên hà góp phần đáng kể vào sự tiến hóa của chúng. Chưa biết tương lai chúng sẽ lại rời xa nhau hay bị hợp nhất hoàn toàn theo cách thiên hà lớn nuốt thiên hà bé, nhưng sự tiếp cận gần như chưa sáp nhập này đang khiến nhiều vật thể từ bên này chuyển sang bên kia, đồng thời kích hoạt sự hình thành sao mạnh mẽ ở một trong 2 thiên hà.

Hình ảnh Hubble cho thấy rõ các luồng bụi và vật chất phát sáng đang chuyển dịch qua lại giữa 2 thiên hà, nhưng có vẻ chủ yếu là chuyển từ thiên hà nhỏ sáng thiên hà lớn.

Tương tác này sẽ khiến vô số khí, bụi, thậm chí là nhiều "hệ Mặt Trời" khác bị hút ra khỏi thiên hà này và chuyển qua định cư ở thiên hà mới.

Hiện lỗ đen trung tâm của 2 thiên hà đang còn nằm độc lập và vẫn đang "sống" mạnh mẽ. Nếu 2 thiên hà đến đủ gần, có thể 2 lỗ đen sẽ hợp nhất và tạo nên một sự kiện chấn động, khiến các sóng hấp dẫn lan truyền khắp vũ trụ.

Thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà) - một thiên hà có thể to ngang ngửa hoặc hơn NGC 169 - cũng được chứng minh từng nuốt ít nhất 16 thiên hà nhỏ khác. Nhưng trong vòng 2 tỉ năm tới nó sẽ gặp một đối thủ đáng gờm là thiên hà Tiên Nữ, có thể còn to lớn hơn.

Sự kiện được dự báo ít nhất sẽ làm Trái Đất bị đẩy văng khỏi "vùng sự sống". Hoặc cũng có thể số phận của chúng ta sẽ như những gì Hubble vừa chụp được: cả hệ Mặt Trời bị "dời địa chỉ".

Nguồn: https://nld.com.vn/khoa-hoc/phat-hien-du-bao-tuong-lai-trai-dat-roi-sang-thien-ha-khac-20220216172205424.htm