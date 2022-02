Sốc: FIFA Mobile ngừng hoạt động tại Việt Nam

Tin buồn cho người hâm mộ khi EA Sports chính thức thông báo rằng trò chơi và các dịch vụ của FIFA Mobile sẽ không còn được cung cấp cho người chơi tại Việt Nam.

Động thái này diễn ra như một cú sốc đối với hàng nghìn người chơi trong cộng đồng. Giống như hầu hết các quốc gia châu Á, FIFA Mobile đã có cộng đồng game phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Do tính chất dễ dàng truy cập và cầm tay, game đã trở nên phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, quyết định của EA trong việc rút trò chơi khỏi thị trường Việt Nam bắt nguồn từ một số quy định và chính sách của chính phủ.

FIFA Mobile đã rút lui khỏi Việt Nam.

Theo bài đăng trên blog của họ, EA cho biết “Do các vấn đề quy định của địa phương, Electronic Arts không thể tiếp tục cung cấp FIFA Mobile tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc FIFA Mobile sẽ bị xóa khỏi Google Play và App Store Việt Nam. FIFA Mobile vẫn có thể chơi được ở tất cả các khu vực được chúng tôi hỗ trợ và người chơi ngoài Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng”.

Vì sao FIFA Mobile ngừng hoạt động tại Việt Nam?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bất kỳ trò chơi nào được lưu hành trong nước đều phải do nhà phát hành trong nước cung cấp. Điều này có thể thấy ở các tựa game di động đình đám khác như Call of Duty: Mobile do VNG cung cấp, hay Liên Minh Huyền Thoại do Garena cung cấp.

Luật này nhằm khuyến khích kinh doanh địa phương và thúc đẩy nền kinh tế quốc gia. Có vẻ như EA đã từ chối tuân thủ các quy định này và thay vào đó quyết định rút trò chơi khỏi các cửa hàng ở Việt Nam, bất chấp có một lượng lớn người chơi. Bản thân EA cũng đã hợp tác với Nexon và tung ra FIFA Mobile theo khu vực cụ thể ở các quốc gia Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Các game thủ FIFA Mobile không thể đăng nhập vào game dù sử dụng VPN.

Sau khi thông báo, một số người chơi đã cố gắng truy cập game bằng cách sử dụng VPN. Tuy nhiên, do tài khoản của họ đã được đặt ở khu vực Việt Nam nên game đã từ chối cho họ truy cập, khiến cho cách giải quyết này trở nên vô nghĩa. EA đã hứa sẽ “theo đuổi sự gắn bó của mình với người hâm mộ thể thao Việt Nam” nhưng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về việc liệu trò chơi có quay trở lại Việt Nam hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên một trò chơi bị buộc phải ngừng hoạt động do chính sách quản lý của chính phủ. Genshin Impact cũng chịu chung số phận nhưng đã có thể trở lại, trong khi nhiều game khác vẫn chưa có ở Việt Nam, mặc dù hầu hết đều có thể chơi được bằng VPN.

