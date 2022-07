Nhà máy Trung Quốc ngừng hoạt động, ảnh hưởng thế nào tới xe điện của Tesla?

Tesla chỉ phân phối được 254.695 xe điện trên toàn cầu trong quý II, giảm gần 18% so với giai đoạn trước do các hạn chế của chuỗi cung ứng, bên cạnh đó là việc Trung Quốc gia hạn giãn cách xã hội vì COVID-19 và những thách thức xung quanh việc duy trì hoạt động của các nhà máy ở Berlin (Đức) và Austin (Texas, Mỹ) đã ảnh hưởng đến công ty.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 2 năm, số lượng phân phối của Tesla, vốn là 310.048 chiếc trong kỳ đầu năm nay, giảm so với quý trước. Nhưng nhìn chung, doanh số phân phối xe điện của Tesla đã tăng 26,5% so với quý 2 năm ngoái.

Mức phân phối xe điện của Tesla giảm gần 18% trong quý 2/2022.

Mức giảm so với quý trước liên quan đến với vấn đề do chuỗi cung ứng trong ngành. Nó cũng cho thấy tầm quan trọng của nhà máy Tesla tại Thượng Hải đối với hoạt động kinh doanh của hãng. Tesla đã đóng cửa nhà máy ở Thượng Hải nhiều lần vào tháng 3 do các trường hợp COVID-19 gia tăng khiến chính phủ phải thực hiện lệnh giãn cách.

Hôm thứ Bảy ngày 2/7, công ty cho biết họ đã sản xuất được 258.580 xe điện, giảm 15% so với quý trước khi sản xuất được 305.407 xe.

Giống như các quý khác trong vòng 2 năm qua, hầu hết các xe được sản xuất và phân phối là Model 3 và Model Ys. Những mẫu cũ hơn là Model S và Model X chỉ có 16.411 xe được sản xuất.

Tesla cho biết trong thông cáo phát hành rằng tháng 6/2022 là tháng sản xuất xe nhiều nhất trong lịch sử của Tesla. Bất chấp cột mốc đó, nhà sản xuất xe điện cũng như các công ty khác trong ngành, đã phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu khi các vấn đề về chuỗi cung ứng đang tiếp diễn.

