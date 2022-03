Website bảo vệ trẻ em do Bộ TT&TT quản lý, có tính năng "Báo cáo xâm hại"

Trẻ có khuynh hướng ít chia sẻ với phụ huynh khi gặp phải những vấn đề trên mạng Internet, mà thường chọn cách im lặng hoặc có hành động tiêu cực.

Cục ATTT (Bộ TT&TT) vừa ra mắt website Mạng lưới, ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng với mục đích truyền thông, lan tỏa các kỹ năng, kiến thức về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại địa chỉ vn-cop.vn.

Website bao gồm các nhiều tính năng. Đầu tiên là tính năng "Mạng lưới" nhằm giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quá trình thành lập, các thành viên thuộc Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Trang web cũng cung cấp tính năng "Tài liệu" nhằm chia sẻ các ấn phẩm truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng kinh nghiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, trang web cũng bao gồm các tính năng khác như: "Hỏi đáp" giúp người dùng có thể đặt câu hỏi để được giải đáp về vấn đề để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; "Bày tỏ nguyện vọng" để trẻ em và người dân thông qua website có thể bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình. Đặc biệt là có tính năng "Báo cáo xâm hại".

"Đây sẽ là một kênh tham khảo ý kiến đối với cơ quan nhà nước trong việc tham mưu chính sách phù hợp với nguyện vọng chính đáng của người dân, đặc biệt với đối tượng trẻ em", đại diện Cục ATTT nhấn mạnh.

Cuối cùng, website cũng cung cấp những công cụ, phần mềm hữu ích giúp trẻ em tham gia tương tác lành mạnh trên môi trường mạng cũng như có thể "báo cáo xâm hại", tiếp nhận các báo cáo hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Khảo sát của Nielsen đối với nhóm đối tượng trẻ em tại 4 quốc gia Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam) cho thấy, thanh thiếu niên lên mạng cho việc học và giải trí thường đối mặt với những mối nguy trên mạng như nội dung bạo lực, bắt nạt trên mạng, tin giả hay các mối nguy từ người lạ. Tuy nhiên, trẻ có khuynh hướng ít chia sẻ với phụ huynh khi gặp phải những vấn đề trên mà thường chọn cách im lặng hoặc có hành động tiêu cực, vì lo ngại những phản ứng từ phụ huynh.

Về phía phụ huynh, khảo sát an toàn trực tuyến các bậc phụ huynh tại Việt Nam thực hiện bởi Qaltrics và Google cho thấy, 71% phụ huynh có con nhỏ học các lớp trực tuyến trong thời điểm đại dịch COVID-19 đều có quan ngại về vấn đề an toàn trên mạng, nhưng hơn 1/3 số phụ huynh được phỏng vấn chưa bao giờ nói chuyện với trẻ nhỏ về vấn đề an toàn trên mạng.

Để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đầu tháng 6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025". Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành một chương trình ở cấp quốc gia riêng về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Chương trình có mục tiêu bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi trẻ em tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng đã thành lập mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng với sự tham gia của các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và nhiều tổ chức liên quan. Mạng lưới là tổ chức phối hợp liên ngành nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ.

Việc xây dựng website vn-cop.vn là một trong những nhiệm vụ nhằm triển khai Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 về việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ TT&TT, thể hiện sự quyết tâm bảo vệ thế hệ công dân số tương lai, hướng tới xây dựng, duy trì một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em thỏa sức sáng tạo.

