Windows 10 và Windows 11 tiếp tục gặp sự cố khiến người dùng đau đầu

Theo Windows Latest, Microsoft đã chính thức thừa nhận một sự cố lạ liên quan đến máy in, với việc hệ điều hành Windows bất ngờ đổi tên tất cả máy in và các thiết bị hoặc dịch vụ trong hệ thống thành HP LaserJet M101-M106. Công ty cũng xác nhận rằng họ đã biết về sự cố trước đó và vấn đề không phải do phía HP gây ra.

Vấn đề xảy ra sau khi người dùng cập nhật hệ điều hành qua Windows Update, khiến một số máy in, gồm cả các máy in ảo như Microsoft Print to PDF và Microsoft XPS Document Writer, đều bị đổi thông tin thành HP LaserJet M101-M106. Đồng thời, tên model và nhà sản xuất được đổi thành “HP” và biểu tượng cũng hiển thị thành sản phẩm của HP Laser. Thậm chí, cửa hàng Microsoft Store cũng đã cài đặt ứng dụng “HP Smart” vào toàn bộ các máy tính.

Nhiều máy in và thiết bị đều bị đổi thành thương hiệu HP.

Nếu người dùng nhấp vào một trong những máy in bị đổi tên này, họ sẽ nhận được thông báo lỗi “No tasks are available for this page”. Mặc dù lỗi này không ảnh hưởng đến khả năng scan hoặc fax của máy in, nhưng nó có thể gây ra sự cố với các ứng dụng máy in khác vì máy in sẽ xuất hiện dưới dạng thiết bị của HP.

Theo tuyên bố mới nhất của Microsoft, công ty đang điều tra sự cố. Hiện chưa rõ bằng cách nào siêu dữ liệu sai lệch lại được triển khai qua Windows Update, nhưng Microsoft đã xác nhận rằng họ tin rằng không phải do bản cập nhật của HP gây ra.

