4 lời khuyên của chuyên gia giúp hạn chế việc bị mất Facebook

Thứ Tư, ngày 27/11/2019 15:01 PM (GMT+7)

Theo một số chuyên gia an ninh mạng, cách hiệu quả nhất để hạn chế tình trạng mất tài khoản là xây dựng thói quen đặt mật khẩu mạnh.

Công nghệ Sự kiện:

Đa số ai trong chúng ta cũng đều có tài khoản Facebook, Zalo, Gmail… Tuy nhiên, rất ít người quan tâm đến vấn đề bảo mật, chỉ đến khi xảy ra sự cố thì mới cuống cuồng tìm cách giải quyết.

Sử dụng mật khẩu mạnh là cách đơn giản nhất để bảo vệ các tài khoản trực tuyến. Thông thường, kẻ gian sẽ lượm lặt các thông tin mà bạn đăng tải trên Internet và dựa vào đó để dò mật khẩu, lỗi này chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được.

Dưới đây là một số lời khuyên của các chuyên gia an ninh mạng, giúp người dùng hạn chế được tình trạng mất tài khoản:

- “Không có lí do gì mà mật khẩu của bạn phải là một từ duy nhất, một “cụm mật khẩu” bao gồm nhiều từ sẽ an toàn hơn. Làm cho cụm mật khẩu đó dài và khó nhất có thể” - Kiersten Todt, cựu cố vấn an ninh mạng cho chính quyền Obama chia sẻ.

- Nhiều trang web lớn như Google và Facebook hiện đã chấp nhận "khoảng trắng" là ký tự hợp lệ khi đặt mật khẩu.

- Các nhà phát triển dịch vụ ProtonMail cho biết: “Không giống như một mật khẩu phức tạp với nhiều kí tự đặc biệt, việc sử dụng cụm mật khẩu sẽ giúp bạn dễ nhớ và an toàn hơn”.

- “Ngay cả khi sử dụng cụm mật khẩu, người dùng vẫn phải thường xuyên thay đổi mật khẩu. Những người thường một mật khẩu cho nhiều tài khoản rất dễ bị tấn công”, Alex Heid, giám đốc công nghệ tại SecurityScoreCard nói.

Để kiểm tra xem mình có bị rò rỉ mật khẩu, bạn có thể truy cập vào trang web https://haveibeenpwned.com/Passwords, nhập mật khẩu tương ứng rồi nhấn pwned?.

Đây là nơi tổng hợp các dữ liệu bị rò rỉ (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu) từ những cuộc tấn công trên mạng, web đen…

Nếu mật khẩu bị rò rỉ, trang web sẽ ngay lập tức hiển thị và liệt kê số lần xuất hiện, tất nhiên, bạn có thể kiểm tra nhiều lần đối với những mật khẩu khác.

Lưu ý, nếu một mật khẩu quan trọng bị rò rỉ, bạn hãy tiến hành thay đổi ngay lập tức. Đồng thời cài đặt thêm các ứng dụng quản lý mật khẩu như LastPass, 1Password… và sử dụng nhiều mật khẩu khác nhau cho các tài khoản.

Việc kích hoạt tính năng xác thực hai lớp sẽ giúp hạn chế tối đa các cuộc tấn công từ kẻ gian ngay cả khi mật khẩu bị rò rỉ.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/cong-nghe/4-loi-khuyen-cua-chuyen-gia-giup-han-che-viec-b...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/cong-nghe/4-loi-khuyen-cua-chuyen-gia-giup-han-che-viec-bi-mat-facebook-872926.html