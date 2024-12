Trung Quốc công bố loại pin đột phá có thể chịu được nhiệt độ cực lạnh

Bước đột phá này mang lại lợi ích lớn cho người lái xe điện ở những khu vực lạnh giá như Đông Bắc nước Mỹ. Theo thông tin từ InsideEVs, bộ nguồn ion natri thế hệ thứ hai của Contemporary Amperex Technology (CATL) có thể hoạt động tốt ở nhiệt độ âm 40 độ C, đánh dấu một bước tiến lớn so với các loại pin thông thường, vốn chỉ hoạt động hiệu quả trong khoảng nhiệt độ từ 15 đến 43 độ C.

Nhiệt độ lạnh là vấn đề đau đầu của ngành công nghệ pin xe điện.

Theo Scientific American cho biết, ở nhiệt độ 20 độ C (mức nhiệt phổ biến trong mùa đông tại New England), phạm vi hoạt động của xe điện có thể giảm khoảng 12%. Tuy nhiên, những tiến bộ trong công nghệ pin đang cải thiện đáng kể hiệu suất và tốc độ sạc.

Sáng kiến ​​ion natri mới nhất của CATL, cùng với các phát minh khác như pin gốc kali, đang được phát triển để thay thế lithium. Các ion natri hoạt động tương tự như ion lithium trong pin, di chuyển giữa các điện cực thông qua chất điện phân.

Lợi ích của pin ion natri bao gồm chi phí sản xuất thấp hơn, quy trình sản xuất sạch hơn và khả năng hoạt động ở nhiệt độ rộng hơn. Theo Suvrat Kothari, những ưu điểm này có thể giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến hiệu suất của pin trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Được biết, mặc dù các gói pin lithium hiện có cung cấp mật độ năng lượng tốt hơn so với gói natri lợi thế này có thể sớm thay đổi khi pin natri ngày càng được cải tiến.

Công nghệ pin của CATL hứa hẹn giúp giải quyết vấn đề nhức nhối này.

Theo dữ liệu từ Statista, CATL hiện là nhà cung cấp pin lớn nhất thế giới. Nếu được áp dụng trong các xe điện trong tương lai, nghiên cứu về ion natri có thể thuyết phục nhiều người chuyển sang sử dụng phương tiện sạch hơn, giúp tiết kiệm khoảng 1.500 USD (38 triệu đồng) mỗi năm cho chi phí xăng và bảo trì, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Tác động của ô nhiễm không khí đang ngày càng được chú ý, đặc biệt là ở các đại dương. Các chuyên gia được The Guardian phỏng vấn đã chỉ ra mối liên hệ giữa tình trạng nóng lên toàn cầu và các kiểu thời tiết tự nhiên, đặc biệt là ở Biển Bắc - nơi đang đối mặt với những mối đe dọa đối với sinh vật biển.

Pin có khả năng hoạt động ở nhiệt độ cực lạnh do CATL phát triển có thể sớm trở thành một phần của giải pháp giúp làm mát hành tinh, ít nhất nếu các chuyên gia thành công trong việc thương mại hóa nghiên cứu mới nhất dựa trên muối.