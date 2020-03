Website Lotteria Việt Nam bị nhóm hacker khét tiếng Anonymus tấn công?

Chủ Nhật, ngày 08/03/2020 06:00 AM (GMT+7)

Tối 7/3, trang web của Lotteria Việt Nam có dấu hiệu bị tấn công. Khi truy cập website chính của Lotteria, người dùng tìm thấy tên và biểu tượng của nhóm hacker "khét tiếng" này.

Trang web của Lotteria tối 7/3

Sự việc xảy ra vào tối ngày 7/3, một số người dùng thông tin cho biết trang web của Lotteria Việt Nam có thể bị tin tặc tấn công.

Theo đó, khi truy cập vào trang web chính thức của Lotteria Việt Nam tại địa chỉ http://www.lotteria.vn người sử dụng không thấy thông tin trang web như thông thường. Thay vào đó, toàn bộ hiển thị màn hình đen với tên và dấu hiệu của nhóm hacker khét tiếng Anonymous cùng dòng chữ “We do not forgive – We do not forget” (tạm dịch: "Chúng tôi không tha thứ - Chúng tôi không quên”).

Ở phía dưới của trang web hiển thị một số thông tin cơ bản về thực đơn và đặt hàng nhưng không truy cập được. Theo dõi của phóng viên ICTNews cho thấy, đến thời điểm 8h30 tối, trang web của Lotteria đã được khôi phục và có thể truy cập bình thường.

Anonymous (có nghĩa là nặc danh, vô danh) được biết đến là nhóm hacker quốc tế khét tiếng. Anonymous ra đời vào năm 2003, với biểu tượng đeo mặt nạ Guy Fawkes như trong phim V for Vendetta. Nhóm này được cho là tập hợp của rất nhiều người tài năng trong giới tin tặc và đã từng trở thành cái tên gây ám ảnh của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân trên thế giới.

Dù vậy, hiện chưa xác nhận rõ thông tin website của Lotteria có thực sự do nhóm Anonymous hack hay không. ICTNews sẽ tiếp tục phản ánh thông tin đến bạn đọc.

