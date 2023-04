Western Digital bị hack, nhiều dịch vụ quan trọng bị gián đoạn

Sự cố này được cho là xảy ra vào ngày 26-3-2023, cho phép một bên thứ ba có quyền truy cập vào một số hệ thống của công ty.

Sau khi phát hiện ra vụ việc, Western Digital đã ngay lập tức ứng phó với sự cố, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các chuyên gia phân tích và an ninh mạng để tiến hành điều tra. Công ty cho biết họ đang phối hợp với các cơ quan chức năng thực thi pháp luật về vấn đề này, hiện tại cuộc điều tra chỉ mới ở giai đoạn đầu.

Nhiều dịch vụ quan trọng của Western Digital đã bị ngừng hoạt động, và có khả năng các tác nhân đe dọa đã lấy được một số dữ liệu nhất định từ hệ thống.

Nhiều dịch vụ quan trọng của Western Digital ngừng hoạt động. Ảnh: TIỂU MINH

Mặc dù Western Digital không tiết lộ chính xác các dịch vụ bị ảnh hưởng, nhưng trang trạng thái My Cloud cho thấy các dịch vụ đám mây, proxy, web, xác thực, email và push notification đều ngừng hoạt động.

“Western Digital hiện đang gặp sự cố ngừng dịch vụ ảnh hưởng đến các sản phẩm sau: My Cloud, My Cloud Home, My Cloud Home Duo, My Cloud OS5, SanDisk ibi, SanDisk Ixpand Wireless Charger”, công ty cho biết trong một thông báo được đăng vào ngày 2-4.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh làn sóng tấn công ransomware mới và các sự cố bảo mật ngày càng gia tăng.

Western Digital bị hack, nhiều dịch vụ bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/western-digital-bi-hack-nhieu-dich-vu-quan-trong-bi-gian-doan-post727072.html