Quý III/2019, số lượng các cuộc tấn công mạng vào Việt Nam giảm gần 40%

Thứ Tư, ngày 16/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Theo số liệu của Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT, trong quý III/2019, đã ghi nhận 1.466 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 39,7% so với cùng kỳ quý III năm ngoái.

Từ khoảng năm ngoái cho đến nay, số lượng các cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam đã liên tục giảm mạnh (Ảnh minh họa: Internet)

Trong tổng số 1.466 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam được Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT ghi nhận trong quý III/2019 vừa qua, có có 145 cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface), 127 cuộc tấn công cài cắm mã độc (Malware) và 1.194 cuộc tấn công lừa đảo (Phishing). Tổng số các cuộc tấn công mạng trong quý III năm nay bằng với quý II/2019 và giảm 39,7% so với cùng kỳ quý III/2018.

Trước đó, số liệu của Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT đã cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam được ghi nhận là 3.159 cuộc, giảm 2.684 cuộc, tương đương 45,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong cả năm 2018, số lượng các cuộc tấn công mạng vào Việt Nam đã giảm 10% so với năm 2017.

Có được kết quả trên, theo đánh giá của các chuyên gia, là do thời gian qua, nhiều giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng đã được quyết liệt triển khai.

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Việt Nam, ngày 7/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 14 yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng tổng thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng, góp phần cải thiện hơn nữa chỉ số xếp hạng của Việt Nam trong báo cáo chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu (Global Cybersecurity Index – GCI).

Thời gian qua, cùng với định hướng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn, an ninh mạng, Bộ TT&TT và các cơ quan liên quan đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để cải thiện xếp hạng về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam với mục tiêu tăng 20 bậc về chỉ số an toàn thông tin toàn cầu GCI.

Tuy nhiên, theo kết quả GCI 2018 được Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU chính thức thông qua hồi trung tuần tháng 8/2019, chỉ số An toàn thông tin toàn cầu của Việt Nam đã vượt 30 hạng so với mục tiêu đã đề ra.

Cụ thể, theo xếp hạng của ITU, Việt Nam xếp thứ hạng 50 trên tổng số 175 hạng của 194 quốc gia (so với năm 2017 là 100), được xếp vào nhóm I trên 3 nhóm (là nhóm có độ cam kết cao đối với 5 trụ cột của GCI, xếp hạng từ 1 đến 51). Trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 11/38.

Ngày 9/10 vừa qua, trên cơ sở báo cáo của Bộ TT&TT về xếp hạng của Việt Nam theo GCI 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động đẩy mạnh triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Chỉ thị 14 ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ cần thiết để tiếp tục cải thiện xếp hạng chỉ số GCI của Việt Nam theo đánh giá của ITU, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.