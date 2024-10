Router Wi-Fi 7 đầu tiên tại Việt Nam: Tốc độ thực tế tới 2.2Gbps

Sau 6 năm phổ cập Wi-Fi 6, thị trường Việt đang "khát" những thiết bị mạng có hiệu suất cao hơn. Tuy nhiên, việc chưa được cấp phép sử dụng băng tần 6GHz cho Wi-Fi 6E và Wi-Fi 7 khiến người dùng Việt chưa có nhiều sự lựa chọn. Hiểu được điều này, TP-Link đã ra mắt Archer BE230, router Wi-Fi 7 tập trung vào băng tần 5GHz.

Router Wi-Fi 7 Archer BE230 của TP-Link.

Archer BE230 hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 (802.11be) với băng thông lên đến 2.882Mbps trên băng tần 5GHz. TP-Link cũng trang bị cho router này cổng WAN và LAN 2.5GbE, cho người dùng tận dụng tốc độ Internet cao và truy cập dữ liệu trên mạng nội bộ nhanh chóng.

Router này sở hữu thiết kế thon gọn, hiện đại với 4 ăng-ten có thể điều chỉnh đa hướng. Router này được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cần thiết, bao gồm cổng USB 3.0 cho phép chia sẻ dữ liệu qua mạng nhanh chóng.

Bên cạnh hiệu năng mạnh, Archer BE230 còn được trang bị nhiều tính năng tiện ích như VPN chuẩn Wireguard, tính năng bảo mật HomeShield, kiểm soát truy cập của trẻ em và khả năng mở rộng vùng phủ sóng với công nghệ EasyMesh.

Thử nghiệm thực tế

Về hiệu năng thực tế, TP-Link Archer BE230 đã được kiểm chứng bởi đội ngũ kỹ thuật của hãng, với một loạt thử nghiệm chuyên sâu, tập trung vào các khía cạnh quan trọng như tốc độ Wi-Fi, vùng phủ sóng, hiệu suất WAN, chức năng USB và VPN.

Trong thử nghiệm tốc độ Wi-Fi, máy tính sử dụng card mạng Intel Wi-Fi 7E AX210 được kết nối với router ở khoảng cách gần (1 - 2m) trong cùng một không gian phòng và không có vật cản. Kết quả cho thấy, Archer BE230 đạt tốc độ tải xuống trung bình 2.2Gbps và tốc độ tải lên 1.4Gbps trên băng tần 5GHz.

Băng thông "khủng" của TP-Link Archer BE230.

Tiếp đến, với thử nghiệm về vùng phủ sóng Wi-Fi, bằng cách đặt router ở vị trí trung tâm trong một căn hộ và đo cường độ tín hiệu tại các điểm khác nhau. Kết quả cho thấy, tín hiệu Wi-Fi duy trì ở mức tốt trong hầu hết các khu vực, kể cả khi xuyên qua tường. Tuy nhiên, tín hiệu có phần suy giảm ở những vị trí xa router hoặc có nhiều vật cản. Nhìn chung, Archer BE230 có vùng phủ sóng khá tốt, đủ sức phủ sóng cho một căn hộ có diện tích vừa phải.

Trong trường hợp sử dụng thiết bị Wi-Fi 6 để kết nối vào Archer BE230, trải nghiệm Internet cũng mượt mà và mạnh mẽ hơn dù không quá rõ ràng so với một router Wi-Fi 6 thông thường, nhưng là vượt trội hoàn toàn so với router Wi-Fi 5. Chẳng hạn, Xiaomi 13T Pro (hỗ trợ Wi-Fi 7 nhưng đang bị khóa) chỉ hiển thị Wi-Fi 6 khi kết nối Internet qua Archer BE230, cho tốc độ tải tối đa so với gói cước của nhà mạng (158,68Mbps), cùng với độ trễ thấp (7ms).

Thiết bị Wi-Fi 6 kết nối với Archer BE230 cũng có thể tận dụng tốc độ mạng cao và độ trễ thấp.

Để kiểm tra hiệu suất WAN, Archer BE230 đã được các kỹ thuật viên kết nối với một máy chủ chạy giả lập. Kết quả, tốc độ băng thông (Mbps) gần đạt mức tối đa với trung bình 2.300Mbps, chứng tỏ cổng WAN 2.5GbE của router hoạt động rất hiệu quả.

Một cổng WAN 2.5Gbps cùng bốn cổng LAN 1Gbps ở mặt sau của router.

Thử nghiệm cổng WAN 2.5G của TP-Link Archer BE230 đạt tốc độ gần như bằng với thông số kỹ thuật.

Về chức năng USB, bài thử nghiệm thực hiện kết nối ổ cứng gắn ngoài với cổng USB 2.0 của router, và đo tốc độ đọc/ghi dữ liệu với một tệp có dung lượng 2GB. Kết quả, khi kết nối bộ lưu trữ NAS với các định dạng phân vùng như NTFS, FAT32, exFAT và HFS+, tốc độ đọc/ghi duy trì ở con số dao động tương ứng khoảng 180MB/s và 140 MB/s.

Cuối cùng, bài thử nghiệm hiệu suất VPN cho thấy, Archer BE230 có hiệu suất VPN khá tốt. Dù hoạt động dưới tư cách máy chủ VPN hay máy tính đầu cuối (ở mọi giao thức VPN thông dụng như L2TP, PPTP, Open VPN và WireGuard), tốc độ truyền của Archer BE230 cao hơn đáng kể so với các mẫu router "anh em" Archer AX55 Pro và Archer AXE75.

Cụ thể, khi hoạt động với giao thức IPSec như một máy chủ VPN, tốc độ của Archer BE230 chạm đến ngưỡng 841Mbps, trong khi AXE75 là 52 Mbps và AX55 Pro chỉ ở mức 28Mbps. Khi đóng vai trò là máy khách sử dụng VPN, cũng với giao thức IPSec, Archer BE230 đạt 844Mbps.

Nhìn chung, TP-Link Archer BE230 là một giải pháp mạng đáng tin cậy trong bối cảnh Việt Nam chưa có nhiều thiết bị Wi-Fi 6E hay Wi-Fi 7 trên băng tần 6GHz. Với hiệu năng vượt trội trên băng tần 5GHz, vùng phủ sóng ổn định và nhiều tính năn, router này không chỉ phù hợp cho nhu cầu gia đình mà còn đáp ứng tốt cho các hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ. Sở hữu Archer BE230 là đón đầu tương lai khi các thiết bị đầu cuối Wi-Fi 7 phổ biến hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]