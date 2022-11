Top 5 "hot trend" TikTok thu hút lượt xem "khủng" nhất tháng qua

Top 2 hashtag challenge ấn tượng

#Halloween2022

Lượt video tham gia: 83.500

Lượt xem video: 11,4 tỉ

Vào những ngày cuối cùng của tháng 10, nền tảng TikTok ngập tràn không khí vui vẻ để chào đón bữa tiệc #Halloween2022. Bên cạnh việc sắm sửa những bộ trang phục biến hoá lộng lẫy, các khách mời còn được yêu cầu chuẩn bị những món ăn "lạ", những trò chơi giao lưu thú vị hoặc những bộ phim rùng rợn để chiêu đãi cộng đồng. Với sức nóng của lễ hội, bữa tiệc đã mang đến những khoảnh khắc Halloween khó quên, thu hút sự tham gia của hơn 83.000 video đăng tải với hơn 11 tỉ lượt xem.

#ReviewAnNgon

Lượt video tham gia: 514

Lượt xem video: 16,2 tỉ

Những video về ẩm thực vẫn luôn là một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng với các nội dung phong phú liên quan đến nấu ăn, pha chế, giới thiệu món ăn, và thưởng thức. Vừa qua, TikTok tiếp tục khởi động lại cuộc thi#ReviewAnNgon dành cho các tín đồ sành ăn, được tổ chức định kỳ mỗi 2 tháng để giới thiệu những món ăn đặc sắc về ẩm thực Việt và đón đầu các xu hướng ẩm thực mới. Đến nay, sân chơi #ReviewAnNgon khiến các tín đồ ôm mộng "ăn cả thế giới" phải đứng ngồi không yên khi mang về hơn 16 tỉ lượt xem với hơn 500 video tham dự.

Top 3 chiến dịch ấn tượng của tháng

Master 2022 by TikTok: 19 tỉ lượt xem

Cuộc thi Master 2022 by TikTok đã chính thức khép lại với hành trình đầy xúc cảm dành cho người xem. Với thông điệp "Glow up yourself, Light up others" - "Sáng chất riêng, Toả nhiệt huyết", cuộc thi đã mang đến sân chơi đầy bứt phá, cho phép các nhà sáng tạo nội dung được khẳng định tài năng và lan toả rộng rãi những câu chuyện cá nhân truyền cảm hứng. Với hơn 19 tỉ lượt xem, cuộc thi đã tìm ra 07 vị trí quán quân tại 4 hạng mục tranh tài trực tiếp: Lifestyle Master, Music Master, Sport Master và Acting Master; 3 hạng mục dự thi qua hình thức video: Game Master, LIVE Master và Talented LIVE Master. Dù khép lại mùa 5, Master 2022 by TikTok hứa hẹn sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội mới dành cho mọi nhân tố tài năng trên nền tảng.

Miss Grand Vietnam 2022: 1,2 tỉ lượt xem

Sau chiến thắng của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại Miss Grand International 2021, sự yêu mến của khán giả nước nhà dành cho nàng hậu và cuộc thi đã tạo tiền đề để Miss Grand Vietnam 2022 được tổ chức lần đầu tại Việt Nam. Không chỉ mang đến một mùa thi hoành tráng và mãn nhãn, cuộc thi còn được cộng đồng yêu mến sắc đẹp đánh giá cao bởi những màn trình diễn đầy tự tin và bùng nổ của các thí sinh. Thu hút hơn 1,2 tỉ lượt xem, cuộc thi đã cho thấy sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng suốt thời gian qua, đồng thời góp phần đưa hình ảnh cuộc thi đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước.

Phim Cô Gái Từ Quá Khứ: 96 triệu lượt xem

Sau thành công của Gái Già Lắm Chiêu, Bảo Nhân và Nam Cito tiếp tục đồng hành sản xuất bộ phim "Cô gái từ quá khứ", mở màn cho dự án “Vũ trụ mỹ nhân". Theo đuổi thể loại tâm lý - ly kỳ, phim xây dựng không khí kịch tính với lối kể đan xen giữa quá khứ và hiện tại khiến người xem phải "nín thở" ngay từ những giây đầu tiên. Trước khi công chiếu, những video phía sau hậu trường, những phân cảnh gay cấn được chia sẻ lần đầu trên nền tảng đã khiến người xem không khỏi tò mò và háo hức được thưởng thức bộ phim trên màn ảnh rộng. Mang về hơn 96 triệu lượt xem từ các tín đồ mê phim, "Cô gái từ quá khứ" đã cho thấy một khởi đầu vô cùng thành công.

