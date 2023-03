TikTok tiếp tục nhận thêm nhiều tin dữ

TikTok lại một lần nữa gặp rắc rối. Vừa qua, Mỹ đã bắt đầu cân nhắc về một lệnh cấm có khả năng “tiễn” ứng dụng chia sẻ video ra khỏi không gian kỹ thuật số của quốc gia này. Giờ đây, tiếp tục có thêm những cái tên khác nối gót Mỹ ban hành lệnh cấm ứng dụng của nền tảng chia sẻ video ngắn đến từ Trung Quốc.

Vương quốc Anh đã thông báo rằng TikTok chính thức bị cấm trên các thiết bị của chính phủ. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức, bất kỳ ai sở hữu thiết bị của chính phủ sẽ không được phép cài đặt ứng dụng. Tương tự, chính phủ Vương quốc Anh cũng đang xem xét tác động của các ứng dụng khác nằm trong nhóm có nguy cơ đánh cắp dữ liệu.

TikTok tiếp tục bị cấm ở Vương quốc Anh và New Zealand.

Mặc dù lệnh cấm hiện chỉ ảnh hưởng đến các thiết bị dùng trong tổ chức chính phủ, nhưng có thể thấy rằng điều này nhiều khả năng sẽ dẫn đến các lệnh cấm nghiêm ngặt hơn trong tương lai.

Không chỉ ở Châu Âu, New Zealand cũng cho biết họ sẽ cấm TikTok trên các thiết bị có quyền truy cập vào hệ thống mạng quốc hội kể từ cuối tháng 3 do lo ngại về an ninh mạng. Đây là quốc gia mới nhất đưa ra thông báo hạn chế sử dụng TikTok trên các thiết bị liên quan đến chính phủ.

Về phía TikTok, nền tảng này cho biết họ tin rằng các lệnh cấm gần đây đều căn cứ trên những quan niệm sai lầm và được thúc đẩy bởi các hoạt động địa chính trị to lớn hơn. Đồng thời cho biết thêm rằng công ty đã chi hơn 1,5 tỷ USD cho các nỗ lực bảo mật dữ liệu và bác bỏ các cáo buộc về hoạt động gián điệp.

