Sự thật phía sau thuyết vạn vật của Stephen Hawking

Thứ Năm, ngày 28/11/2019 06:00 AM (GMT+7)

Khi cuốn tự truyện HÀNH TRÌNH đến VÔ CỰC của người vợ đầu Giáo sư Stephen Hawking được phát hành, công chúng có dịp hiểu hơn về cuộc sống, tình yêu, gia đình... của ông cũng như tình yêu, sự hy sinh mà bà Jane dành cho Stephen.

Giáo sư Stephen Hawking được cả thế giới biết đến là Giáo sư Vật lý vĩ đại nhất thế giới kể từ khi Einstein qua đời. Trong quá trình hoạt động khoa học của mình, các công trình nghiên cứu của ông như Thuyết tương đối, Cơ học lượng tử, Lý thuyết về vụ nổ lớn Big-bang đã đưa ông trở thành một “siêu sao” trong bầu trời khoa học. Cái tên Stephen Hawking đồng nghĩa với “lỗ đen”. Các công trình của ông được đánh giá là “Chiếc chìa khoá mở cửa vào Vũ trụ”.

Tuy nhiên, chúng ta mới biết đến ông qua các công trình nghiên cứu, các đóng góp của ông cho nên khoa học thế giới. Với một thiên tài khoa học như vậy lại trong một cơ thể không “bình thường” của ông thì cuộc sống ngoài khoa học của ông sẽ như thế nào? Nói đúng hơn là đời tư của ông có gì “đặc biệt” như các công trình khoa học của ông hay không?.

Giáo sư Stephen Hawking được chẩn đoán mắc chứng bệnh xơ cứng teo cơ (ALS) năm 21 tuổi và chỉ sống được 2 năm nữa, dù vậy bà Jane Hawking (Jane Wilde) vẫn đồng ý lấy ông. Dù ông phải ngồi xe lăn đồng thời không thể giao tiếp thì bà vẫn bên ông, chăm sóc ông cùng ông đến tất cả các buổi hội thảo lớn nhỏ của ông. Đồng thời sinh cho ông 3 người con. Những tưởng khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn thì cả hai sẽ mãi bên nhau nhưng cuối cùng đến năm 1995 hai ông bà vẫn ly hôn (trước đó, năm 1991 hai ông bà đã không sống cùng nhau).

Điều gì đã khiến hai ông bà ly hôn? Sau khi ly hôn thì điều gì đã xảy ra? Cho đến trước khi ông mất vào năm 2018 thì mọi người vẫn thấy bà luôn bên cạnh chăm sóc cho ông đến lúc ông về cõi vĩnh hằng?

Với hơn 25 năm sống cùng ông và 30 năm chính thức là vợ chồng trên giấy tờ bà đã phải trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc, sự vất vả và cả sự hy sinh đam mê của mình... để ông phát triển sự nghiệp khoa học rực rỡ như chúng ta đã biết nhưng cuối cùng cuộc sống vợ chồng của ông bà vẫn gặp biến cố không thể trọn vẹn. Dù vậy, bà vẫn viết về ông với tất cả sự yêu thương, trân trọng, nồng ấm và cả tự hào.

Cuốn sách sau đó đã được lấy cảm hứng để chuyển thể thành bộ phim "The Theory of Everything" (Tạm dịch: Thuyết vạn vật. Khi công chiếu ở Việt Nam được lấy tên là THUYẾT YÊU THƯƠNG) và giành được 180 đề cử, 19 giải thưởng điện ảnh danh giá, 5 đề cử Oscar, 2 giải Quả Cầu Vàng, 3 giải BAFTA (giải thưởng điện ảnh Anh danh giá không kém Oscar) và cả giải thưởng Best British Film (Phim Anh Xuất sắc nhất).

