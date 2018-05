Quá phụ thuộc vào người khác, doanh nghiệp đối mặt nguy cơ bị tấn công DDoS

Thứ Tư, ngày 30/05/2018 15:00 PM (GMT+7)

Quá phụ thuộc vào người khác và thiếu kiến thức tự vệ đang khiến nhiều doanh nghiệp đối mặt nguy cơ bị tấn công mạng.

Theo kết quả nghiên cứu về rủi ro an ninh CNTT do Kaspersky Lab kết hợp với B2B International thực hiện, các doanh nghiệp đang tụt hậu trong cuộc đua chống lại các cuộc tấn công DDoS. Nguyên nhân được hãng bảo mật của Nga nhận định là do các doanh nghiệp còn phụ thuộc vào người khác và thiếu kiến thức chung về cách tự bảo vệ mình.

Lợi dụng mạng lưới các máy tính ma, hacker có thể tổ chức các cuộc tấn công DDoS (tấn công từ chối dịch vụ).

Cụ thể, tấn công DDoS hiện là một trong những mối đe dọa lớn nhất, gây thiệt hại đáng kể về tài chính và uy tín đối với các tổ chức. Trong đó, 43% doanh nghiệp cảm thấy dễ bị tấn công; 41% cho biết họ có rất ít kiến thức về mối đe dọa này, đồng thời phụ thuộc vào các đối tác công nghệ bao gồm nhà cung cấp dịch vụ Internet (34%) và nhà cung cấp dữ liệu (26%).

"Nhiều doanh nghiệp đang không có chiến lược rõ ràng về cách ứng phó với các cuộc tấn công DDoS, chẳng hạn thiếu các biện pháp cơ bản như máy chủ dự trữ và sao lưu dữ liệu. Hậu quả khiến họ có thể không chuẩn bị sẵn sàng, không đủ khả năng ứng phó khi gặp sự cố", Kaspersky Lab cảnh báo.

Trong số các giải pháp bảo mật hiện nay, Kaspersky DDoS Protection là một trong những giải pháp có thể giúp các doanh nghiệp tự bảo vệ mình chống lại các cuộc tấn công DDoS. Theo nhà phát triển, giải pháp này tích hợp những tính năng thông minh để bảo vệ các tổ chức, cá nhân khỏi các cuộc tấn công phức tạp.