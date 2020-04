TikTok giới thiệu tính năng giúp cha mẹ kiểm soát thời gian sử dụng của trẻ nhỏ

Thứ Ba, ngày 28/04/2020 06:00 AM (GMT+7)

Các bậc phụ huynh có thể linh hoạt điều chỉnh các cài đặt an toàn khi con trẻ sử dụng TikTok.

TikTok vừa thông báo ra mắt tính năng Family Pairing (Gia đình Thông minh). Tính năng mới này sẽ trở thành một công cụ đắc lực cho bậc phụ huynh trong việc định hướng, giáo dục con cái phương pháp sử dụng nền tảng trực tuyến một cách bổ ích, lành mạnh.

Với tính năng Family Pairing, các bậc phụ huynh và thanh thiếu niên có thể linh hoạt điều chỉnh các cài đặt an toàn dựa trên nhu cầu cá nhân khi sử dụng TikTok.

Family Pairing cho phép thiết lập các tính năng cụ thể như sau:

Quản lý thời gian truy cập: Kiểm soát thời gian con sử dụng TikTok mỗi ngày. TikTok đã hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung hàng đầu để tạo ra các video ngắn xuất hiện ngay trong ứng dụng và khuyến khích người dùng quản lý thời gian online một cách hiệu quả. Các video ngắn này thu hút người dùng với giai điệu sôi động, lồng ghép một cách sáng tạo các đề xuất về nghỉ ngơi hay một hoạt động ngoại tuyến như đọc sách.

Chế độ hạn chế: Hạn chế sự xuất hiện của nội dung không phù hợp với đối tượng. Ngay cả khi không bật Family Pairing, phụ huynh cũng có thể giúp con mình cài đặt chế độ hạn chế và quản lý thời gian, bằng cách truy cập và quản lý mục "Sức khỏe Kỹ thuật số" của ứng dụng.

Tin nhắn trực tiếp: Giới hạn người có thể gửi tin nhắn đến tài khoản được kết nối hoặc tắt hoàn toàn chức năng nhắn tin trực tiếp. Để đảm bảo sự an toàn bảo mật của người dùng, TikTok đã có sẵn nhiều chính sách và kiểm soát khi nhắn tin. Ví dụ: Những người theo dõi được phê duyệt có thể nhắn tin cho nhau, giới hạn hình ảnh hoặc video không được phép gửi trong tin nhắn.

Các thiết lập của Family Pairing.

Theo TikTok, nhiều người dùng bắt đầu quá trình sáng tạo ở tuổi 13 và họ có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt ứng dụng cho điện thoại thông minh (smartphone). Đó cũng là lý do đây là thời điểm quan trọng để gia đình và thanh thiếu niên học hỏi thêm về kiến ​​thức số, cũng như các hoạt động trực tuyến. Không chỉ có Family Pairing, TikTok còn cung cấp những công cụ an toàn khác để hỗ trợ người dùng trong quá trình này, bao gồm các video về an toàn giáo dục, top 10 bí kíp dành cho các bậc cha mẹ,...

TikTok cũng khuyến khích các bậc phụ huynh truyền đạt cho con thêm những kiến thức về quy tắc ứng xử được nêu trong mục "Nguyên tắc cộng đồng". Qua đó, giúp con có cái nhìn sâu sắc về trách nhiệm đối với các hành vi xã hội, cách xác định và báo cáo nội dung vi phạm, đồng thời làm thế nào để trở thành một thành viên tích cực của nền tảng trực tuyến.

Bắt đầu từ ngày 30/4, TikTok sẽ áp dụng thêm một số biện pháp an toàn để bảo vệ tầng lớp người dùng trẻ trên nền tảng, và tự động vô hiệu hóa tính năng "Tin nhắn trực tiếp" cho các tài khoản đăng ký dưới 16 tuổi.

