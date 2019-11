Việt Nam cấm vận chuyển thiết bị sử dụng pin lithium hư hỏng bằng máy bay

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 19:21 PM (GMT+7)

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2019 và sẽ hết hiệu lực khi có thông báo chính thức tiếp theo của Cục Hàng không Việt Nam.

Công nghệ Sự kiện:

Căn cứ công tác đánh giá rủi ro an toàn của Cục Hàng không Việt Nam về việc vận chuyển bằng đường hàng không đối với pin lithium bị hư hỏng hoặc bị triệu hồi bởi nhà sản xuất và các thiết bị sử dụng pin lithium, đồng thời nhằm đảm bảo an toàn đối với hoạt động vận chuyển bằng đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ thị cấm vận chuyển pin lithium và thiết bị điện tử sử dụng pin lithium ảnh hưởng tới an toàn bay.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, loại pin lithium và thiết bị điện tử bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không là pin lithium bị hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi từ nhà sản xuất; hoặc các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium bị hư hỏng, các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium nằm trong danh sách bị triệu hồi từ nhà sản xuất.

(Ảnh minh họa)

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài đi và đến Việt Nam thông báo nội dung này tới tất cả thành viên tổ bay, các đại lý, phòng vé của mình để:

- Thông báo cho hành khách khi mua vé;

- Phối hợp với các cảng hàng không để xây dựng quy trình kiểm soát, các câu hỏi an ninh đối với hành khách khi làm thủ tục lên tàu bay (check-in);

- Yêu cầu hành khách khi mang theo thiết bị điện tử có sử dụng pin lithium nằm trong danh sách bị nhà sản xuất triệu hồi dưới dạng hành lý xách tay phải tắt nguồn thiết bị trước khi lên tàu bay và trong toàn bộ thời gian bay;

-Nhắc nhở hành khách về việc cần thông báo ngay cho tiếp viên hàng không khi phát hiện các thiết bị có dấu hiệu hỏng hóc, nóng, tạo khói, bị mất hoặc rơi vào cấu trúc ghế trên tàu bay.

"Các cảng hàng không cần phối hợp với các hãng hàng không triển khai nội dung này tới các đơn vị liên quan. Các cảng vụ, đại diện cảng vụ tằng cường giám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các bên liên quan trong việc thực hiện nội dung này", chỉ thị của Cục Hàng không.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2019 và sẽ hết hiệu lực khi có thông báo chính thức tiếp theo của Cục Hàng không Việt Nam, đồng thời chỉ thị này cũng thay thế chỉ thị số 3618/CT-CHK ngày 21/8/2019 kể từ ngày 15/11/2019.