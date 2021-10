Sắp diễn ra triển lãm ảo về an toàn không gian mạng lớn nhất trong năm

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 20:10 PM (GMT+7)

Vietnam Security Summit 2021 có chủ đề “Bảo đảm an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số: Thách thức và lời giải”.

Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit) là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất về an toàn không gian mạng tại Việt Nam. Tiếp nối thành công của các năm trước, Vietnam Security Summit 2021 tiếp tục được tổ chức vào ngày 27 - 28/10/2021 theo hình thức trực tuyến, do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và IEC Group phối hợp tổ chức.

Vietnam Security Summit 2020 từng để lại nhiều ấn tượng với khách tham dự.

Với chủ đề “Bảo đảm an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số: Thách thức và lời giải”, sự kiện sẽ tiếp tục là diễn đàn giúp các nhà hoạch định chính sách và chiến lược, các chuyên gia, các nhà cung cấp giải pháp trong nước và nước ngoài gặp gỡ, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm. Mục tiêu là nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các rủi ro an toàn không gian mạng và bảo vệ các hệ thống thông tin trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Sự kiện bao gồm các hoạt động: 1 phiên báo cáo chính được chủ trì bởi lãnh đạo Bộ TT&TT; 3 phiên hội thảo chuyên đề về các chủ đề liên quan điện toán đám mây, bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu và hệ thống thông tin doanh nghiệp. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 800 đại biểu cấp cao đến từ khối Chính phủ, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Viễn thông, Bán lẻ - Thương mại điện tử, Vận tải - Logistics, Năng lượng, Sản xuất,...

Song song với phiên báo cáo chính và các hội thảo chuyên đề, còn có triển lãm ảo về an toàn không gian mạng tại địa chỉ www.securitysummit.vn với sự tham gia của hơn 20 nhà cung cấp giải pháp bảo mật trong khu vực và trên thế giới như Kaspersky, Viettel Cyber Security, Cloudflare,…

Các giải pháp nổi bật sẽ được giới thiệu trong triển lãm bao gồm: Bảo mật điện toán đám mây, bảo mật thiết bị đầu cuối, bảo mật thiết bị di động, quản lý truy cập và định danh, hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập, hệ thống quản lý trực tuyến và hệ thống quản lý phân phối, CCTV và hệ thống giám sát, DLP và bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống tấn công nội bộ, dịch vụ truy cập an toàn,...

