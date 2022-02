Quốc gia đầu tiên cho phép UAV bay trong không phận dân sự

Bộ Giao thông vận tải và An toàn đường bộ Israel đã cấp chứng nhận đầu tiên cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động trong không phận dân sự, đưa Israel trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép UAV bay ở tầm cao.

Chứng nhận này do Cơ quan Hàng không dân dụng Israel (CAA) cấp vào cuối tháng 12-2021 cho hệ thống không người lái Hermes Starliner, do công ty điện tử quốc phòng Elbit Systems của Israel phát triển và sản xuất. Trước đó, CAA đã có hơn sáu năm tiến hành đánh giá, xem xét quyết định này. Bộ trưởng Giao thông vận tải và An toàn đường bộ Israel, ông Merav Michaeli, tự hào cho biết Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép UAV hoạt động vì lợi ích của ngành nông nghiệp, môi trường, cuộc chiến chống tội phạm, vì cộng đồng và nền kinh tế. Với việc cấp phép này, các thiết bị bay không người lái của Elbit được phép bay trong không phận dân sự như mọi máy bay dân dụng khác, thay vì trong không phận hạn chế như trước đây. Vì lý do an toàn, các quy định hàng không quốc tế hiện cấm máy bay chưa được chứng nhận bay trong không phận dân sự.

