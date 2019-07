Tiết lộ thói quen nghe online bản nhạc “tiếng yêu đêm nay” của “bom tấn” Vua Sư Tử

Thứ Bảy, ngày 27/07/2019 08:00 AM (GMT+7)

Các quốc gia có lượt nghe Vua Sử Tử 2019 soundtrack nhiều nhất là Mỹ, Anh, Australia, Brazil và Hà Lan.

Ra mắt vào đầu tháng 7 vừa qua và chính thức công chiếu tại Việt Nam từ ngày 19/7, “Vua Sư Tử” đã trở thành “một hiện tượng phòng vé”, phá vỡ nhiều kỷ lục về doanh thu. Ngoài cốt truyện hấp dẫn cùng những khung hình đẹp được dựng nên từ kỹ xảo xuất sắc của Disney, các bản nhạc phim (soundtrack) cũng được người hâm mộ vô cùng yêu thích.

Trước sức lan tỏa của bộ phim, Spotify vừa công bố những thông tin thú vị liên quan đến lượt nghe của những ca khúc làm nên tên tuổi của “Vua Sư Tử” 25 năm trước, cũng như các bản soundtrack được làm mới lại cho phiên bản live-action năm 2019. Thống kê cho thấy, chỉ trong vòng 1 tuần, lượt nghe của các bài hát này đã tăng lên khoảng 50% chỉ tính riêng trên nền tảng Spotify.

"Vua Sư Tử" mang tới nhiều bản nhạc hay.

Một số thống kê nổi bật khác: Những ca khúc được nghe nhiều nhất từ playlist nhạc phim Vua Sư Tử 2019 là “Can You Feel the Love Tonight”, “Circle of Life/Nants' Ingonyama”, “Hakuna Matata”, “I Just Can't Wait to Be King” và “The Lion Sleeps Tonight”. Đối với playlist nhạc phim năm 1994, ca khúc đứng số 1 về lượt nghe là “I Just Can't Wait to Be King” (được trình bày bởi Jason Weaver, Rowan Atkinson và Laura Williams).

Tại Việt Nam, album “Việt hóa” chính thức của phiên bản lồng tiếng bộ phim Vua Sư Tử 2019 cũng đã ra mắt, với màn góp giọng của các nghệ sĩ như Phương Vy, Hồ Trung Dũng, Quốc Uy, Thư Kỳ, Minh Chiến… Trong đó, “Có Nghe Chăng Tiếng Yêu Đêm Nay” (phiên bản Việt của “Can You Feel The Love Tonight”) là soundtrack được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam. Trong top 5 các ca khúc nhạc phim Vua Sư Tử 2019 được người dùng Spotify tại Việt Nam yêu thích nhất, có tới 4 ca khúc được hát lại bằng tiếng Việt.

Nhiều bài hát trên Spotify được nghe đi nghe lại nhiều lần sau khi một bộ phim “bom tấn” được khởi chiếu sớm, như một cách để người xem “sống lại” những khoảnh khắc tuyệt vời trong bộ phim. Với Vua Sư Tử 2019, hai ca khúc được nghe lại nhiều lần nhấtlà “Can You Feel the Love Tonight” và “Circle of Life/Nants' Ingonyama”.

Độ tuổi người nghe cho mỗi phiên bản nhạc phim cũng khác nhau. Nhóm tuổi từ 25 - 29 chiếm tới 30% tổng lượt nghe các ca khúc phiên bản 2019; trong khi nhóm trẻ hơn 18 - 24 tuổi lại có xu hướng nghe các soundtrack cũ nhiều hơn, chiếm tới 28% tổng lượt nghe. Sự trái ngược này có lẽ đến từ tâm lý tò mò của nhóm “lớn” muốn có sự so sánh giữa hai phiên bản mới và cũ, còn nhóm “nhỏ” lại muốn trải nghiệm một chút cảm giác “cổ điển” thông qua các bản nhạc phim gốc?

Trong album mới nhất của nữ ca sĩ Beyonce “The Lion King: The Gift” phát hành ngày 19/7, có tới 2 ca khúc nằm trong bảng xếp hạng 50 ca khúc ở Mỹ trên Spotify trong tuần vừa qua. Đó là “MOOD 4 EVA” với sự góp giọng của Jay-Z cùng ngôi sao Vua Sư Tử Donald Glover, và “BROWN SKIN GIRL” - sự kết hợp dễ thương cùng bé Blue Ivy Carter, con gái của Beyonce.