Truy tìm người đứng tên tài khoản nhận tiền lừa đảo

Thứ Sáu, ngày 10/07/2020 09:03 AM (GMT+7)

Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố giác của một số bị hại, liên quan đến các đối tượng giả danh Tòa án, Công an, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, vào ngày 11/7/2019, bà Phan Thị Bạch Tuyết bị các đối tượng không rõ lai lịch giả danh Tòa án, Công an gọi điện thoại thông báo bà Tuyết có liên quan đến nhóm tội phạm buôn bán ma túy và yêu cầu bà Tuyết phải chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản do các đối tượng chỉ định để xác minh nguồn gốc.

Tin thật, cùng ngày, bà Tuyết đến ngân hàng chuyển tổng cộng 4,5 tỷ đồng vào tài khoản số 19034240469019 mang tên Văn Thuận Hòa mở tại Ngân hàng Techcombank thì bị các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet banking chuyển số tiền trên qua nhiều tài khoản khác để chiếm đoạt. Trong đó, chuyển hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản số 1550107796006 mang tên Trần Văn Chiến mở tại Ngân hàng MBBank.

Xác minh tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ được biết, tại địa phương không quản lý đăng ký thường trú, tạm trú của Trần Văn Chiến (SN 1996).

Để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, Trần Văn Chiến ở đâu liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường 3-2, phường 14, quận 10, gặp cán bộ điều tra Thái Mạnh Cường (Đội 8, Phòng Cảnh sát kinh tế), điện thoại 0327484895, để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo các bị hại. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo, đương sự không đến làm việc cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định bỏ trốn và giải quyết theo quy định pháp luật.

Nếu ai biết nơi ở của các đương sự đề nghị báo về cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ và số điện thoại nên trên.

