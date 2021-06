'Việt Nam vs UAE' lên top Google vì thông tin bất ngờ từ FIFA trước "giờ G"

Thứ Hai, ngày 14/06/2021 18:19 PM (GMT+7)

Chủ đề 'Việt Nam vs UAE' lên ngôi là do một thông tin bất ngờ từ FIFA liên quan tới trận đấu giữa Jordan và Australia.

Chiều 14/6, có thời điểm từ khóa 'Việt Nam vs UAE' đã lên top 1 Google Trends (công cụ thống kê các xu hướng tìm kiếm) với hơn 20.000 lượt truy vấn liên quan. Theo thông tin chi tiết do Google Trends cung cấp, chủ đề này lên ngôi là do một thông tin bất ngờ liên quan tới trận đấu giữa Jordan và Australia tại vòng loại thứ 2 - bảng B World Cup 2022, cùng một số mối quan tâm khác liên quan.

Xu hướng tìm kiếm chủ đề Việt Nam vs UAE đang tăng mạnh trước "giờ G" hai đội đối đầu.

'Trọng tài bắt chính trận Việt Nam vs UAE' và 'lịch bóng đá Việt Nam vs UAE',... cũng là những từ khóa liên quan tới xu hướng này trong 4 giờ qua.

Theo đó, FIFA đã thay đổi thời gian diễn ra cặp đấu Jordan - Australia. Ban đầu, trận đấu giữa Jordan và Australia dự kiến sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng 16/6 nhưng bây giờ lịch đấu đã đổi sang 23h khuya 15/6 theo giờ Việt Nam. Như vậy, trận đấu giữa Jordan và Australia diễn ra trước 45 phút so với trận Việt Nam - UAE ở bảng G (diễn ra lúc 23h45 khuya 15/6).

Vậy tại sao trận Jordan và Australia lại khiến từ khóa 'Việt Nam vs UAE' lên ngôi? Đơn giản bởi cơ hội đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam sẽ rõ ràng hơn nếu Jordan có kết quả không tốt trước đối thủ Australia. Như vậy, khi trận Việt Nam - UAE diễn ra, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã cơ bản có thông tin sơ bộ về 1/2 trận đấu của cặp Jordan - Australia.

Jordan hiện đang có 14 điểm và một chiến thắng trước Australia sẽ giúp họ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai với 17 điểm. Ngược lại, nếu không thể có 3 điểm, đội tuyển Jordan sẽ có tối đa 15 điểm sau khi kết thúc vòng bảng, khi đó đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ có tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu với đội tuyển UAE (theo luật so sánh thành tích các đội nhì bảng).

Tình hình là vậy nhưng Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh, Văn Toàn,... và các đồng đội sẽ vẫn cố gắng hết sức cho một chiến thắng trước đối thủ duyên nợ UAE. Đó sẽ là kết quả làm nức lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Nguồn: http://danviet.vn/viet-nam-vs-uae-len-top-google-vi-thong-tin-bat-ngo-tu-fifa-truoc-gio-g-502021...Nguồn: http://danviet.vn/viet-nam-vs-uae-len-top-google-vi-thong-tin-bat-ngo-tu-fifa-truoc-gio-g-50202114618201935.htm