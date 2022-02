Vệ tinh Starlink của SpaceX có nguy cơ cản trở hoạt động thiên văn

Một nghiên cứu mới cho rằng hệ thống vệ tinh Starlink của SpaceX có thể cản trở hoạt động quan sát bầu trời từ mặt đất thông qua việc tạo ra các vệt sáng trong ảnh.

Theo một nghiên cứu mới trên tạp chí Astrophysical Journal Letters, số hình ảnh thiên văn bị ảnh hưởng do ánh sáng phản chiếu từ vệ tinh Starlink của SpaceX đã tăng đáng kể. Cụ thể hơn, tỉ lệ hình ảnh do cơ sở quan sát Zwicky Transient Facility (ZTF) thu thập bị ảnh hưởng do các vệt sáng từ vệ tinh Starlink đã tăng gấp 35 lần trong tháng 8/2021 so với cuối năm 2019, từ dưới 0,5% lên 18%. Tỉ lệ này tăng cùng với số vệ tinh SpaceX phóng lên quỹ đạo.

Vào tháng trước, SpaceX đã phóng 150 vệ tinh Starlink, nâng tổng số vệ tinh này được phóng lên quỹ đạo lên hơn 1900. SpaceX đã được Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cấp phép vận hành 12.000 vệ tinh. Theo hồ sơ nộp lên FCC, SpaceX có khả năng muốn nâng con số vệ tinh Starlink lên khoảng 42.000.

Các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu trên ước tính rằng khi số vệ tinh Starlink đạt mốc 10.000, gần như toàn bộ các hình ảnh do ZTF thu thập vào thời điểm hoàng hôn có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Một người phát ngôn của NASA nói với The Wall Street Journal rằng vệ tinh “có khả năng can thiệp vào hoạt động quan sát trên mặt đất, thông qua việc gây khó khăn trong phân biệt vệ tinh nhân tạo với các thiên thể tự nhiên như tiểu hành tinh và sao chổi”.

Eric Bellm, một nhà thiên văn học từ Đại học Washington, nói với The Wall Street Journal rằng các vệt sáng có thể không gây hư hại giá trị khoa học của các bức ảnh thiên văn, nhưng chúng vẫn có khả năng làm ảnh hưởng đến công tác phát hiện tiểu hành tinh gần Trái Đất. Ngày 5/2 vừa qua, Liên đoàn Thiên văn Quốc tế (IAU) đã thông báo sẽ thành lập một trung tâm nhằm đánh giá và hỗ trợ giảm thiểu ảnh hưởng từ các hệ vệ tinh lớn như Starlink và OneWeb đối với công tác nghiên cứu thiên văn học.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ve-tinh-starlink-cua-spacex-co-nguy-co-can-tro-hoat-dong-thien-van-a542217.html