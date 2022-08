Thiết bị IoT của Trung Quốc khiến phương Tây lo ngại

Điều này xảy ra sau khi các nghị sĩ kêu gọi chính phủ Anh hạn chế việc sử dụng thiết bị giám sát của 2 công ty Trung Quốc, Hikvision và Dahua.

Internet of Things (IoT) giúp cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên hữu ích hơn, ví dụ như đèn thông minh, cảm biến chuyển động, camera giám sát… Tuy nhiên, mới đây CISA (cơ quan an ninh mạng của Mỹ) đã cảnh báo về các lỗ hổng nghiêm trọng trên các thiết bị IoT hỗ trợ GPS do Trung Quốc sản xuất (được dùng trên ô tô và xe máy).

Chúng được phát hiện có chứa mật khẩu quản trị được mã hóa cứng và nhiều lỗ hổng khác, cho phép các nhà cung cấp Trung Quốc giám sát vị trí của các thiết bị từ xa.

Giáo sư Fraser Sampson (một chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp hình sự) nói rằng thị trường đang tràn ngập các thiết bị ghi âm thuộc sở hữu tư nhân và không được kiểm soát, đồng thời ủng hộ việc Vương quốc Anh thay thế hệ thống giám sát của Trung Quốc.

Các nhóm nhân quyền đang vận động để Hikvision và Dahua bị cấm ở Anh do các công ty này có liên quan đến nhiều vấn đề ở Tân Cương (Trung Quốc). Cả 2 công ty đều có hợp đồng trị giá ít nhất 1,2 tỉ USD cho 11 dự án giám sát riêng biệt, quy mô lớn trên toàn khu vực.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/thiet-bi-iot-cua-trung-quoc-khien-phuong-tay-lo-ngai-post694159.htmlNguồn: https://kynguyenso.plo.vn/thiet-bi-iot-cua-trung-quoc-khien-phuong-tay-lo-ngai-post694159.html