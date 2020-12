VSEC Vadar giúp cảnh báo tức thời lỗ hổng bảo mật, mã độc,...

Thứ Tư, ngày 02/12/2020 08:22 AM (GMT+7)

VSEC Vadar có thể cảnh báo tới quản trị viên những dấu hiệu bất thường trên hệ thống như: Lỗ hổng bảo mật, mã độc,...

VSEC vừa giới thiệu dịch vụ giám sát an toàn thông tin với nòng cốt là sản phẩm VSEC Vadar. Nó có thể cảnh báo tới quản trị viên những dấu hiệu bất thường trên hệ thống như: Lỗ hổng bảo mật, mã độc, sự thay đổi file cấu hình, file log, điểm yếu của hệ thống,... giúp quản trị viên ngăn chặn và ứng phó kịp thời các với sự cố nguy hiểm.

Ngoài ra, dựa trên công cụ trích xuất báo cáo tổng quan và chi tiết của VSEC Vadar, quản trị viên có thể sớm đưa ra những phương án cho hệ thống nhằm tăng cường khả năng bảo mật của tổ chức.

Bảo mật mạng đang là một vấn đề rất được quan tâm khi công nghệ được ứng dụng khắp nơi. (Ảnh minh họa)

Đánh giá VSEC Vadar, đại diện cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) nói: “Chúng tôi kỳ vọng rằng, những sản phẩm chất lượng như VSEC Vadar sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cho việc sử dụng các dịch vụ và giải pháp bảo mật make in Việt Nam, qua đó góp phần tăng thứ hạng của Việt Nam về chỉ số an toàn thông tin và đưa ngành bảo mật nước nhà vươn tầm quốc tế”.

Chính thức hoạt động từ năm 2009 nhưng VSEC đã có lịch sử hơn 16 năm phát triển cùng một đội ngũ kỹ sư bảo mật, chuyên cung cấp các dịch vụ đánh giá bảo mật và giải pháp giám sát an toàn thông tin. VSEC đã trở thành đối tác của nhiều các doanh nghiệp hoạt trong và ngoài nước, thuộc nhiều lĩnh vực.

VSEC hiện đang phát triển và cung cấp những sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các dịch vụ chính của VSEC bao gồm: Dịch vụ giám sát an toàn thông tin toàn diện VSEC Vadar, dịch vụ chuyên gia đánh giá bảo mật VCheck, dịch vụ tư vấn tiêu chuẩn an toàn thông tin,...

