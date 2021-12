Thực tế ảo sẽ giúp học bằng lái xe an toàn hơn trong tương lai

Hàn Quốc đang có kế hoạch cấp giấy phép lái xe có điều kiện cho người cao tuổi vào năm 2025, và điều này có thể mở ra cho một tương lai đầy thú vị.

Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap News, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNPA) đang bắt đầu nghiên cứu và phát triển kế hoạch đánh giá mức độ phù hợp lái xe dựa trên thực tế ảo (VR) kéo dài 3 năm với kinh phí 3,6 tỷ won (3 triệu USD).

Lý do cho sự ra đời của giấy phép lái xe có điều kiện là dựa trên số liệu thống kê của cảnh sát, trong đó nói rằng số vụ tai nạn giao thông trên 10.000 người có bằng lái xe trên 65 tuổi gần gấp đôi so với người lái xe ở độ tuổi 30.

Ý tưởng sử dụng VR để xác định xem tài xế có phù hợp để lái hay không là một điều mới lạ, mặc dù Yonhap không có thông tin chi tiết về cách VR sẽ được triển khai trong kế hoạch ra sao. Trong ghi nhận của The Next Web, một bài báo học thuật được xuất bản trên Tạp chí Giao thông Vận tải Tiên tiến vào năm 2020 có tiêu đề “Đánh giá Hiệu suất Lái xe Liên quan đến Tuổi tác và Sự bất thường về Thị giác dựa trên Công nghệ VR” có thể chỉ ra điều thú vị. Cuốn sách do Sooncheon Hwang, Sunhoon Kim và Dongmin Lee của Đại học Seoul thuộc khoa Kỹ thuật giao thông vận tải biên soạn nêu chi tiết về cách một hệ thống VR có thể được sử dụng để kiểm tra hiệu suất lái xe.

Bài báo giải thích: “Hiệu suất lái xe được đánh giá bằng trình mô phỏng lái xe, dựa trên các hành vi lái xe trong các tình huống thử nghiệm khác nhau, bao gồm lái xe vào ban ngày và ban đêm trên đường cao tốc nông thôn và các tình huống sự cố bất ngờ”.

Ưu điểm chính của việc kiểm tra lái xe trong mô phỏng dựa trên VR là khả năng kiểm soát hoàn toàn tất cả các biến và tạo ra dữ liệu chính xác về hiệu suất của tài xế. Trong kết luận của mình, các tác giả của bài báo nói rằng “nhiều người tham gia có mức thị lực kém hơn đã lái xe với tốc độ thay đổi lớn hơn, không phanh kịp khi gặp sự cố đột ngột và không tránh được va chạm”.

Với những đột phá này, không loại trừ trong tương lai việc học và sát hạch lái xe cũng có thể diễn ra trong các mô phỏng dựa trên VR. Điều này giúp bảo vệ an toàn không chỉ cho học viên mà cả những người xung quanh.

